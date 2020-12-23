4 таинственных артефакта древности, чьи секреты пока не разгаданы

История человечества насчитывает миллионы лет, за которые люди создали фактически столько же артефактов и изобретений. Однако далеко не все из предметов достаточно изучены, чтобы можно было объяснить их происхождение и назначение. До сих пор существуют уникальные артефакты, которые продолжают хранить свои секреты от современных исследователей. Вашему вниманию «четвёрка» необычных находок древности, чьи тайны наука пока объяснить не может.
1. Вавилонская табличка с астрономическими расчетами
Древняя табличка с современными научными исчислениями. /Фото: brain-food.ru
Казалось бы, в этой табличке, найденной на территории Древнего Вавилона, нет ничего неразгаданного. Ведь перед тем, как отправить ее в экспозицию Лондонского музея, ее изучили историки и пришли к выводу, что на ней изображены астрономические вычисления. К тому же, известно, что древние вавилоняне были искусными астрономами, а значит, для них не было чем-то удивительным рассчитать путь от Земли до Юпитера.
Вавилоняне, конечно, слыли учеными, но никто не думал, что настолько. /Фото: brain-food.ru
Вот только этот путь они вычислили...используя современные методы математики - интегралы и диаграммы скорости-времени. А последние, в свою очередь, были открыты аж в 18 веке Исааком Ньютоном и Готфридом Лейбницом. Само собой, что эти способы вычисления никак не могут быть на табличках Древнего Вавилона, однако они там есть. И пока что и историки, и математики не могут объяснить феномен данного артефакта.
2. Боевая агатовая печать Пилоса
Уникальная боевая печать древних минойцев. /Фото: chemistry-gid.ru
О том, что Древняя Греция подарила миру десятки гениальных ученых и сотни уникальных изобретений, известно практически каждому. Одним из таких и является боевая агатовая печать Пилоса. Она представляет собой кольцо-печать из агата с изображением боевой сцены. Хронологически ученые определили его примерно 15 веком до нашей эры, то есть оно относится к Минойской цивилизации.
Так выглядит рисунок на печати. /Фото: nplus1.ru
Однако есть один момент, который откровенно ставит в тупик историков. Дело в том, что изображение на кольце размером в 3,6 сантиметров просто поразительно детальное. Причем настолько, что некоторые элементы исследователи смогли рассмотреть только под микроскопом. Как это стало возможно для древних людей, живущий в бронзовом веке, ученые пока понять не могут.
3. Табак в Древнем Египте
Египетские мумии продолжают удивлять. /Фото: focus.ua
Некоторое время назад российские эксперты по запросу ученых-египтологов провели экспертизу останков древних мумий. И находка, которая была обнаружена в результате химического анализа оказалась настолько странной, что в нее поначалу попросту не поверили. Выяснилось, что в Древнем Египте существовала практика употребления табака, который, как до этого считалось, в то время был исключительно на американском континенте.
Практика курения в Египте была, но о табаке речь не шла. /Фото: ok.ru
Ученые были настолько обескуражены внезапной находкой, что решили ее перепроверить, однако и последующие тесты показали наличие никотина в останках. Как табак, который в Европе появился только после экспедиций Колумба, оказался в Древнем Египте, исследователи понять не могут. На данный момент выдвинуто две версии, которыми объясняют эту поразительную находку.
Первая гласит, что табак раньше рос на территории Африки, но затем исчез в результате эволюции или чрезмерного использования человеком: подобная тенденция наблюдалась в Древнем Риме. А вторая более удивительная: возможно, древние финикийцы, которые совершали дальние плавания, могли добраться до Америки и там взять табак. Более того, в штате Аризона были найдены артефакты, выполненные в египетском стиле, хотя их связь с реальными египтянами пока не установлена.
4. Тарелка Лоладоффа
Странный артефакт из Непала. /Фото: pinterest.nz
Этот необычный артефакт был найден в Непале и назван Тарелкой Лоладоффа. Он представляет собой диск или блюдо, сделанное из камня, возраст которого ученые определили примерно в 12 тысяч лет, а создали его представители племени дропа. Однако на этом однозначные открытия данной находки закончились. Ведь доподлинно неизвестно даже назначение этого предмета.
На диске изображен не то странный человек, не то типичный инопланетянин. /Фото: nosecret.com.ua
Однако больше всего вопросов вызывают изображения на диске. Кроме странных спиралей и двух неустановленных животных, артефакт содержит рисунок существа, которое многие определяют как инопланетянина. В некотором смысле этот феномен можно объяснить тем, что представители племени дропа считали себя потомками существ внеземного происхождения. В любом случае, все версии, которые на данный момент выдвигаются исследователями относительно этого артефакта, могут носить лишь характер гипотезы, ведт точно определить происхождение странного изображения на тарелке Лоладоффа ученым пока не удается.
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