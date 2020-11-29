3 брака, эмиграция, сын в тюрьме и проданные медали: Жизненная петля Ольги Корбут

В Советском Союзе её называли «Чудом с косичками», а зарубежные СМИ окрестили Ольгу Корбут «Воробьём из Минска». Невероятное спортивное мастерство и обаяние гимнастки покорили весь мир, своей «бриллиантовой улыбкой» она разрушила все стереотипы о советских спортсменах. Но после окончания карьеры олимпийской чемпионке пришлось пройти через множество испытаний перед тем, как обрести твёрдую почву под ногами.
Путь к славе
Ольга Корбут. / Фото: www.yandex.net
Она была невероятно талантлива, занятия гимнастикой стали для Ольги Корбут сродни необходимости дышать. Много лет спустя после того, как закончилась спортивная карьера этой хрупкой улыбчивой девочки, она скажет в своём интервью: если бы гимнастики не существовало, ей бы пришлось самой придумать этот вид спорта.
Под руководством тренера Ренальда Кныша Ольга, выросшая в Гродно, стала членом сборной Советского Союза. Она выполняла сложнейшие элементы с лёгкостью и задором, которые создавали иллюзию лёгкости. Петля Ольги Корбут вошла в историю спортивной гимнастики, как один из самых трудных и рискованных элементов. Позже её запретили из-за слишком больших рисков при исполнении.
Ольга Корбут. / Фото: www.thoughtco.com
Участие Ольги Корбут в олимпийских играх в Мюнхене произвело настоящий фурор. Спортсменка завоевала сразу три золотые и одну серебряную медаль, покорив зрителей и судей своим сальто на бревне и той самой петлёй, что получила имя гимнастки.
Чемпионке в тот момент было всего 17, после триумфального выступления её стали называть «чудом с косичками», а в иностранных СМИ Ольгу Корбут часто именовали «воробьём из Минска». Спустя год она приехала в Америку на гастроли, и сам президент Ричард Никсон ради этой девушки устроил приём в Белом Доме.
Ольга Корбут. / Фото: www.pinimg.com
В момент встречи президент, глядя на гимнастку, воскликнул: «Ты такая маленькая!». Ольга, слегка растерявшаяся от такого внимания, задорно ответила: «А ты такой большой!». После приёма советские дипломаты, присутствовавшие на встрече, сказали Ольге, что она за несколько часов сделала гораздо больше для улучшения отношения между СССР и США, чем они сами за несколько лет.
Ольга Корбут. / Фото: www.kazanreporter.ru
Спустя четыре года Ольга Корбут решила завершить свою карьеру сразу же после Олимпийских игр в Монреале. Тогда она завоевала всего две медали: командное «золото» и «серебро» за упражнения на бревне.
Жизнь после славы
Ольга Корбут и Леонид Борткевич. / Фото: www.kp.ru
С Леонидом Борткевичем, солистом прославленной группы «Песняры», гимнастка познакомилась между небом и землёй, во время полёта в США, куда «Песняры» отправлялись на гастроли, а сборная СССР по спортивной гимнастике – на показательные выступления. «Чудо с косичками» никак не могла усидеть на месте, она разминалась в проходе и одновременно уговаривала исполнителей спеть. Те категорически отказывались, объясняя тем, что в самолётах не поют.
Ольга Корбут. / Фото: www.twitter.com
Когда же главный тренер сборной подмигнула гимнастке и посоветовала им что-нибудь показать, Ольга не замешкалась ни на секунду, прямо в проходе прокрутив сальто. Тут уж «Песнярам» было бы стыдно не ответить, и они грянули «Вологду».
После этого Леонид Борткевич и Ольга Корбут проговорили несколько часов без перерыва. Правда, гимнастка сразу сказала собеседнику: замуж за спортсмена или артиста она не выйдет никогда, потому что это не семья будет, а редкие свидания между гастролями и сборами.
