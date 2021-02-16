Простой способ посева петунии

Любимица петуния невероятно популярна у садоводов и огородников, и неудивительно: её мягкие, яркие, нежные лепестки очаруют любого! Если вы тоже большой фанат красавицы петунии, то непременно посмотрите лайфхак с посевом ниже — и всегда будете с цветами!



Подготовьте глубокие ёмкости для высадки семян. Отлично подойдут вымытые пластиковые контейнеры из-под мяса или зелени. Наполовину наполните их обычным универсальным грунтом. Не пользуйтесь огородной почвой для выращивания рассады. Сделайте в грунте небольшие лунки, куда будете сеять семена.



Сверху грунт заполните заранее замоченным, влажноватым кокосовым субстратом. Он будет удерживать влагу около семян, поможет им быстрее взойти и предотвратит гибель росточков.



В каждую лунку распределяем семена. Поскольку семена петунии мелкопыльные, лучше всего покупать семена в оболочке и высаживать с помощью влажной зубочистки.



Поливать необходимо не из пульверизатора, а с помощью спринцовки, так как пульверизатор, под действием напора, может раскидать семена по земле.



Последний этап — укрытие семян, создание своеобразного мини-парника. Для этой цели отлично подойдут бахилы. В таком виде отправьте лоток с семенами в тёмное тёплое место, например, на шкаф.

Каждый день проверяйте и при необходимости доливайте немного воды, чтобы поддерживался один и тот же уровень влажности почвы. Когда появятся росточки, переставьте петунию на свет, а лучше всего — под лед-лампы, поскольку в феврале-марте света почти нет. Посейте семена так, и непременно будете с цветами петунии!Подробнее о том, как посеять петунию для лучшей всхожести, смотрите в видео ниже: