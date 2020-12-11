Самые странные обряды и суеверия русских шахтёров

Не стоит также выходить на смену в новой спецодежде – это к аварии. Чтобы ничего не случилось, следует перед сменой макнуть одежду в канавку.

Не рекомендуется приходить на смену слишком рано: по поговорке, чем раньше спустишься, тем позже выедешь.

В книге нарядов нельзя расписываться красными чернилами. Видимо, потому что они ассоциируются с кровью.

Современные российские шахтеры никогда не говорят: «последняя смена» - только «крайняя». Иначе смена и впрямь может оказаться последней в жизни.

Шахтеры никогда не садятся, а тем более не ложатся на носилки – считается, что тогда что-то случится и человека на этих носилках и вынесут из забоя.

Шахтеры на смене стараются без особой надобности не отвечать на телефонные звонки. Это может вызвать неприятные последствия. «Послушаешь ушами — потопаешь ногами», - говорят работники горного дела.

Считается, что нельзя спускаться в шахту накануне отпуска. Поэтому, если даже у шахтера в этот день смена, он на нее не выходит. Об этой традиции знают все.

Если шахтер пережил три профессиональные травмы, ему следует перейти на другую работу (наверху) или совсем уволиться. По поверью, четвертого раза никому не пережить.