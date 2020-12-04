Классный рецепт «витаминной бомбы» для иммунитета
Каждый год помимо красок природы осень приносит нам сезон простуд. Самое важное в это время года — позаботиться о своем иммунитете, к тому же, существует множество простых и вкусных рецептов для его поддержания.
Предлагаем приготовить ароматную пасту из орехов и сухофруктов, которую любили еще наши бабушки. Ее пользу по достоинству оценили даже врачи, а готовить и хранить ее легко и просто.
Вам понадобится:
500 г изюма;
500 г кураги;
500 г инжира;
500 г чернослива без косточек;
500 г мëда;
2 стакана грецких орехов;
1 лимон с кожурой.
Способ приготовления:
Перемолоть все ингредиенты в кухонном комбайне или через мясорубку и смешать с мëдом.
Перемешать до однородной массы и разложить по банкам.
Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Вы можете приготовить половину порции этой пасты, хранить ее нужно в холодильнике. Такая «витаминная бомба» богата полезными веществами и микроэлементами, идеально подходит для укрепления иммунитета и понравится как взрослым, так и детям.
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