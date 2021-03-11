7 aктрис, которые пошли по стопам своих звездных мам

Как обычно говорят, на детях природа отдыхает. Отпрыски могут перенять красоту и обаяние родителей, но вот обычно талант к детям редко передается. Но это правило ничуть не затронуло наших сегодняшних героинь - вместе с отличными природными данными эти успешные современные актрисы получили в наследство еще и актерский талант своих мам. Оказывается, их родительницы в свое время блистали кто на театральных подмостках, а кто и был замечен и принят режиссерами.
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Равшана родилась в актерской семье: родители были актерами, а дядя работал режиссером и писал сценарии. Ее мама Рано Кубаева закончила ВГИК и активно снималась в кино. Возможно, зрители помнят ее роли: это инспектор из детской картины «Поезд со станции детства», Зебо из сказки «Созвездие любви», жена Алима из драмы «Клиника», продавец книг в фильме «Заповедный холм». Дочка Равшана часто сопровождала маму на съемки, так что можно сказать, что ее детство прошло на студии «Узбекфильм».
Однако с выбором профессии девушка не торопилась. После окончания Ташкентского филиала Лондонского университета, где все преподавание велось на английском языке, поступить в Московский педагогический университет на филологический факультет талантливой девушке не составило особого труда. После окончания ВУЗа Равшана одно время работала на телевидении. Однако актерские гены взяли свое - девушка окончательно определилась с выбором. Кстати сказать, ее мама Рано после актерской карьеры увлеклась режиссурой. А несколько лет назад звездный тандем мать-дочь снялся в картине «Про любовь-2».
Анна Чиповская
Анна Чиповская
Анна тоже получила от родителей творческие навыки. Ее отец - Борис Фрумкин, который известен как джазмен и руководитель оркестра имени Олега Лундстрема. Именно благодаря ему дочка научилась отлично играть на фортепьяно, что впоследствии пригодилось: в спектакле «Три сестры» девушка самостоятельно исполняет на музыкальном инструменте несколько произведений. А ее мать Ольга Чиповская более известна как театральная актриса. Долгое время она играла в театре имени Вахтангова.
Одной из самых запоминающихся ее работ стала роль в картине «Затишье», снятой по мотивам произведений И.С. Тургенева. Жизнь за кулисами казалась маленькой Анне наполненной волшебства. Как она вспоминала позже, ей «нравилось тысяча ролей, тысяча историй». Но родители желали дать дочери престижную профессию переводчика, поэтому девушка оканчивает лингвистическую гимназию. Однако упрямица после успешной сдачи экзаменов отправляется учиться в Школу-студию МХАТ и одновременно оказывается приглашена в труппу театра «Табакерка». Успех ее работы на сцене не остается незамеченным, и девушке открываются двери в большой кинематограф.
София Каштанова
София Каштанова
Алла Каштанова - советская актриса, которая успела сняться лишь в трех фильмах: «Баллада о песне», «Свое счастье» и «Вижу цель». Ее театральная деятельность несколько разнообразнее: она проработала во МХАТе с 1978 по 1989 год, много гастролировала. Однако воспитание дочери Софьи занимало все время, и женщина полностью посвятила себя этому занятию. Какое-то время она была музой и вдохновителем мужа-археолога, который впоследствии увлекся написанием сценариев. Но через несколько лет брак распался, и мать вместе с 8-летней дочкой отправилась в страну нового возлюбленного-мексиканца.
Здесь Софья изучала испанский и английский, а также латиноамериканские танцы. К тому же новым увлечением девочки стал конный спорт. Так что к своей мечте - стать актрисой - Софья отлично подготовилась. В 2004 году, после смерти отца, Софья возвращается в Россию. Экстерном сданные экзамены средней школы помогли ей поступить в школу-студию МХАТ на курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака. Дальнейшая ее судьба вам известна - после съемки в картине «Оттепель» Софья Каштанова становится востребованной актрисой. А ее мама сейчас освоила профессию исторического гида, а в свободное время увлекается танцами и йогой.
Александра Шевчук-Афанасьева
Александра Шевчук-Афанасьева
Девушка с лучистым взглядом родилась в семье композитора Александра Афанасьева и заслуженной артистки УССР и РФ Ирины Шевчук. Ее мама снималась в таких хитах советских лет, как «А зори здесь тихие» (Рита Осянина), «Там вдали, за рекой» (библиотекарь Нина), «Белый Бим Черное ухо» (Даша), «Государственная граница» (врач Галя), а также и в современных фильмах «Сонька-Золотая ручка» (пани Мария), «Тайны института благородных девиц» (княгиня Мария Разумова), «Ангел-хранитель» (Авдотья) и многих других. Сняться вместе с подрастающей дочкой Ирине Шевчук удалось в картине «Загон».
Однако Александра не горела желанием становиться актрисой. В знаменитый ВГИК она поступила на освоение совершенно другой профессии, выбрав факультет экономики и продюссирования. И лишь спустя несколько лет и множества ролей Саша вновь открыла двери родного ВУЗа, чтобы восполнить недостающие знания по актерскому мастерству.
Карьера актрисы успешно развивалась, когда страшная автокатастрофа изменила все планы. Александра сильно пострадала, и сейчас предпочитает больше уделять внимания семье. Но все же зрители могут увидеть ее игру в театре «У Никитских ворот», которому актриса предана уже более десяти лет. А ее мать сейчас тоже изредка радует зрителей киноролями, и также продолжает свою деятельность в качестве организатора фестиваля «Киношок».
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Не знать знаменитую мать Аглаи (точнее, Дарьи) невозможно. Это замечательная актриса современности - Ксения Раппопорт. Именно с легкой руки ее матери девушка влюбилась в профессию актрисы. Лето после окончания школы и поступления в ВУЗ на политолога она маялась без дела, и звездная мать взяла ее на съемки. Там девушке предложили сняться в одном эпизоде. Потом в другом. Так Аглая втянулась в мир кино, и уже больше не захотела покидать его. В 2019 году эта молодая актриса стала обладательницей премии «Золотой орел» за роли в серии фильмов «Лед».
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Марьяна продолжает семейные традиции, являясь актрисой в третьем поколении. Бабушка - актриса Жанна Прохоренко - была всенародной любимицей. Это она сыграла роль старшеклассницы Ксении в фильме «А если это любовь?». Жанна Прохоренко получила множество наград и оставила большое творческое наследие. Ее дочь Екатерина Васильева тоже стала актрисой и известна широкой публике по фильму «Вам и не снилось».
Так что, как бы юная Марьяна не сопротивлялась семейным традициям, все же ее убедили поступать на театральный. В настоящее время Марьяна Спивак любима как именитыми российскими, так и иностранными режиссерами. Есть еще одно увлечение актрисы - озвучивание мультфильмов и дублирование зарубежных картин.
Дарья Дроздовская
Дарья Дроздовская
Дарья появилась на свет в уважаемой московской семье. Ее мать - известная советская актриса Микаэла Дроздовская, а отец - кардиолог Вадим Смоленский. Но в восьмилетнем возрасте Дарья осиротела - несчастный случай во время съемок унес жизнь ее матери. Мачеха категорически не понравилась девочке, и через некоторое время ребенок фактически переехал жить в семью актрисы Аллы Будницкой и режиссера Александра Орлова. Дарья всегда отдавала предпочтение занятиям в театральной студии, чем учебе в школе, так что впоследствии обучаться профессии она отправилась в Щукинской училище. Сейчас Дарья Дроздовская - популярная актриса кино и театра.
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