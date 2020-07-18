Недорогие автомобили богатых знаменитостей

Все прекрасно знают, что некоторые знаменитости зарабатывают столько денег, что даже не знают, что с ними делать. Многие из них тратят свои деньги на огромные дома и особняки, а некоторые, как Флойд Мейвезер (Floyd Mayweather), тратят скандальные суммы на роскошные автомобили.



Но не всем знаменитостям нравится тратить деньги и выставлять своё богатство напоказ. Некоторые из них сохраняют чуткость и, даже несмотря на свои миллионы, тратят ровно столько, сколько нужно для обычной жизни.



Все знаменитости, о которых пойдет речь в нашем сегодняшнем списке, имеют довольно много денег, но все они по какой-то причине охотно выбирают себе для поездок недорогие автомобили. Иногда выбор автомобиля объясняется сентиментальностью, иногда они просто не могут найти оправдание покупке автомобиля для публичной поездки за сумасшедшие деньги, если у них уже есть машина, на которой можно поехать туда, куда нужно.



Эти знаменитости могут приобрести себе самые дорогие и роскошные автомобили, но вместо этого они довольствуются бюджетным транспортом, и их часто видят за рулём недорогих автомобилей.



10. Конан О’Брайен

9. Мел Гибсон

8. Зак Эфрон

7. Клинт Иствуд

6. Метта Уорлд Пис (Рон Артест)

5. Бритни Спирс

4. Джастин Тимберлейк

3. Дэвид Спейд

2. Дженнифер Лоуренс

1. Марк Цукерберг

Стив Балмер