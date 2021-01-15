Продукты, которые мы готовим неправильно и в итоге получаем полное разочарование

Кулинария — это целая наука. Одно неверное решение может испортить даже блюдо из мишленовского ресторана. И неважно, опытный вы повар или домашний любитель, ведь ошибки случаются у всех. Главное — знать о них и уметь вовремя предотвратить.

Мы прошерстили кулинарные сайты, чтобы вы избежали типичных ошибок на кухне и каждое ваше блюдо стало шедевром.



1. Кальмары

2. Стейк

3. Ризотто

4. Макароны

5. Киви

6. Брокколи

7. Курица

8. Молодой картофель

9. Фасоль

10. Птица

11. Тесто для пиццы

12. Блюда с беконом

В классическом рецепте повара рекомендуют варить кальмары в кипящей воде примерно 50–60 секунд или ошпарить их кипятком. В противном случае кальмары становятся резиновыми и несъедобными. Но если вы все же их переварили, то продолжайте готовить 30–40 минут. За это время морепродукты впитают бульон, увеличатся в размерах и станут мягкими.После того как вы пожарили стейк или приготовили мясной рулет, возникает соблазн тут же разрезать их на кусочки и съесть. Но горячее мясо выделяет сок, и вы рискуете получить пересушенное, твердое мясо. Чтобы этого избежать, дайте блюду «отдохнуть» 5–10 минут после приготовления.Ресторанный критик Дэйв Лоури советует есть ризотто ложкой, начиная от края тарелки и постепенно продвигаясь к центру. Так блюдо дольше остается горячим. Вилка же оставляет зазоры в рисе, которые охлаждают ризотто.По окончании варки из кастрюли с макаронами нужно слить воду. Тут и кроется главная ошибка многих домохозяек. Оставьте на дне кастрюли полстакана воды из-под пасты и добавьте ее в соус. Соленая крахмалистая вода — отличный загуститель. Она добавит соусу аромата, сделав его насыщенным.Киви — это ягода, и в его кожуре содержится большое количество полезных веществ и витаминов. Так, в кожуре киви в 2 раза больше антиоксидантов и в 3 раза больше клетчатки, чем в мякоти.100 г брокколи помогут восполнить суточную потребность в витамине С. Однако в кипящей воде этот витамин разрушается и овощ теряет питательную ценность. Чтобы этого не произошло, готовить брокколи нужно готовить на пару.Сторонники правильного питания советуют снимать кожу с курицы перед приготовлением. В ней содержится большое количество жиров, а это может привести к повышению уровня холестерина. Чтобы сохранить вкус птицы, кожу нужно снимать непосредственно перед употреблением готового блюда. Когда курица готовится, она впитывает часть жира из кожи, благодаря чему мясо становится более сочным и ароматным.В молодом картофеле содержится большое количество калия, железа, магния, витамина С и В6. Чтобы сохранить все полезные свойства, варите и запекайте овощ вместе с кожурой: именно в ней содержится большое количество витаминов и минералов.Консервированная в собственном соку фасоль, как правило, покрыта мутным рассолом. Это не только выглядит неэстетично, но и вредно для здоровья. В таком рассоле содержится много натрия и крахмала, а некоторые люди при употреблении отмечают металлический привкус во рту. Чтобы этого избежать, слейте жидкость и промойте фасоль.Запеченные курица или индейка могут получиться сухими. Чтобы этого избежать, старайтесь не открывать дверцу духовки во время готовки. Всякий раз, когда вы это делаете, духовой шкаф теряет тепло, увеличивается время приготовления, в итоге птица становится пересушенной. Чтобы проверить готовность мяса, используйте термощуп. В самой толстой части тушки температура должна составлять 74 °С. И обязательно дайте блюду «отдохнуть» 30–40 минут.Неспроста производители пиццы растягивают тесто руками. Это не элемент шоу, а лучший способ сделать тесто мягким и пышным. При раскатывании его скалкой можно раздавить воздушные карманы, и тогда тесто не поднимется при запекании.Во многих рецептах повара советуют перед приготовлением креветок, фарша или овощей обернуть их беконом. Повар Элиза Кросс утверждает, что полоски сырого бекона могут приготовиться неравномерно и частично подгореть. Лучше использовать уже приготовленную свинину. Запеките полоски бекона в духовке при температуре 220 °С — так они станут гибкими и можно будет без труда обернуть ими блюдо.Что бы вы добавили в этот список?