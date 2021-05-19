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Очень полезные продукты для организма

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной — об этом знает каждый, поэтому сегодня так актуальна тема здорового питания. Каждый из натуральных продуктов несет в себе определенную пользу, причем для каждого органа существует свой список наиболее полезных продуктов.

Очень полезные продукты для организма

Для мозга


Очень полезные продукты для организма 1. Лосось Очень полезные продукты для организма 2. Тунец Очень полезные продукты для организма 3. Сардины Очень полезные продукты для организма 4. Грецкий орех

Для мышц


Очень полезные продукты для организма 5. Бананы Очень полезные продукты для организма 6. Красное мясо Очень полезные продукты для организма 7. Яйца Очень полезные продукты для организма 8. Тофу (соевый сыр)

Для легких


Очень полезные продукты для организма 9. Брокколи Очень полезные продукты для организма 10. Брюссельская капуста Очень полезные продукты для организма 11. Китайская капуста

Для кожи


Очень полезные продукты для организма 12. Черника Очень полезные продукты для организма 13. Зеленый чай

Для волос


Очень полезные продукты для организма 14. Темно-зеленые овощи Очень полезные продукты для организма 15. Фасоль

Для глаз


Очень полезные продукты для организма 16. Кукуруза Очень полезные продукты для организма 17. Яичные желтки Очень полезные продукты для организма 18. Морковь

Для сердца


Очень полезные продукты для организма 19. Помидоры Очень полезные продукты для организма 20. Печеный картофель Очень полезные продукты для организма 21. Сливовый сок

Для кишечника


Очень полезные продукты для организма 22. Чернослив Очень полезные продукты для организма 23. Йогурты Очень полезные продукты для организма 24. Кефир

Для костей


Очень полезные продукты для организма 25. Апельсины Очень полезные продукты для организма 26. Молоко и другие молочные продукты Очень полезные продукты для организма 27. Сельдерей

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