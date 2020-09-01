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Интересные факты о мультфильме «Том и Джерри»

В этом году 80-летний юбилей отмечают одни из главных анимационных звезд всех времен. Кот Том и мышонок Джерри появились на экранах в 1940-м году и сразу же завоевали любовь зрителей. Вспоминаем интересные факты об анимационном шедевре: создатели, трансформации персонажей, цензура, причины феноменального успеха и неудачные продолжения Интересные факты о мультфильме «Том и Джерри»

Ханна и Барбера не были профессиональными художниками


Режиссеры и полноправные авторы сериала «Том и Джерри» Уильям Ханна и Джозеф Барбера не имели профессионального художественного образования. Ханна изучал журналистику и машиностроение, некоторое время работал инженером-конструктором. Но потом увлекся анимацией, тогда только начавшей активно развиваться. Неизвестность не испугала его: он пошел на низкооплачиваемую должность в группу к двум аниматорам — Хью Харману и Рудолфу Айзингу. Именно они привели юношу на студию MGM. Поначалу Ханна выполнял обязанности ассистента: приносил кофе, смывал целлулоид, а затем Фред Куимби — директор мультстудии MGM, впоследствии запустивший в производство «Тома и Джерри», взял Уильяма на должность сценариста.

Интересные факты о мультфильме «Том и Джерри»

Барбера готовил себя к карьере банковского работника, но много времени посвящал другому увлечению: он продавал комиксы и сам любил рисовать.
В конце концов, планы поменялись: он пошел на одну из студий фазовщиком, затем перешел в сценарный отдел. А в 1937 году попал на вновь образованную студию MGM. Ханна и Барбера в творческом плане идеально дополняли друг друга. Джозеф обладал неуемной фантазией, писал сценарии, рисовал компоновки, делал раскадровку, он был блестящим драматургом, мастером комического гэга, и обладал острым чувством времени. Уильям записывал все это в экспозиционные листы, он тяготел к режиссуре, а потому с удовольствием брал на себя организационные функции.

В первой серии кота звали Джаспер, а мышонка — Джинкс


Для первой серии «Кот получает пинка», вышедшей 10 февраля 1940 года Ханна и Барбера придумали простой, но очень удачный сценарий. Хозяйка предупреждает кота, что он будет выгнан из дома, если разобьет еще хоть одну вещь. Мышонок нарочно бьет все, что попадает под руку, а кот в страхе носится по дому и ловит тарелки, вазы, стаканы. Первоначально персонажей звали Джаспер и Джинкс. Внешне они также сильно отличались от более известных поздних версий. Джаспер был немного толще, пушистее, реалистичнее, Джинкс, напротив, угловатым и тощим.

Интересные факты о мультфильме «Том и Джерри»

На продюсера Фреда Куимби серия не произвела особого впечатления, и о продолжении речи не было. Но только до того момента, как мультфильм увидели зрители. Успех был моментальным. И «Кот получает пинка» был также номинирован на премию «Оскар». Это убедило Куимби дать Ханне и Барбере зеленый свет. Тогда режиссеры провели среди сотрудников студии конкурс на лучшие имена, в котором победил аниматор Джон Карр. Начиная со второй серии «Ужин в полночь» кота и мышонка зовут Том и Джерри.


На быстрый темпоритм «Тома и Джерри» повлиял аниматор, который даже не работал над сериалом


Популярность сериала на протяжении длительного времени объясняется идеальным сочетанием технических компонентов: проработанностью обаятельных образов персонажей, крепкой сюжетной основой и остроумными гэгами. Но к этому стоит добавить еще одну важную отличительную черту — грамотное распределение темпа повествования, неуклонно возрастающее к моменту наивысшего напряжения серии. К нему авторы пришли не сразу.



На студию MGM в начале 1940-х пришел аниматор Тэкс Эйвери, уже прославившийся работой на Warner Brothers. Эйвери был новатором своего времени — он раньше других стал использовать менее реалистичный рисунок, доводил шутки до абсурда, играл с «четвертой стеной». Кроме этого его анимационные работы отличались безумным по скорости ритмом. Порой при показе готового мультфильма на студии другие режиссеры и продюсеры просили пересмотреть короткометражку два-три раза, потому что с первого не могли уловить суть. Ханна и Барбера в каком-то смысле соревновались с Эйвери. Но на каждую картину, выпущенную дуэтом, их коллега отвечал еще более быстрым ритмом. Трудно не учитывать благотворность этого косвенного влияния. Благодаря нему на экранах появились замечательные по насыщенности гэгов серии, вроде оскароносной «Мышиной уборки» (выпуск 38).


Композитор Скотт Брэдли заимствовал некоторые мелодии из известных фильмов


Композитором 113 выпусков «Тома и Джерри» был Скотт Брэдли, чей музыкальный стиль сочетал в себе элементы джаза, классической музыки и популярных песен. Он имел доступ к фонотеке студии MGM и Warner Brothers, где ранее работал. Это позволяло ему использовать некоторые известные мелодии из игровых фильмов. Так в «Том и Джерри» попали мотивы песен из фильма «Встреть меня в Сент-Луисе» (1944).



