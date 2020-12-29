С нами не соскучишься!

7 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров27 декабря, 15:17
    А еще боевые от охотничьих отличаются тем, что в охотничьих часто используют биметаллическую гильзу, которая ржавеет,...Чем боевой патрон...
  • Александр К27 декабря, 14:48
    В детстве без воды обходились. Кто не пробовал коснуться металла у того было тяжелое детствоПочему язык приме...
  • Ольга Стрельцова27 декабря, 13:46
    Ерунда. Держала кавказскую овчарку в квартире, брежневская двушка. Правда, рядом был лес, там собака выбегивалась, ох...Стоит ли заводить...

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Все эти рисунки создал простой 19-летний парень — индиец Сушант Сушил Ране. По его собственному признанию, он учился рисовать самостоятельно, а 3D-артом занялся лишь в конце прошлого года. Но это не помешало ему «взорвать Instagram» и набрать более 52 тысяч человек, которым нравится его творчество. «Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается придумать, как ускорить процесс.

Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас Сушант учится, чтобы получить высшее образование в области искусств.

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии



источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх