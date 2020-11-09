Шпаргалка для фотографов: вспышка, фон и диафрагма

Прочитав эти простые и доходчивые советы, вы сможете фотографировать не хуже Хельмута Ньютона. Шутка. На самом деле нет, но сделать первые шаги в удивительном мире фотоискусства они действительно помогут. Итак,
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Прочитав эти простые и доходчивые советы, вы сможете фотографировать не хуже Хельмута Ньютона. Шутка. На самом деле нет, но сделать первые шаги в удивительном мире фотоискусства они действительно помогут. Итак,
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