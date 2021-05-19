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Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии

С засором в ванной или раковине время от времени сталкивается каждый. Чаще всего это происходит совершенно не вовремя. Что же делать, если ни специальных приспособлений, ни химии под рукой не оказалось?
В этом случае вас выручит способ, который многие хозяйки использовали ещё во времена Советского Союза. Сразу оговоримся, что речь идёт о небольшом засоре.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии

Итак, первое, что нужно сделать — это открутить лейку с душевого шланга. Будьте внимательны: на конце шланга есть резиновая прокладка — не потеряйте её.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии


Теперь открываем горячую воду на максимальную мощность и направляем струю прямо в сливное отверстие.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии


Надо постараться поочерёдно попасть струёй в каждое из маленьких отверстий в сливе.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии


Подобным образом можно чистить и засоры в раковине, которая находится рядом с ванной. Ну, а на будущее, вместо специальных приспособлений, можно обзавестись парой метров дешёвого металлического троса (Ø 8 мм). «Распушите» его на одном конце.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии


В случае засора засуньте этот «ёршик» в сливное отверстие насколько получится, повращайте им и извлеките волосы и налипшую на них грязь, которые, в основном, и становятся причиной засоров.

Как быстро устранить засор без специальных приспособлений и химии


Пусть ваша сантехника всегда работает исправно, а если у вас остались ещё какие-то вопросы, вы можете посмотреть видео ниже.

 

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