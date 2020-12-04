Как сейчас выглядит девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»

Мультфильм “Маша и медведь” полюбился миллионам детей и их родителям по всему миру. С 2008 по 2015 год голосом Маши озвучивала девочка по имени Алина Кукушкина.











Источник: new-magazine.ru



Алина Кукушкина стала знаменитой еще в шесть лет. Именно её голос мы слышим когда разговаривает Маша — самый любимый персонаж миллионов детей из мультфильма «Маша и Медведь». Не удивительно, что и внешне девочка напоминает свою героиню.







Источник: lemurov.net



Когда в 2007 году Алина с мамой пришли на пробы, дальше авторы других кандидатур и не рассматривали. Малышка озвучила три сезона мультсериала, она даже песни исполняла сама.







Источник: lemurov.net







Сама же девочка была в настоящем восторге от того, что с ней происходит, её «работа» на тот момент являлась для неё настоящим праздником!







Источник: laykni.com Но по мере взросления Алина менялась не только внешне, но и её голос. Тогда авторы стали искать «новую Машу». Но критерий был один — девочка должна быть с голосом максимально приближенным к голосу Алины.







Источник: laykni.com Не без труда, но такая малышка нашлась. Это Варя Саранцева. Алина Кукушкина стала режиссером озвучивания и два года давала наставления новой актрисе Варваре.







Источник: lemurov.net



На данный момент Алине поступает много предложений.

Среди вариантов озвучки были анимационные мультфильмы («Гадкий я»), художественные картины («Дом грез») и даже роли в кино эпизодического характера.Источник: lemurov.netСейчас Алина уже взрослая девятнадцатилетняя девушка . Она очень серьезно относиться к выбору своей будущей профессии, и полностью посвящать себя актерству не планирует.Источник: lemurov.netЕё целью сейчас является получить максимум знаний в сфере рекламы и телевидения. Действительно, с таким «послужным списком» в столь юном возрасте Алине уже сейчас несложно найти работу в данном направлении.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: