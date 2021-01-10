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Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Azul Obscura фотографирует самолеты такими, какими их не могут увидеть пассажиры, сидящие в салоне. Он выходит на взлетную полосу и делает снимки приближающегося к взлетно-подсадочной полосе воздушного судна и его мягкой посадки. И хотя Азул может делать свои фотографии в любое время суток, он предпочитает снимать при наступлении сумерок – так, по его словам, самолеты выглядят еще более эффектными.

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

Великолепные снимки самолетов, какими их не видят пассажиры

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