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Рекомендации по выращиванию клематисов

Рекомендации по выращиванию клематисов

Рекомендации по выращиванию клематисов


Посадка клематисов. В южных районах посадку клематисов предпочтительнее проводить осенью (в конце сентября — начале ноября) в более северных — весной (в апреле-мае). Декоративный эффект у растений достигается на 2-3 году после посадки.
Место выбираем светлое, лиана не меньше 6 часов должна купаться в солнечных лучах. Это усреднённое правило для клематисов, но как вы помните, необходимо подробно узнать о сорте. Пример: цветки сорта «Нелли Мозер», на солнце могут подувянуть. 

Место посадки не должно быть сырым,
желательно предусмотреть защиту лианы от ветра.

Хотя клематисы и любят хороший полив, они абсолютно не переносят застоя влаги. Даже в том случае, когда участок заливает водой только ранней весной, необходимо создать для посадки растения высокого места, часто делают вал из насыпной земли.

Для клематисов почва должна быть рыхлой, водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной, нейтральной или слабокислой, плодородной.

Яму для клематисов копают 60×60×60 или более и заправляют её «правильной» землей, вносят перегной, компост или перепревший навоз и древесной золы 2 стакана. Можно добавить доломитовой муки 100 г, если почва кисловата. При посадке на дно ямы можно добавить крупный песок и камни для дренажа.

В качестве посадочного материала берут двулетнее (реже однолетнее) привитые растения или укорененные черенки.

Сажаем на холмик, расправляя корни. Расстояние должно быть не менее 1 метра до др. растения. Осторожно засыпаем землей, уплотняем и ,конечно, хорошо поливаем раствором препарата «Сияние-1» 1 ст. ложка на 10 л воды. После посадки растения мульчируют, чтобы предохранить корни от перегрева. Полезно притенять и основания побегов, особенно на юге. Шейку клематиса рекомендуют заглублять при посадке на 5 см, но не больше, особенно если почва тяжелая. Существует правило для клематисов: «Голова на солнце, корни в тени». 

Рекомендации по выращиванию клематисов

Опора для клематисов

Рекомендации по выращиванию клематисов

Для клематисов необходима опора. Опоры для клематиса устанавливают заранее, они могут быть различны и зависят исключительно от Вашей фантазии, но у каждого сорта есть свои особенности, которые необходимо учитывать для достижения полного декоративного эффекта. Есть сорта, где цветки расположены от земли по всей высоте куста равномерно, другие клематисы можно использовать как «каскады», третьи требуют шест и их необходимо закрывать снизу («Вильде Лион»). Есть сорта, которые почти не цепляются к опоре, такие сорта необходимо подвязывать или использовать в качестве опоры сетку в виде цилиндра. Небольшие клематисы можно пускать с опорой на куст. Они красиво сочетаются с розами, девичьим виноградом, только последний необходимо укрощать. Считается, что расстояние между секциями опоры должно быть не более 20 см, расстояние от земли примерно такое же. Можно использовать специальную сетку с ячейкой не более 20 см или натянуть леску (проволоку) с шагом 20 см.

Рекомендации по выращиванию клематисов
Рекомендации по выращиванию клематисов

Уход за клематисами

Ухаживать за клематисами просто:
полив, удобрение, рыхление почвы, мульчирование, подвязка при необходимости.

Рекомендации по выращиванию клематисов

Полив необходимо проводить регулярно не реже 1 раза в неделю (разумеется, если дождь не сделал это за Вас), поливать необходимо глубоко, а не по поверхности. Поливаем клематисы препаратами Сияние-1 и Сияние-10, чередуя их (развести 2 ст. ложки на 10 л воды)

Во время цветения клематисы не подкармливают, т.к. сокращается период цветения. В сентябре перестают проводить подкормки совсем, но в районе с холодным климатом можно внести до 2-х стаканов древесной золы под каждый куст.

Клематисы могут переносить сильные морозы. Их рекомендуется укрывать в тех районах, где укрывают розы. Если основания их побегов заглублены на 10-15 см, то только в более северных зонах после обрезки растения окучивают землей, торфом, песком, прикрывают лапником, снегом или другими материалами, слоем толщиной до 20-30 см, благодаря чему они переносят морозы до −30, −40° ниже нуля. Если же требуется сохранить побеги у видов, сортов и форм, цветущих на прошлогоднем приросте, их снимают с опоры, укорачивают до 1,0-1,5 м, укладывают на почву и прикрывают. Весной клематисы раскрывают постепенно, по мере наступления теплой погоды.

Обрезка клематисов

Клематисы делят на три группы:

1 группа — клематисы, которые цветут на побегах прошлого года.
Эти растения не обрезают или обрезают комбинированно, т.е. часть побегов омолаживают.

2 группа — цветут на текущих побегах и побегах прошлого года.
Эти растения обрезают, оставляя 10-15 узлов, возможно, проводить частичное омолаживание. Цветение происходит в две волны, причем, на побегах прошлого года, как правило, цветение более красочное.

3 группа — клематисы, которые цветут на побегах текущего года.
Эти растения обрезают кардинально, оставляя от 1 до 3-х узлов.

Рекомендации по выращиванию клематисов

 

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