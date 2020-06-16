Збигнев Бжезинский: как поляк развалил СССР

Отец
Решающее влияние на формирование характера будущего идеолога внешней политики США оказал отец. Видный дипломат, генеральный консул в Канаде, Тадеуш Бжезинский вынужден был стать невозвращенцем после того, как после II-ой мировой войны к власти в Польше пришли коммунисты. Так получилось, что в виду дипломатической службы отца, Збигнев в общей сложности прожил в родной стране всего три года, и Бжезинский-старший очень опасался, что юноша потеряет духовную связь со собственным народом. Сына он воспитывал в духе патриотизма и преданности родине. Именно от отца будущий политик получил первые уроки стратегии, политического анализа и дипломатии, а также узнал цену политической ошибки.
Тадеуш Бжезинский считал главной угрозой для Польши Советский Союз, в котором, кстати, был консулом с 1936 года по 1938 годы. Отец рассказывал маленькому Збигневу о тоталитарной природе СССР, о сталинских репрессиях, об имперском, захватническом характере России.
При этом дипломат был уверен, что Польша может обезопасить свою независимость от амбиций Сталина только с помощью союза с Германией. Оккупация Гитлером Польской республики в сентябре 1939 года стала настоящей трагедией для Тадеуша Бжезинского.В то время он был генеральным консулом Польши в Канаде, и оказался отрезанным от политических процессов. Отцовская ошибка сыграла большую роль в формировании стратегического мышления у Збигнева Бжезинского.
«Американец польского происхождения»
Еще ребенком Збигнев демонстрировал выдающиеся интеллектуальные способности и высокие амбиции. В школьные годы Бжезинский штудировал историю Польши: не просто изучал, а анализировал, словно шахматную партию. На каждый судьбоносный эпизод в польской истории он давал свой, на его взгляд самый оптимальный, вариант развития. Тогда вслед за отцом Збигнев пришел к выводу, что главным историческим противником его родины является Россия: Польша может сохранять независимость только при слабом восточном соседе.
В те годы у Бжезинского появилась цель - стать президентом Польши, чтобы вернуть былое величие Речи Посполитой.
Сразу же после окончания войны он отправился на родину. Однако разрушенная Польша, которую он обнаружил, была далека от той могущественной страны, которую он рисовал в собственных фантазиях. Спустя годы Бжезинский вспоминал: «Я понял, что больше не поляк, а американец польского происхождения… Польша — дом моего детства, источник моей исторической и культурной идентичности».
Патриотизм на расстоянии
Нужно признать, что в конечном итоге Збигнев Бжезинский сделал для своей исторической родины больше, чем многие президенты своих стран. Занимая высокие посты в администрациях президентов Кеннеди, Джонсона, Картера, он отстаивал интересы Польши, порой рискуя карьерой. До Бжезинского американская внешняя политика не рассматривала эту страну как серьезного игрока на политической карте мира: на нее фактически махнули рукой, как на вечного сателлита СССР. Но он сделал все, чтобы доказать, что независимая от России Польша может стать серьезным проводником американских интересов в глобальном противостоянии с Россией. В начале 1980-ых Збигнев Бжезинский лично поддерживал польское профсоюзное движение «Солидарность», которая в конечном итоге сыграло решающую роль в крушении коммунистического режима в Польше. Несмотря на протесты госдепартамента США он осуществил рискованную поездку в Варшаву, встретился там с кардиналом Вышинским и объявил Римско-католическую церковь законной оппозиционной силой. Именно жесткая позиция США, главным лоббистом которой являлся Бжезинский, помешала в начале 1980-ых СССР ввести в Польскую Народную Республику войска, чтобы подавить профсоюзные протесты.
Уже после крушения СССР Збигнев Бжезинский направил все свое влияние на то, чтобы Польша стала членом НАТО и Европейского Союза.
Некоторые его коллеги шутили, что Бжезинский используют всю мощь США ради своей исторической родины.
Собственно, он никогда и не отрицал это, заявляя, что это взаимовыгодные отношения: без сильной Америки не может быть суверенной Польши, а без независимой Польши США не сможет сдерживать имперские аппетиты России в Восточной Европе.
