Причины плохого урожая огурцов

Огурцы сбрасывают завязи, желтеют или вовсе погибают?

Часто в этом виноваты не болезни и вредители, а мы сами.

Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускают огородники при выращивании огурцов на своем участке.



1. Передержали рассаду

2. Слишком «тесная» посадка

3. Неправильный севооборот

4. Выращивание без подвязки и прищипки

5. Неправильный полив

6. Выращивание на ярком солнце

Высаживать рассаду огурцов в открытый грунт желательно не позднее, чем через 35 дней после появления всходов. Если держать ее на подоконнике дольше, то сеянцы будут испытывать дефицит питания, вследствие чего очень быстро начнут чахнуть и слабеть.Высаживать нужно более молодую рассаду, ведь она лучше приживается, а после посадки начинает активно расти. Некоторые дачники высаживают молодые огурцы в открытый грунт на вторую неделю после появления всходов.Не высаживайте огурцы слишком близко друг к другу. Плети должны продуваться ветром. В противном случае загущенная посадка ведет к измельчанию плодов, снижению их количества и иногда даже к возникновению грибковых заболеваний.Оптимальное расстояние между кустами огурцов должно составлять не менее 20 см, а между рядами – от 1 м и более. В теплицах желательно, чтобы это расстояние было больше 1 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света для хорошего роста.Если каждый год выращивать огурцы на одном и том же месте, то со временем их урожай снизится, а сами растения станут более уязвимыми для болезней. То же самое происходит, если высаживать культуру после кабачков, арбузов и других тыквенных. Поэтому очень важно соблюдать севооборот.Огурцы лучше всего высаживать на грядку, на которой в прошлом году росли ранняя белокочанная или цветная капуста. Также этот овощ отлично растет после картофеля, гороха, свеклы и томатов. Возвращать огурцы на прежнее место рекомендуется только на 4-й год.Если не подвязывать и не формировать плети огурцов, то урожай будет не слишком большой. Огурцы на шпалерах не стелются по земле, соответственно, болеют гораздо реже. Кроме того, собирать их значительно легче. А еще огурцы на опорах проще формировать.При формировке растений следует удалять все пасынки до четвертого междоузлия, а верхние побеги укорачивать. К пасынкованию огурцов лучше всего приступать, когда пасынки еще не успели вырасти в длину больше 3-5 см. Если удалять более крупные пасынки – растение может испытать сильный стресс.Огурцы очень любят влагу, поэтому их ни в коем случае не следует пересушивать, иначе завязи начнут осыпаться или плоды станут горькими. До цветения огурцы можно поливать дождеванием, а потом следует лить воду только под куст.Важно помнить, что поливать огурцы следует только теплой водой. От холодной плоды также могут горчить или принимать неправильную форму.Огурцы, растущие на ярком солнце, легко могут получить ожоги листьев, а плоды – стать грубыми и горькими. Лучшее место для огурцов – полутень. Если такое место на участке найти сложно, стоит посадить рядом с кустами огурцов растения, способные их притенить. Например, 2-3 ряда кукурузы вполне способны защитить огуречную грядку от яркого солнца. Главное, высадить растения так, чтобы в жаркое время они создавали необходимую тень.Старайтесь избегать подобных ошибок при выращивании огурцов, и у вас на столе всегда будет богатый урожай для салата и зимних заготовок.