Средство, которое поможет отмыть дверцу духовки за считаные минуты

Дверца духовки — место, которое очень легко загрязняется, но при этом невероятно трудно очищается. Порой приходится тратить несколько часов и использовать дорогие и агрессивные химические средства, чтобы отмыть дверцу от жира и прочих загрязнений.

Но, зная одно секретное средство, справиться с процессом очищения дверцы духового шкафа можно буквально за 10-15 минут. Этим средством является таблетка для посудомоечной машины.





Все, что необходимо сделать — смочить таблетку в теплой воде и с усилием потереть ей стеклянную поверхность. Работать обязательно в перчатках, так как в состав таблетки для мытья посуды входит отбеливатель, который может повредить нежную кожу рук.





Буквально несколько движений и жирные пятна исчезнут.



Для завершения работы дверцу шкафа необходимо протереть сначала сухим бумажным полотенцем, а затем влажной тканью.



Таким же образом можно очистить и раму вокруг стеклянной дверцы.



Если на поверхности останется несколько пригоревших пятен жира, просто раскрошите на них остатки таблетки для посудомоечной машины и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите поверхность. Результат порадует вас!







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