Связь с Украиной
«Рано или поздно Украина станет частью демократической Европы, а Россия последует за ней, если не изолирует себя и не станет «полузастойной империалистической реликвией», писал Збигнев Бжезинский. Американский политик всегда был уверен, что без Украины Россия никогда не сможет восстановить свой имперский статус. Надо признать, что Бжезинского связывают с Украиной не только вопросы глобальной стратегии.
Так, родовым гнездом шляхтического рода Бжезинских является расположенный ныне в Тернопольской области городок Бережани (на польском Бжезани).
Отец Бжезинского родился в городе Золочеве, который когда-то был частью Австро-Венгрии, а ныне находится на территории Львовской области, и получил образование во Львовском университете. Интересно, что отец Бжезинского даже сражался в составе польских войск с Украинской Галицкой армией в битве за Львов в 1918 году, а в 1920 году сражался за украинские земли в советско-польской войне.
Кстати, есть версия, что и сам Збигнев Бжезинский родился не в Варшаве, как гласит информация, а в советском Харькове, где его отец служил в польском консульстве. Интересно, что Бжезинский является на сегодняшний день единственным неукраинцем-почетным гражданином Львова. Оба сына американского политика даже успели пожить на территории современной Украины, а младший, Марк, даже женился на этнической украинке Наталье Лопатнюк. Сам же Збигнев Бжезинский открыто признается в своих симпатиях к украинцам. Интересно, что до украинских событий 2014 года он выделял Юлию Тимошенко, которую считал очень перспективным политиком и весьма привлекательной женщиной.
Папа
Збигнев Бжезинский никогда не бравировал своей религиозностью, но тем не менее признавал, что испытывает восхищение лишь одним человеком – Папой Римским Иоанном Павлом II. Его американский политик считает «первым настоящим духовным и религиозным лидером в истории человечества». Многие эксперты говорят, что будучи советником президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский сыграл не последнюю роль в избрании понтификом поляка Кароля Войтылы в 1978 году. Интересно, что сам политик уверен, что Иоанн Павел II сделал для независимости Польши куда больше, чем он.
Соперничество с Генри Киссинджером
Как минимум четыре десятка лет Збигнев Бжезинский негласно является главным архитектором внешней политики США. За этот неформальный титул с ним может поспорить лишь одни человек, другой «политический старец», 90-летний Генри Киссинджер. Именно в их многолетнем соперничестве формировалась внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов в годы холодной войны, влияние которого чувствуется и сегодня.
Будучи представителем Демократической партии Збигнев Бжезинский беспощадно критиковал концепцию «разрядки» в отношениях с СССР, создателем которой был республиканец Киссинджер, когда был в начале 1970-ых госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне. Тогда Бжезинский сделал все, чтобы испортить начавшийся конструктивный диалог между Советским Союзом и Америкой. С тех пор практически по любому вопросу глобальной политики у двух «старцев» были различные мнения.
Например, в украинском кризисе Збигнев Бжезинский занял более жесткую позицию в отношении России, а Киссинджер, напротив, оправдывал действия России - «Запад должен понимать, что для России Украина никогда не будет просто зарубежной страной».
Любопытный эпизод произошел на 80-летнем юбилее Бжезинского, на который был приглашен и Генри Киссинджер. В момент произнесения речи юбиляром его главный соперник вдруг демонстративно направился к двери. На вопрос Бжезинского - «Генри, ты же уходишь не из-за того, что я говорю?», Киссинджер ответил – «Я 30 лет ждал этого момента».
18 минут
Збигнев Бжезинский никогда не пишет больших статей и не дает долгих интервью. Это совсем не связано с высокой занятостью знаменитого стратега. Бжезинский ссылается на научные исследования Пентагона, согласно которым человеческий мозг в состоянии беспрерывно воспринимать получаемую информацию (а главное правильно «обрабатывать» ее) на протяжении максимум 18 минут. Причем, это касается людей с высокими интеллектуальными способностями. Способности удерживать концентрацию на сообщении среднестатистического человека и того меньше. Поэтому Збигнев Бжезинский старается все свои статьи и выступления выстраивать с помощью коротких, однозначных фраз, которые порой напоминают конспект, нежели речь. Например, его видео-обращение к Майдану было не более двух минут. Видимо, из-за этого Бжезинскому из всех сетей больше всего приглянулся Twitter.
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