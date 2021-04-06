7 проверенных способов по выведению краски с одежды в домашних условиях

Пятна краски – это одно из самых больших злосчастий, что может случиться с одеждой человека. Главная проблема заключается в том, что вывести такие пятна совсем не просто. Более того, почти каждый доступный метод требует приложения немалых сил и значительной траты времени. Именно поэтому стоит знать и помнить несколько способов, которые идеально подходят для удаления краски с одежды в разных ситуациях.
1. Укcуc, буpa и кeфиp
Отличный способ.
Приобретаем в аптеке буру в качестве порошка, соединяем ее с 9-процентным уксусом и жирным кефиром. Всего берем по 30 грамм. Полученный состав наносим на пятно краски при помощи зубной щетки с обеих сторон. После этого необходимо произвести стирку одежды. При необходимости процедуру следует повторить.
2. Соль, уксус и нашатырь
Можно использовать нашатырь.
Берем 60 мл 9-процентного уксуса, 30 гр поваренной соли и 30 мл нашатыря. Готовим из всего перечисленного кашицу. Распределяем ее по загрязненным участкам и ждем 10 минут. Удаляем состав с одежды при помощи щетки. Данный метод подходит для эмали, масляной краски и «водоэмульсионки».
3. Хлорка
Главное потом постирать.
Для этого 0.6 л хлорки следует разбавить в 6 л воды, а также вскипятить испачканную вещь в полученном составе. После очистки стоит постирать вещь обычным способом.
Если краской был испачкан лен или светлый хлопок, то для удаления пятна краски можно попробовать использовать обычную хлорку.
4. Скипидар
Отличное решение.
Если нужно удалить пятна краски с шелка, хлопка, льна или шерсти, то можно попробовать пустить в дело скипидар. Просто смочите в нем косметический диск и обработайте пятно. Остатки скипидара собираем и удаляем с одежды при помощи сухих салфеток. Действие следует повторить 5-10 раз.
5. Перекись водорода
Проверенное средство.
Перекись также можно использовать для очистки пятен краски, однако использовать ее следует только со светлыми вещами. Все, что нужно сделать – это налить немного перекиси на пятно и подождать пару часов. После этого вещь нужно перестирать руками или в машине, а также хорошенько высушить.
6. Уксус
Можно сделать и так.
Уксус сам по себе может использоваться для очистки пятен краски. Отлично подходит для работы с цветными вещами. Берем два косметических спонжа и насыщаем их уксусом. Первый кладем непосредственно на пятно, а второй под него. Держим вещь в таком положении 20 минут, после чего отправляем в стирку.
7. Лимон или ацетон
пускаем в дело фрукты
Лимон неплохо справляется с выведением застарелых пятен. Просто выжмите немного сока на пятно и разотрите. Однако использовать его можно только со светлой одеждой. Наконец, для очистки пятен краски сгодится и ацетон, правда данный метод является запретным для любых деликатных вещей. Лить ацетон на пятно стоит только в самом отчаянном случае.
Работа с обоими средствами заканчивается обычной стиркой.
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