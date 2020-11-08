Как появился олимпийский мишка и куда он улетел в последний день Олимпиады-80

Символ «Олимпиады-80», возможно, самый узнаваемый талисман за всю историю Олимпийских игр, Мишка, недавно отпраздновал свой очередной юбилей. Ровно 40 лет прошло с того времени как в небо над Лужниками триумфально поднялся в небо на воздушных шарах 8-ми метровый символ Московской Олимпиады-1980 - медвежонок Миша. Это знаковое событие на всю жизнь запомнилось и десяткам тысяч очевидцев, сидевшим на трибунах Олимпийского, и миллионам зрителей смотревшим церемонию закрытия транслируемую с экранов телевизоров. О том, кем и как создавался и воплощался в жизнь олимпийский символ, далее - в нашей публикации.
История создания символа Олимпиады
Как только стало известно, что XXII Олимпийские игры 1980 года будут проходить в Москве, в СССР началась грандиознейшая подготовка во всех направлениях. Разумеется, в том числе, и в разработке символики, которая должна была являться главным атрибутом Олимпиады. И так, как отечественная культура богата в основном сказочными персонажами, сделать героя русских сказок талисманом московской Олимпиады было решено на всенародном голосовании. В большинстве за образ медведя отдала свои голоса многомиллионная аудитория зрителей программы "В мире животных".
Художник Виктор Чижиков - автор образа медвежонка Миши.
Организационный комитет присоединился к мнению народа и символом московской Олимпиады выбрал именно это животное, поскольку ему присущи такие характерные для спортсмена качества, как сила, упорство и удаль. Так, вначале 1977 года был объявлен конкурс среди художников на лучшее изображение косолапого, победу в котором одержал эскиз Виктора Чижикова, 42-летнего художника, известного своими иллюстрациями к детским книгам. Именно его эскиз медведя был выбран из сотен разных вариантов. По словам самого художника, он просто изобразил очень милого медвежонка. Ему очень хотелось создать оптимистическое изображение, которое пробуждало бы «лучшие человеческие чувства».
Эскизы к образу олимпийского Мишки.
Персонаж был готов, а теперь нужно было придумать: как и где изобразить символику Олимпиады.
"Это и оказалось самым сложным", - вспоминал иллюстратор. Начались долгие мучительные поиски. Всего Чижиков нарисовал более ста эскизов медведей с различной атрибутикой. Но нужно было создать такое изображение, не похожее на все ранее нарисованное, чтобы страну не обвинили в плагиате.
Мысль надеть "топтыгину" медаль на шею была исключена сразу – слишком уж банальным был этот вариант. А вот кепка с символикой Олимпиады была бы в самый раз, если бы не медвежьи уши...
Время истекало, а решение никак не приходило. А когда уже сроки стали конкретно поджимать, проблема неожиданно разрешилась сама собой: Мишка, опоясанный многоцветным поясом с олимпийскими кольцами, явился художнику во сне. "Я проснулся мгновенно, записал все. Утром поехал в Олимпийский комитет, взял оригинал и дорисовал пояс. Этот вариант и был принят единогласно".
В сентябре 1977 года Виктору Чижикову сообщили, что его символ одобрила и комиссия ЦК Партии. Олимпийского Мишку утвердили, как официальный талисман Игр 1980 года. «Мне выпала необычная миссия, и свою работу я сделал хорошо. Это была редкая удача. Я его люблю как свое дитя», — делился создатель о своем детище.
Эскизы к образу олимпийского Мишки.
За время Олимпиады Мишка стал необычайно популярным. Его изображали на значках, конвертах, марках, одежде, а также его образ использовался в изготовлении различных сувениров, которые зарубежные гости с удовольствием вывозили из Союза, таким образом, популяризируя символ огромной страны по всему миру.
По мнению многих, в том, что к СССР стали относиться заметно лучше после Олимпиады-80, заслуга именно "косолапого" олимпийца. Образ талисмана потом «тиражировали» по всему миру: он появлялся то в виде флакона духов, то на спичечных коробках, а также в различных сувенирных вариациях. Правда, разные страны его интерпретировали по-своему.
Стоит также отметить, что невзирая на огромную популярность на протяжении многих лет, единственным денежным вознаграждением Виктора Чижикова за эту работу явилась единовременная выплата двух тысяч рублей, что примерно соответствовало средней годовой зарплате в СССР того времени. Ни о каких авторских гонорарах даже речь идти не могла в те годы.
Трогательная церемония прощания
Резиновый 8-ми метровый медвежонок Миша на стадионе Олимпийского в Лужниках.
Триумфальной и незабываемой стала церемония закрытия Московских Олимпийских Игр-1980. 3 августа огромная резиновая фигура Олимпийского Мишки была запущена в небо столицы под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. За его полетом следил весь мир. Разумеется, больше всего повезло тем, кто воочию наблюдал за происходящим, сидя на трибунах стадиона.
Как символ Олимпиады-80 стал аэростатом.
