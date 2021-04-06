7 проверенных способов по выведению краски с одежды в домашних условиях

Пятна краски – это одно из самых больших злосчастий, что может случиться с одеждой человека. Главная проблема заключается в том, что вывести такие пятна совсем не просто. Более того, почти каждый доступный метод требует приложения немалых сил и значительной траты времени. Именно поэтому стоит знать и помнить несколько способов, которые идеально подходят для удаления краски с одежды в разных ситуациях.

1. Укcуc, буpa и кeфиp







Отличный способ.





Приобретаем в аптеке буру в качестве порошка, соединяем ее с 9-процентным уксусом и жирным кефиром. Всего берем по 30 грамм. Полученный состав наносим на пятно краски при помощи зубной щетки с обеих сторон. После этого необходимо произвести стирку одежды. При необходимости процедуру следует повторить.

2. Соль, уксус и нашатырь







Можно использовать нашатырь.





Берем 60 мл 9-процентного уксуса, 30 гр поваренной соли и 30 мл нашатыря. Готовим из всего перечисленного кашицу. Распределяем ее по загрязненным участкам и ждем 10 минут. Удаляем состав с одежды при помощи щетки. Данный метод подходит для эмали, масляной краски и «водоэмульсионки».

3. Хлорка







Главное потом постирать.





Если краской был испачкан лен или светлый хлопок, то для удаления пятна краски можно попробовать использовать обычную хлорку.

4. Скипидар

Для этого 0.6 л хлорки следует разбавить в 6 л воды, а также вскипятить испачканную вещь в полученном составе. После очистки стоит постирать вещь обычным способом.







Отличное решение.





Если нужно удалить пятна краски с шелка, хлопка, льна или шерсти, то можно попробовать пустить в дело скипидар. Просто смочите в нем косметический диск и обработайте пятно. Остатки скипидара собираем и удаляем с одежды при помощи сухих салфеток. Действие следует повторить 5-10 раз.

5. Перекись водорода







Проверенное средство.





Перекись также можно использовать для очистки пятен краски, однако использовать ее следует только со светлыми вещами. Все, что нужно сделать – это налить немного перекиси на пятно и подождать пару часов. После этого вещь нужно перестирать руками или в машине, а также хорошенько высушить.

6. Уксус







Можно сделать и так.





Уксус сам по себе может использоваться для очистки пятен краски. Отлично подходит для работы с цветными вещами. Берем два косметических спонжа и насыщаем их уксусом. Первый кладем непосредственно на пятно, а второй под него. Держим вещь в таком положении 20 минут, после чего отправляем в стирку.

7. Лимон или ацетон







пускаем в дело фрукты





Лимон неплохо справляется с выведением застарелых пятен. Просто выжмите немного сока на пятно и разотрите. Однако использовать его можно только со светлой одеждой. Наконец, для очистки пятен краски сгодится и ацетон, правда данный метод является запретным для любых деликатных вещей. Лить ацетон на пятно стоит только в самом отчаянном случае.



Работа с обоими средствами заканчивается обычной стиркой.