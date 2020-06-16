Збигнев Бжезинский: как поляк развалил СССР

Патриотизм на расстоянии

Нужно признать, что в конечном итоге Збигнев Бжезинский сделал для своей исторической родины больше, чем многие президенты своих стран. Занимая высокие посты в администрациях президентов Кеннеди, Джонсона, Картера, он отстаивал интересы Польши, порой рискуя карьерой. До Бжезинского американская внешняя политика не рассматривала эту страну как серьезного игрока на политической карте мира: на нее фактически махнули рукой, как на вечного сателлита СССР. Но он сделал все, чтобы доказать, что независимая от России Польша может стать серьезным проводником американских интересов в глобальном противостоянии с Россией. В начале 1980-ых Збигнев Бжезинский лично поддерживал польское профсоюзное движение «Солидарность», которая в конечном итоге сыграло решающую роль в крушении коммунистического режима в Польше. Несмотря на протесты госдепартамента США он осуществил рискованную поездку в Варшаву, встретился там с кардиналом Вышинским и объявил Римско-католическую церковь законной оппозиционной силой. Именно жесткая позиция США, главным лоббистом которой являлся Бжезинский, помешала в начале 1980-ых СССР ввести в Польскую Народную Республику войска, чтобы подавить профсоюзные протесты.

Уже после крушения СССР Збигнев Бжезинский направил все свое влияние на то, чтобы Польша стала членом НАТО и Европейского Союза.

Некоторые его коллеги шутили, что Бжезинский используют всю мощь США ради своей исторической родины.

Собственно, он никогда и не отрицал это, заявляя, что это взаимовыгодные отношения: без сильной Америки не может быть суверенной Польши, а без независимой Польши США не сможет сдерживать имперские аппетиты России в Восточной Европе.