Ольга Корбут и Леонид Борткевич. / Фото: www.yandex.net
Но спустя год она сама позвонила Леониду. В 1978 году они стали мужем и женой, отпраздновав образцово-показательную свадьбу и получив от государства шикарную квартиру в Минске. Ольга и Леонид были счастливы, у них родился сын Ричард. Но дела у олимпийской чемпионки шли не столь успешно, как во время участия в соревнованиях.
Ольга Корбут и Леонид Борткевич с сыном. / Фото: www.twimg.com
Началось всё с потери партбилета, после чего Ольгу Корбут на год исключили из партии. Это лишило её возможности работать в сборной СССР. А в 1986 году после аварии в Чернобыле супруги приняли решение уехать в США, чтобы не подвергать опасности сына и второго малыша, которого они ждали. Правда, ребёнок на свет так и не появился.
За морем житьё не худо
Ольга Корбут. / Фото: www.yandex.net
В США жизнь спортсменки складывалась вполне успешно, она тут же набрала группу гимнасток, давала уроки по приглашениям разных спортивных школ, участвовала в многочисленных ток-шоу. А вот у Леонида Борткевича заграничная карьера не складывалась, и через 14 лет безуспешных попыток найти себя в США он вернулся на родину. Естественно, брак распался.
Ольга Корбут вскоре вышла замуж во второй раз за Алексея Войнича, но позже призналась, что она просто помогала земляку, который был младше на 25 лет, получить американское гражданство. Именно поэтому второй брак гимнастки вскоре был расторгнут.http://navote.ru/?p=21462
Ольга Корбут. / Фото: www.obozrevatel.com
Несмотря на то, что спортсменка вела довольно замкнутый образ жизни, её имя часто мелькало в прессе. То в связи с кражей из супермаркета, в которой её обвиняли, то благодаря сыну, попавшему в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег.
Как выяснилось позже, никакой кражи не было, просто олимпийская чемпионка забыла кошелёк в машине и по рассеянности отправилась за ним вместе с продуктами, которые уже успела положить в свою корзинку. А вот сына Ольги Корбут и Леонида Борткевича осудили на три года, обнаружив во время обыска в доме фальшивые купюры на общую сумму в 30 тысяч долларов. Позже Ричарда выслали из страны.
Ренальд Кныш. / Фото: www.grodnonews.by
Имя Ольги Корбут было связано ещё с одним скандалом: в 1988 году она написала об этом в своей книге «Жила-была девочка», а в 2018 году она заявила о харассменте со стороны тренера Ренальда Кныша, сделавшего из талантливой спортсменки олимпийскую чемпионку, в эфире одной популярной российской передачи. Бывший тренер всё отрицал, а Ольга Корбут приводила подробности события, произошедшего более полувека назад. Лишь после того, как она рассказала обо всём, спортсменка почувствовала облегчение, а воспоминания перестали мучить её.
Ольга Корбут. / Фото: www.daznservices.com
Когда же стало известно о продаже медалей и кубков легендарной гимнастки на аукционе в США, во многих СМИ стали звучать предположения о бедственном положении Ольги Корбут. Спортсменка поспешила дать опровержение: у неё всё хорошо, просто так случилось, что она выставила свои награды на аукцион и смогла выручить за них весьма приличную сумму в 183 тысячи долларов. Вместе с наградами были проданы журнал с её фотографией на обложке и автографом и купальник Ольги Корбут, в котором она выступала.
Ольга Корбут и Джей Шенфилт. / Фото: www.svitnov.com
К тому времени финансовое положение Ольги Валентиновны было стабильным: она является востребованным тренером, автором весьма популярной фитнес-программы, да и третий супруг гимнастки, Джей Шенфилт, человек вполне обеспеченный.
Сегодня Ольга Корбут обрела гармонию и долгожданный покой в жизни, она счастлива и намерена до конца дней служить делу, которому посвятила жизнь – спортивной гимнастике.
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