А ведь никто, кроме посвященных даже не задумывался над тем каких усилий и волнений стоил этот потрясающий полет не одной сотне специалистов, готовивших это действо. Во-первых, мало было придумать и нарисовать символ Олимпиады, его нужно было воплотить в жизнь. Для этого было задумано изготовление 8-ми метрового резинового медведя, которого можно было бы надуть гелием и, который должен был взлететь в воздух, подобно воздушному шару, в нужный момент.
Ответственное задание — разработку, конструирование, склейку и испытания олимпийского талисмана, которому надлежало вышибить у всего мира слезу,— было поручено сотрудникам ВПК. Разумеется, под грифом «секретно». И олимпийский Мишка появился на свет в паре километров от стадиона «Лужники», в Хамовниках — на опытном заводе НИИ резиновой промышленности.
Олимпийский Мишка, рожденный на опытном заводе НИИ резиновой промышленности (НИИРП). Москва.
"Ох мы с ним и намучились! Особенно передние лапы никак не получались, хоть тресни. Тут ведь «неладно скроен, да крепко сшит» не годится: нужно было добиться абсолютной надежности, но так, чтобы Мишка наш выглядел добродушным симпатягой, а не куском раскрашенной и надутой резины", - из воспоминаний сотрудника НИИ.
В итоге труд энтузиастов, которые вкладывали в создание символа всю фантазию, талант и умение, увенчался успехом. Однако, когда Мишка был готов неожиданно выяснилось, что он намного тяжелее, чем предполагалось. Вместо 40, рассчитанных на объем гелия, он стал весить почти 65 килограммов... Изначально не учли дополнительный материал для прочности и покраску. На помощь, как всегда, пришла смекалка. Гирлянды с шарами, надутыми гелием спасли, казалось бы, безвыходную ситуацию. Эти же гирлянды помогли и отцентровать конструкцию так, чтобы она не кренилась в разные стороны. Пройдя многочисленные эксперименты и пробные полеты косолапый был готов к своей почетной миссии. И он не подвел своих создателей!
Медвежонок Миша над стадионом Олимпийского комплекса в Лужниках.
А едва улетев со стадиона, Мишка оброс легендами, вероятно, потому, что прощаться с ним никто не хотел, а в привычную советскую жизнь он не вписывался. Одни говорили, что своими глазами видели как, завершая свой триумфальный полет над вечерней Москвой, талисман рухнул у Киевского вокзала на пивной ларек, распугав его завсегдатаев. Ходила и более драматичная история: мол, резинового Мишку сбили автоматными очередями, когда надувной талисман ветром стало сносить в сторону правительственного аэропорта Внуково-2. Однако все версии были лишь слухами.
На самом деле весь процесс четко контролировался организаторами. Для этого была создана бригада проинструктированных милиционеров из мотобатальона ГАИ, задачей которых было — отследить место приземления Мишки и «задержать» его. Преследовали "косолапого олимпийца" на мотоциклах вначале по Кутузовскому проспекту, затем того понесло на Мичуринский. А когда, наконец-то, беглеца поймали на Воробьевых горах, вынуждены были вспороть штык-ножами, чтобы снова в воздух не подняло и не бросило ветром на провода,— перестраховались на всякий случай. Когда весь гелий выпустили, отвезли на завод его создателям штопать-склеивать.
P.S. Пост памяти художника Виктора Чижикова
Заканчивая эту трогательную историю, нельзя не сказать несколько слов о художнике, которого не стало 20 июля этого года. Он умер на 85 году жизни.
Виктор Александрович Чижиков - художник-карикатурист, иллюстратор детских книжек, автор образа медвежонка Миши.
Виктор Александрович Чижиков (1935 — 2020) — советский и российский художник-карикатурист, иллюстратор детских книжек, автор образа медвежонка Миши - талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации (2016). Виктор Александрович в качестве карикатуриста, сотрудничал с изданиями «Крокодил» и «Огонёк». Позже он сменил деятельность, и стал рисовать иллюстрации для детских произведений, работая с такими журналами как «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Пионерская правда», «Юный натуралист». Будучи детским художником, Чижиков проиллюстрировал большое количество детских книжек знаменитых авторов, в том числе Виктора Драгунского и Эдуарда Успенского. Художник был главой совета по детской книге России.
Его юмор называют ласковым, талант — улыбчивым, иронию — добродушной. «Даже самый страшный текст стараюсь смягчить рисунками», — говорил художник. Удивленные слоны и рыдающие в платочек крокодилы, по-детски сердитые медведи и хулиганистые коты, бренчащие на струнных инструментах. Но самое известное творение иллюстратора — конечно же, олимпийский медведь.
В это конечно сложно поверить, но иллюстратор многие годы страдал дальтонизмом. «У меня все цвета надписаны. Знаю, что небо голубое и помню, где эта краска лежит», — как-то рассказывал Виктор Александрович в интервью. Но как бы там ни было, это совершенно не мешало ему создавать прекрасные работы, которые до сих пор радуют и маленьких, и взрослых читателей.
Светлая память талантливому и по истине веселому и доброму человеку - Виктору Александровичу Чижикову.
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