11 кулинарных ошибок, которые не дают хозяйкам приготовить идеальное блюдо

Ошибка 1: Вы постоянно прибавляете температуру

Некоторые блюда нуждаются в длительной тепловой обработке. / Фото: Zen.yandex.tm

Ошибка 2: Вы не даете мясу отдохнуть

Нельзя резать мясо сразу после приготовления. / Фото: Finecooking.com

Ошибка 3: Вы наливаете в воду для макарон растительное масло

Постное масло не дает макаронам соединиться с соусом. / Фото: Superchief.ru

Ошибка 4: Вы режете лук, не охладив его

Нарезка неохлажденного лука приводит к слезам. / Фото: Zen.yandex.ru

Ошибка 5: Вы добавляете слишком много соли

Кроме соли, есть и другие специи. / Фото: Pexels.com

Ошибка 6: Вы обжариваете лук и чеснок вместе

Лук и чеснок жарятся разное количество времени. / Фото: Vilingstore.net

Ошибка 7: Вы все режете одним ножом

Нельзя все продукты резать одним ножом. / Фото: Prostoprosto.info

Ошибка 8: Вы не убираете в процессе готовки

Бардак на столешнице мешает готовить. / Фото: Konyhaotletek.hu

Ошибка 9: Вы кладете яйца в холодную воду

Яйца нужно класть не в холодную воду, а в кипяток

Ошибка 10: Вы чересчур сильно заполняете сковороду

Большинство овощей имеют разное время приготовления. / Фото: Zazozh.com

Ошибка 11: Удаляете кожуру с овощей

В кожуре овощей много клетчатки и антиоксидантов. / Фото: Sadgrad.ru