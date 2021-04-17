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4 блюда из риса, если надоел банальный плов


4 блюда из риса, если надоел банальный плов

Рис - универсальная и доступная крупа, которая зачастую найдется в небольшом количестве у каждой хозяйки. Однако когда плов и тефтели уже надоели, но приготовить что-то нужно, воспользуйтесь этими рецептами, что помогут даже такую банальную начинку, как рис, превратить в настоящий кулинарный шедевр.

1. Блинчики с рисовой начинкой


Блинчики с начинкой. \ Фото: larecette.net.

Блинчики с начинкой. \ Фото: larecette.net.

 

Рисовой может быть не только молочная каша и суп, а и начинка для блинов. Оригинально, не правда ли? Тем более, если разбавить её ягодами или же сухофруктами.

Ингредиенты:

• Рис круглый - 0,5 стакана;
• Яйца - 2 шт;
• Вода - 1 неполный на два пальца стакана;
• Молоко жирное - 1 стакан;
• Мука - 125 г;
• Чернослив без косточки - 5-6 шт;
• Изюм - 1,5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Корица молотая - 1 щепотка;
• Сахар - 1,5 ст.л;
• Сливочное масло - 1 ст.л;
• Сметана - для подачи.
Блинчики с рисовой начинкой. \ Фото: google.com.

Блинчики с рисовой начинкой. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Замесить блинное тесто, смешав все необходимые ингредиенты;
• Затем нажарить блинчики до лёгкой золотистой корочки со всех сторон и горкой выложить на блюдо;

• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой до тех пор, пока вода не станет максимально прозрачной;

• После отварить в слегка подсоленной воде, полностью выпарив жидкость;
• Добавить молоко, смешанное с сахаром и корицей;
• Довести до кипения, бросить кусочек масла и готовить до тех пор, пока рис не станет консистенции густого крема;
• После снять с огня и дать остыть до комнатной температуры;
• Чернослив и изюм замочить в тёплой воде;
• Оставить на 10-15 минут;
• Воду слить, а сухофрукты несколько раз промыть;
• Чернослив нарезать небольшими кубиками и вместе с изюмом добавить в рисовую кашу;
• Перемешать;
• Начинить блинчики и сформировать трубочки или конвертики;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпекания;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут;
• Подавать со сметаной.

2. Рис с цитрусовыми


Рис с цитрусовыми. \ Фото: pinterest.ph.

Рис с цитрусовыми. \ Фото: pinterest.ph.

 

Рис с добавлением цитрусовых – блюдо, которое отлично сочетается с мясом и рыбой любых сортов, а также с морепродуктами и запечёнными овощами, в том числе и с грибами.

Ингредиенты:

• Рис длинный - 1 стакан;
• Лимоны - 4 шт;
• Грейпфруты - 1 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Имбирь корень свежий - 1-2 см;
• Белое сухое вино - 0,5 стакана;
• Бульон овощной из кубика - 1/4 часть стакана;
• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;
• Сыр твёрдых сортов - 30 г;
• Сыр мягких сортов (плавленый) - 4 ч.л;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Рассыпчатый рис с добавлением цитрусовых. \ Фото: indianambrosia.com.

Рассыпчатый рис с добавлением цитрусовых. \ Фото: indianambrosia.com.

 

Способ приготовления:

• Лимоны и грейпфруты очистить;
• Из половины грейпфрута и всех лимонов выдавить сок, а вторую половину нарезать мелким кубиком;
• Лимонную цедру натереть на мелкой тёрке или мелко-мелко нарезать;

• В кастрюле смешать воду с цедрой, цитрусовым соком, натёртым имбирём, мелко рубленной петрушкой, солью и перцем;
• Готовить на среднем огне 10-15 минут;
• В миске развести кубик овощного бульона горячей водой;
• И перелить в кастрюлю к соку с зеленью;
• Довести до кипения;
• Убрать с плиты;
• Лук измельчить и обжарить на масле до лёгкого полупрозрачного состояния (примерно 3-4 минуты);
• Затем добавить хорошо промытый рис;
• Перемешать и готовить 2-3 минут;
• Влить вино;
• Готовить до тех пор, пока не выпарится жидкость, а после залить цитрусово-овощной смесью;
• При необходимости приправить солью и перцем;
• За пять минут до готовности добавить плавленый сыр;
• Перед подачей посыпать остатками лимонной цедры, петрушкой и тёртым сыром.

3. Пудинг


Рисово-шоколадный пудинг. \ Фото: google.com.

Рисово-шоколадный пудинг. \ Фото: google.com.

 

Рисовый пудинг с добавлением шоколада – классная альтернатива молочной каше, которая успела наскучить и мало кого радует на самом деле своим вкусом.

Ингредиенты:

• Рис круглый или длинный - чуть больше половины стакана;
• Сахар - чуть больше половины стакана;
• Молоко - 10 ч.л;
• Какао - 1,5 ст.л;
• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;
• Чёрный шоколад - 2 плитки (по сто грамм каждая).
Рисовый пудинг. \ Фото: yandex.ua.

Рисовый пудинг. \ Фото: yandex.ua.

 

Способ приготовления:

• Молоко смешать с какао, сахаром и ванилью;
• Добавить тщательно промытый рис;
• Готовить на среднем огне 45-50 минут, периодически помешивая, чтобы загустевающая каша не пристала к дну кастрюли;
• Полторы плитки шоколада поломать на куски и растопить на водяной бане;
• Аккуратно влить в готовый пудинг;
• Слегка перемешать и разлить по глубоким пиалам;
• Сверху посыпать тёртым шоколадом и перед подачей при желании украсить листочками свежей мяты.

4. Оладушки


Рисовые оладушки. \ Фото: pinterest.com.

Рисовые оладушки. \ Фото: pinterest.com.

 

Ещё одно блюдо, которое можно приготовить из риса – оладушки с чесноком и грецкими орехами.

Ингредиенты:

• Рис - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Сок лимонный - 2,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Смесь зелени - 1 большой пучок;
• Соль и перец - по вкусу.

Для соуса:

• Чеснок - 4-5 зубков;
• Орехи грецкие (ядра) - 1 стакан;
• Хлеб тостерный - 3 ломтика;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Йогурт Греческий - 0,5 стакана;
• Вода - 6 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Свежая петрушка - 3-4 стебля.
Пикантные рисовые оладушки. \ Фото: graziamagazine.ru.

Пикантные рисовые оладушки. \ Фото: graziamagazine.ru.

 

Способ приготовления:

Приготовление соуса:

• Чеснок, орехи, оливковое масло, произвольно нарезанный хлеб переложить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Приправить солью и перцем, сдобрить оливковым маслом;
• Добавить петрушку смешенную с йогуртом;
• Перемешать и ещё раз пройтись блендером;

• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг, остудить;
• Затем переложить в миску, добавить яичный желток, половину соуса и лимонный сок;
• При необходимости добавить ещё соль и перец;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• После сформировать небольшие оладушки и обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Перед подачей полить оставшимся ореховым соусом.

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4 блюда из риса, если надоел банальный плов

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