Очень полезные продукты для организма

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной — об этом знает каждый, поэтому сегодня так актуальна тема здорового питания. Каждый из натуральных продуктов несет в себе определенную пользу, причем для каждого органа существует свой список наиболее полезных продуктов.
Для мозга
1. Лосось 2. Тунец 3. Сардины 4. Грецкий орех
Для мышц
5. Бананы 6. Красное мясо 7. Яйца 8. Тофу (соевый сыр)
Для легких
9. Брокколи 10. Брюссельская капуста 11. Китайская капуста
Для кожи
12. Черника 13. Зеленый чай
Для волос
14. Темно-зеленые овощи 15. Фасоль
Для глаз
16. Кукуруза 17. Яичные желтки 18. Морковь
Для сердца
19. Помидоры 20. Печеный картофель 21. Сливовый сок
Для кишечника
22. Чернослив 23. Йогурты 24. Кефир
Для костей
25. Апельсины 26. Молоко и другие молочные продукты 27. Сельдерей
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