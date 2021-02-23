11 кулинарных ошибок, которые не дают хозяйкам приготовить идеальное блюдо

Все люди умеют готовить – в той или иной степени. Однако, чтобы добиться успеха в кулинарии, недостаточно знать, что яичницу нельзя жарить на сухой сковороде, а при варке макарон нужно добавлять в воду растительное масло, чтобы они не слиплись (кстати, не во всех случаях это актуально). Novate.ru предлагает ознакомиться с наиболее распространенными ошибками начинающих поваров, которые не дают им приготовить нереально вкусное и красивое блюдо, а также выйти на новый уровень мастерства.
Ошибка 1: Вы постоянно прибавляете температуру
Некоторые блюда нуждаются в длительной тепловой обработке. / Фото: Zen.yandex.tm
К сожалению, если постоянно увеличивать огонь или повышать температуру в духовке, процесс приготовления блюда не ускорится. Скорее, наоборот, – оно будет безнадежно испорчено. Строго следуйте всем рекомендациям, указанным в рецепте, и рассчитывайте свое время таким образом, чтобы его хватило на выпечку либо запекание, согласно правилам. Помните – некоторые блюда нуждаются в длительной тепловой обработке при умеренных температурах, и обойти этот нюанс не получится (если, конечно, вы хотите поставить на стол действительно вкусное лакомство). Если постоянно увеличивать температуру, мясо, рыба и выпечка могут сгореть снаружи, но остаться сырыми внутри. Вряд ли вы рассчитываете именно на такой результат.
Ошибка 2: Вы не даете мясу отдохнуть
Нельзя резать мясо сразу после приготовления. / Фото: Finecooking.com
Мясо нуждается в отдыхе – в прямом смысле этого слова. Профессиональные повара никогда не отдают мясное блюдо в зал с пылу, с жару. Для начала они снимают его с огня или вынимают из духовки, дают несколько минут постоять, а затем отправляют на дегустацию гостям. Все продукты нуждаются в индивидуальном отдыхе. Так, например, стейку хватает 4-5 минут, а целой куриной тушке нужно 20-30 минут. Почему так важно соблюдать это правило? Это необходимо для того, чтобы соки равномерно распределились по мясу, и оно «дошло» до необходимой кондиции. Если вы не уверены, что продукт готов, проткните его кулинарным термометром (щупом). Этот гаджет помогает на 100% определить, можно ли блюдо подавать на стол. А вот разрезать мясо в процессе готовки нежелательно – оно может потерять нежность и сочность.
Еще один важный момент: мясо нельзя готовить сразу после того, как вы достали его из холодильника. Дайте ему немного постоять, чтобы нагреться до комнатной температуры.
Ошибка 3: Вы наливаете в воду для макарон растительное масло
Постное масло не дает макаронам соединиться с соусом. / Фото: Superchief.ru
Многие хозяйки добавляют масло в воду, чтобы предотвратить слипание макарон. Этот лайфхак действительно помогает, и, если вы не собираетесь подавать пасту с соусом, можете смело им пользоваться. Однако если вы планируете придать спагетти более яркий и насыщенный вкус при помощи песто, болоньезе, сливочно-грибного соуса, тогда варите их в обычной воде и ни в коем случае не промывайте под струей воды после готовности. Дело в том, что вода удаляет из макарон крахмал, который помогает соусу прилипнуть к тесту и связать все вкусы воедино.
Ошибка 4: Вы режете лук, не охладив его
Нарезка неохлажденного лука приводит к слезам. / Фото: Zen.yandex.ru
Существует совсем небольшое количество людей, которые не реагируют на лук в процессе его нарезки. Остальные же обливаются горькими слезами, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Есть еще и третья категория – люди, которые знают, что лук нельзя нарезать, предварительно не охладив его в холодильнике. Да, вот такой простой лайфхак. Еще можно подержать овощ в емкости с холодной водой – получаса будет вполне достаточно, чтобы лук утратил все свои «слезливые» качества.
