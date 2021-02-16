Простой способ посева петунии

Любимица петуния невероятно популярна у садоводов и огородников, и неудивительно: её мягкие, яркие, нежные лепестки очаруют любого! Если вы тоже большой фанат красавицы петунии, то непременно посмотрите лайфхак с посевом ниже — и всегда будете с цветами!
Подготовьте глубокие ёмкости для высадки семян. Отлично подойдут вымытые пластиковые контейнеры из-под мяса или зелени. Наполовину наполните их обычным универсальным грунтом. Не пользуйтесь огородной почвой для выращивания рассады. Сделайте в грунте небольшие лунки, куда будете сеять семена.
Сверху грунт заполните заранее замоченным, влажноватым кокосовым субстратом. Он будет удерживать влагу около семян, поможет им быстрее взойти и предотвратит гибель росточков.
В каждую лунку распределяем семена. Поскольку семена петунии мелкопыльные, лучше всего покупать семена в оболочке и высаживать с помощью влажной зубочистки.
Поливать необходимо не из пульверизатора, а с помощью спринцовки, так как пульверизатор, под действием напора, может раскидать семена по земле.
Последний этап — укрытие семян, создание своеобразного мини-парника. Для этой цели отлично подойдут бахилы. В таком виде отправьте лоток с семенами в тёмное тёплое место, например, на шкаф.
Подробнее о том, как посеять петунию для лучшей всхожести, смотрите в видео ниже:
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