Чему я научился у китайцев за годы жизни в Поднебесной

Прожив в Китае не один год мои привычки постепенно менялись. Жизнь в Поднебесной течет по-другому, а люди придерживаются своих традиций и устоев. И для европейца есть два варианта — принятие новых реалий, либо же покупка обратного билета. Я выбрал первое. 1. Раний подъем. Традиционно в Азии люди предпочитают рано просыпаться. Уже в 6 утра открываются уличные кафе, которые работают лишь несколько часов. И еще затемно выстраиваются очереди из посетителей, желающих позавтракать. Я также начал вставать в районе 6-7 утра, и ощутил, что это действительно удобно. Больше времени появляется на выполнение всех насущных дел и решение проблем.

2. Полуденный сон. Получая с рассвета достаточную нагрузку организм к полудню требует отдыха. Таким образом, пообедав, я обычно сплю пару часов (при возможности), но как минимум предпочитаю подремать 20 минут. Это абсолютная норма. Работники офисов и фабрик приносят с собой подушки, спальные мешки и "выключаются" тут же на рабочем месте.

3. Велосипед — твой лучший друг. Получить китайские права очень сложно, а ездить по международным недопустимо. Поэтому я передвигаюсь на лисапеде. У меня есть обычный байк и электровелосипед. Но зачастую я использую прокатные, благо они есть на каждом углу, а стоимость поездки составляет не более 10 рублей.