А во многих эпизодах, где кот и мышь крадутся на кухню за едой, можно услышать ноты из песни «Пой перед завтраком», прозвучавшей в фильме «Мелодии Бродвея 1936 года» (1935). Это нельзя назвать плагиатом, так как все композиции Брэдли перерабатывал, полностью превращая их в оригинальные. Названные песни служили лишь источниками вдохновения.


Том и Джерри не раз появлялись в игровом кино


В 1945 году мышонок Джерри появился в эпизоде мюзикла «Поднять якоря». Он поет и танцует вместе с Джином Келли. Идея совместить анимационного персонажа и живого актера пришла к Келли еще в 1944 году. Он обратился к Уолту Диснею, тот посчитал предложение интересным, но контракт не подписал. Тогда Келли пришел к Ханне и Барбере. Съемочный процесс был непростым: сначала танец Келли был снят на пленку, затем методом ротоскопа переведен на бумагу, а после этого фазы движения актера и мышонка соединяли и повторно снимали вместе. Это позволило достичь синхронности.



Другим известным появлением любимых героев стала сцена в фильме «Покорить Ла-Манш» (1953). Там Том и Джерри танцуют под водой вместе с актрисой Эстер Уильямс.


Метраж серий в процессе производства сократился с восьми до шести минут


В 1950-е годы в анимации произошли изменения, коснувшиеся всех студий. В силу повышения расходов на производство фильмов, руководство стало жестче регулировать распределение финансов. Это отразилось и на сериях Ханны и Барберы. Ради экономии пришлось сокращать объем работ. Метраж выпусков постепенно уменьшался: с восьми минут, нормальных для 1940-х, до семи, а затем и шести минут в середине 1950-х.



Заметные изменения внес и переход на систему «Синемаскоп» в 1956 году. Широкоэкранный формат требовал от аниматоров очень четких фаз, иначе любое дрожание линии становилось заметно. Это привело к упрощению обликов Тома и Джерри, визуальному минимализму. В последних сериях эти изменения ощущаются наиболее сильно. Кроме того, эти выпуски очень слабы по драматургии. Пожалуй, наиболее удачной из последних в плане сценарных находок можно назвать 93-й выпуск «Ловушки для Джерри».


В оригинальных 114 выпусках есть пять серий-обманок, а также три ремейка


Сокращение бюджета также привело к появлению так называемых серий-обманок или серий-воспоминаний. Это серии, которые почти целиком состояли из прошлых фрагментов. Например, в первом таком выпуске 1949 года «Дневник Джерри» Том находит дневник мышонка, где он описывает все их приключения и погони. Читая, Том вспоминает эпизоды из серий «Мышь Янки-дудл», «Мышиные неприятности», «Гольф вдвоем» и «Шумная серенада».



В конце производства на экраны вышли три ремейка в широкоэкранном формате. Это выпуски 99, 105 и 107 с разными названиями, например «Мышь и яйцо» (The Egg and Jerry) в оригинале назывался «Беда на свою голову» (Hatch up your troubles). По цветовой гамме они были ярче оригиналов, в некоторых сценах можно заметить изменения в фонах, но сюжет повторяется в точности.


Короткометражки «Том и Джерри» получили семь премий «Оскар»


Свой первый «Оскар» дуэт Ханна-Барбера получил в 1943 за короткометражку «Мышь Янки-дудл». В последующие девять лет они получили еще шесть заветных статуэток, потеснив Диснея с пьедестала «короля анимации».


Из многих выпусков вырезали сцены по цензурным соображениям


В 1990-е, когда оригинальные серии стали показывать по телевидению, из многих по цензурным соображениям вырезали эпизоды, не соответствующие культурным нормам. Под запрет в основном попали сцены, высмеивающие расовые стереотипы, так называемые blackface gag. Например, 59-я серия, где Том попадает на остров, населенный аборигенами.



Pедко выходил в эфир «Блюз грустного кота» (выпуск 103), в котором переживший несчастную любовь Том употреблял алкоголь и планировал совершить самоубийство. Заканчивается серия на печальной ноте: к Тому по той же причине присоединяется Джерри и вместе они сидят на рельсах, ожидая, когда их переедет поезд.

Продолжение серии было снято в Чехословакии


Весной 1957 года студия MGM прекратила анимационное производство, но серии «Том и Джерри» продолжали выходить до 1958-го. Ханна и Барбера создали собственную студию, которая со временем превратилась в крупную и процветающую. Тогда же они лишь выдвигали некоторые идеи. Например, хотели начать создание малобюджетных мультфильмов для телевидения.



MGM решила вернуться к анимации в 1960 году. За пару лет американский аниматор Джин Дайч поставил 13 новых выпусков «Тома и Джерри» на чехословацкой анимационной студии. Следующим к продолжению подключился Чак Джонс (34 выпуска, 1963-1967 гг.). Но как Джонс справедливо замечал: «Никто не может так хорошо справиться с персонажем, как его создатель». Новые серии были заметно слабее оригинальных и по рисовке, и по сюжету. В 1975-м Ханна и Барбера вернулись к выпуску серий «Том и Джерри» на телевидении.

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