Идеи для более длительного хранения вещей

Когда ваши вещи служат дольше, они не только экономят ваше время и деньги, но и предотвращают стрессовые ситуации. Мы часто избавляемся от испорченных продуктов, не понимая, что можем помочь им дольше оставаться свежими.



Например, маленький кусочек пленки поможет вам лучше сохранить бананы.

Мы предлагаем вам попробовать эти 7 невероятных ежедневных трюков, которые, несомненно, сделают вашу жизнь проще.



1. Одежда

2. Полезный трюк с бананом

3. Полезный совет для использования губки

4. Соблюдайте правила для антипригарных сковородок

5. Сохраняйте хлеб как можно дольше свежим

6. Трюк с маслом для хранения сыра

7. Используйте водку и сахар, чтобы дольше сохранять цветы свежими

Хранить одежду, чтобы она прослужила дольше, просто. Не используйте после стирки сушилку. Высокие температуры разрушают структуру ткани. Вместо этого дайте одежде высохнуть на воздухе и будьте особенно осторожны с шелком, шерстью и хлопком.Многие люди любят бананы, но иногда они портятся слишком быстро, если вы покупаете слишком много одновременно. Чтобы сохранить их, оберните кончики бананов полиэтиленовой пленкой и не отделяйте их от стебля!Если вы устали постоянно менять губки, просто разрезайте их пополам. Так их у вас будет две, и вы к тому же сэкономите деньги!Очень удобно использовать антипригарные сковороды. Чтобы они прослужили вам дольше, необходимо помнить некоторые правила.Не используйте металлическую посуду, потому что она оставляет царапины. Избегайте высоких температур и не ставьте горячую сковороду в холодную воду. Не оставляйте в ней еду после приготовления. Очищайте антипригарную сковороду мягкой губкой.Чтобы хлеб оставался свежим, поместите его в миску со стеблем сельдерея и плотно закройте. Оставьте его так на ночь. На следующий день вы увидите, что сельдерей высох, а хлеб впитал всю влагу. Это поможет вам хранить его дольше.После нарезания сыра возьмите небольшой кусочек сливочного масла и натрите срез. Это сохранит свежесть и предотвратит высыхание краев.Как ни странно, водка помогает убивать бактерии, содержащиеся в воде, которые могут навредить цветам. Просто добавьте чайную ложку сахара и несколько капель водки в вазу с водой и наслаждайтесь красотой ваших цветов намного дольше.