8 ошибок, которые часто совершаются при использовании мультиварки

Учиться никогда не поздно и никогда не бывает лишним. /Фото: simya.com.ua
Мультиварка — очень ценное изобретение для тех, кто не любит готовить или не находит много времени для этого. Она способна без лишних усилий подготовить горячую вкусную еду прямо к приходу домой после напряженного рабочего дня или в несколько раз сократить затраты сил и времени на домашние дела. Однако и при ее использовании существует масса хитростей, которые позволяют не только быстро приготовить еду, но и сделать ее максимально вкусной и совершенной. Редакция Novate.ru предлагает подборку лайфхаков для правильной и эффективной готовки с мультиваркой.
1. Приготовление замороженных продуктов
Не всем рецептам из интернета можно доверять. /Фото: geekon.media
В интернете множество рецептов, которые убеждают в том, что чудесная мультиварка отлично готовит замороженные продукты. Это так, однако это не значит, что блюда получатся вкусными и безопасными для здоровья. Разморозка займет слишком много времени, пока мультиварка не начнет готовить при правильной температуре. Это значит, что продукты слишком долго будут томиться в неблагоприятных условиях и высок риск, что ими потом можно будет отравиться. Сначала лучше полностью разморозить еду, а только потом начинать ее готовить.
2. Слишком много жидкости
Воды много бывает, легко переборщить. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Эту ошибку часто совершают те, кто привык готовить на плите и только начинает осваивать искусство готовки с мультиваркой. На плите можно быстро и без труда разогреть огромные кастрюли с жидкостью и довести содержимое до консистенции густого соуса. Однако мультиварка работает при более низкой температуре и медленнее, поэтому в ней блюда готовятся с меньшим количеством жидкости. При использовании мультиварки испарение не происходит, и поэтому лишняя жидкость приведет к менее концентрированным ароматам и вкусу. При необходимости можно уменьшить количество жидкости, установив мультиварку на более высокую температуру и готовя в течение одного-двух часов с закрытой крышкой.
3. Неправильное размещение ингредиентов
Равномерное приготовление еды зависит от правильного наполнения мультиварки. /Фото: i.pinimg.com
Многие считают, что при плотно закрытой крышке все продукты внутри мультиварки готовятся одинаково. Однако это не так. Нагревательный элемент находится внизу, поэтому еда, расположенная там, нагревается первой и готовится намного быстрее. Это значит, что на дно мультиварки необходимо класть продукты, которые требуют более длительного времени приготовления. Корнеплоды, такие как картофель и морковь, необходимо выкладывать в первую очередь, также как и более жесткие кусочки мяса. Сверху можно расположить консервированные или обжаренные овощи, а также крупы.
4. Слишком много любопытства
Зачастую любопытство необходимо сдерживать. /Фото: agronomu.com
Что бы ни готовилось в мультиварке, дом наполняется превосходным ароматом. Поэтому всегда есть искушение заглянуть внутрь и проверить, как там идут дела с приготовлением блюда. Однако не стоит потакать своим слабостям, ведь мультиварке требуется достаточно много времени, чтобы вернуть температуру до заданной отметки после открытия крышки даже на недолгое время. Фактически, каждый раз, когда кто-то открывает мультиварку, он автоматически добавляет 30 минут к времени, необходимому для приготовления пищи.
5. Пренебрежение обжаркой
Обжаренное мясо даже в мультиварке делает блюдо вкуснее. /Фото: i.pinimg.com
Даже если в рецепте написано, что следует поджарить мясо перед тем, как отправить его в мультиварку, многие пренебрегают этой рекомендацией. Да, ничего плохого от этого не случится и блюдо приготовится, но вкус не будет идеальным. Обжаривание мяса перед медленной готовкой в мультиварке приводит к карамелизации наружной части каждого кусочка мяса, что обеспечивает блюду определенную текстуру и неповторимый вкус и запах. Это действие стоит потраченного времени.
6. Несвоевременное добавление приправ
Время и консистенция имеют значение. /Фото: vyborok.com
Свежие травы отлично подходят для блюд с быстрым способом готовки на плите. Их можно добавлять и к продуктам в мультиварке, но не стоит делать этого слишком рано. Блюдо в мультиварке долго томится и свежие травы только потеряют свой внешний вид и вкус при такой термической обработке. Чтобы избежать этой ошибки, бросать свежие травы нужно ближе к концу времени приготовления, чтобы они оставались целыми и ароматными, к моменту начала трапезы. Если хочется добавить приправы сразу, то лучше отдать предпочтение сухим добавкам.
7. Неправильный выбор размера мультиварки
К каждой мультиварке следует относиться индивидуально. /Фото: blog.comfy.ua
Не каждая мультиварка подходит для любого рецепта в мультиварке. Время приготовления каждого рецепта зависит от того, какой размер у техники и насколько заполнена ее чаша. Чтобы обеспечить оптимальную готовность блюду, мультиварка должна быть заполнена от половины до трех четвертей своей максимальной вместимости. Если она будет не достаточно заполненной, еда, скорее всего, переварится. Если чаша будет слишком полной, блюдо может не доготовиться полностью или сбежать из-под крышки.
8. Слишком ранее добавление молочных продуктов
С молочными продуктами нужно проявить осторожность. /Фото: lamp.im
Молочные продукты быстро теряют свои свойства при сильном и быстром нагревании, и мультиварка в этом деле — не исключение. Если в блюдо необходимо добавить такие ингредиенты, как молоко, сыр, сливки, сметану или плавленый сыр, то лучше не торопиться. Сделав это в начале готовки, можно бесповоротно испортить вкус. Добавлять молочные ингредиенты лучше всего в течение последнего получаса — этого вполне хватит, чтобы довести их до готовности, заставить растаять и раствориться в блюде.
Полезный совет: Если нет срочности в приготовлении еды, то между медленной и быстрой готовкой в мультиварке лучше выбирать более медленную.
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