Ошибка 5: Вы добавляете слишком много соли
Кроме соли, есть и другие специи. / Фото: Pexels.com
Соль является не единственной специей, которую можно добавлять в блюдо для улучшения его вкуса. Куркума, карри, перец, прованские травы – все эти пряности способны превратить даже самый банальный и повседневный продукт в произведение искусства, поэтому не стоит их игнорировать в процессе готовки. Что касается соли, то ее можно и вовсе не класть, заменив ее уксусом или лимонным соком – блюдо от этого ничего не потеряет, а только выиграет.
Ошибка 6: Вы обжариваете лук и чеснок вместе
Лук и чеснок жарятся разное количество времени. / Фото: Vilingstore.net
Такой кулинарный прием может привести к окончательной и бесповоротной порче блюда. Дело в том, что время приготовления лука составляет примерно 8 минут, а чеснока – секунд 30. А теперь подумайте, что станет с чесноком, если его положить на раскаленную сковороду и держать там до тех пор, пока лук не будет готов? Правильно, он потемнеет и станет невероятно горьким. В таком состоянии его нельзя добавлять в блюдо, иначе вкус вас точно не порадует.
Ошибка 7: Вы все режете одним ножом
Нельзя все продукты резать одним ножом. / Фото: Prostoprosto.info
Наверняка, вы замечали, что у каждого профессионального повара есть целый набор ножей, каждый из которых имеет свое предназначение. Умение пользоваться всеми разновидностями ножей существенно упрощает и улучшает процесс готовки, а также сокращает время, потраченное на создание того или иного блюда.
Потратьте несколько часов на то, чтобы изучить все типы профессиональных ножей, а также виды нарезки продуктов. Без этих базовых знаний и навыков вы не сможете шагнуть на следующую ступеньку лестницы кулинарного мастерства.
Ошибка 8: Вы не убираете в процессе готовки
Бардак на столешнице мешает готовить. / Фото: Konyhaotletek.hu
Уборку нельзя оставлять на потом, иначе на рабочей поверхности накопится огромное количество мусора и грязной посуды, а значит вы останетесь без места для маневров. Гораздо эффективнее наводить порядок по ходу работы. Сразу вытирайте пролитую жидкость, выбрасывайте очистки в мусорное ведро, мойте грязные тарелки. Согласитесь, что кухня, которая выглядит так, будто по ней прошелся ураган, не может вдохновлять на приготовление кулинарных шедевров.
Ошибка 9: Вы кладете яйца в холодную воду
Яйца нужно класть не в холодную воду, а в кипяток
Большинство людей боятся ошпариться или разбить яйцо во время опускания в кипяток, а потому кладут его в холодную воду. Этот подход является неверным по одной простой причине – при таком способе отваривания содержимое яйца прилипает к скорлупе, а значит по истечению 10 минут его становится очень тяжело чистить. Так что наш совет простой – кладите яйца в кипящую воду.
Ошибка 10: Вы чересчур сильно заполняете сковороду
Большинство овощей имеют разное время приготовления. / Фото: Zazozh.com
Времени на приготовление обеда или ужина часто не хватает, поэтому хозяйки накладывают в сковороду большое количество продуктов в надежде, что таким образом они смогут быстрее приготовиться. На самом деле, все получается в точности до наоборот, и вместо вкусного рагу вы кушаете овощную кашу. Чтобы на овощах образовалась аппетитная коричневая корочка, их нужно готовить небольшими порциями в один ряд. Также не стоит забывать, что большинство овощей имеют разное время приготовления. Например, спаржа наверняка превратиться в непонятную массу до того, как картофель дойдет до нужной консистенции. Если вы так уж сильно торопитесь, просто поставьте на плиту несколько сковородок – это поможет решить проблему.
Ошибка 11: Удаляете кожуру с овощей
В кожуре овощей много клетчатки и антиоксидантов. / Фото: Sadgrad.ru
Лишь небольшое количество рецептов предполагает удаление кожуры с овощей. В большинстве случаев она никоем образом не влияет на финальный вкус и внешний вид блюда. Более того, в кожуре содержится огромное количество клетчатки и антиоксидантов, которые необходимы для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому не торопитесь брать в руки нож – ту же свеклу, картофель, морковь или цуккини можно просто протереть жесткой стороной губки и хорошо промыть водой.
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