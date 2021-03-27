8 ошибок, которые часто совершаются при использовании мультиварки

Учиться никогда не поздно и никогда не бывает лишним. /Фото: simya.com.ua

1. Приготовление замороженных продуктов

Не всем рецептам из интернета можно доверять. /Фото: geekon.media

2. Слишком много жидкости

Воды много бывает, легко переборщить. /Фото: avatars.mds.yandex.net

3. Неправильное размещение ингредиентов

Равномерное приготовление еды зависит от правильного наполнения мультиварки. /Фото: i.pinimg.com

4. Слишком много любопытства

Зачастую любопытство необходимо сдерживать. /Фото: agronomu.com

5. Пренебрежение обжаркой

Обжаренное мясо даже в мультиварке делает блюдо вкуснее. /Фото: i.pinimg.com

6. Несвоевременное добавление приправ

Время и консистенция имеют значение. /Фото: vyborok.com

7. Неправильный выбор размера мультиварки

К каждой мультиварке следует относиться индивидуально. /Фото: blog.comfy.ua

8. Слишком ранее добавление молочных продуктов

С молочными продуктами нужно проявить осторожность. /Фото: lamp.im