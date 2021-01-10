Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры
Azul Obscura фотографирует самолеты такими, какими их не могут увидеть пассажиры, сидящие в салоне. Он выходит на взлетную полосу и делает снимки приближающегося к взлетно-подсадочной полосе воздушного судна и его мягкой посадки. И хотя Азул может делать свои фотографии в любое время суток, он предпочитает снимать при наступлении сумерок – так, по его словам, самолеты выглядят еще более эффектными.
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