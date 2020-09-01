Интересные факты о мультфильме «Том и Джерри»

В этом году 80-летний юбилей отмечают одни из главных анимационных звезд всех времен. Кот Том и мышонок Джерри появились на экранах в 1940-м году и сразу же завоевали любовь зрителей. Вспоминаем интересные факты об анимационном шедевре: создатели, трансформации персонажей, цензура, причины феноменального успеха и неудачные продолжения





Ханна и Барбера не были профессиональными художниками

В первой серии кота звали Джаспер, а мышонка — Джинкс

На быстрый темпоритм «Тома и Джерри» повлиял аниматор, который даже не работал над сериалом

Композитор Скотт Брэдли заимствовал некоторые мелодии из известных фильмов

Том и Джерри не раз появлялись в игровом кино

Метраж серий в процессе производства сократился с восьми до шести минут

В оригинальных 114 выпусках есть пять серий-обманок, а также три ремейка

Короткометражки «Том и Джерри» получили семь премий «Оскар»

Из многих выпусков вырезали сцены по цензурным соображениям

Продолжение серии было снято в Чехословакии