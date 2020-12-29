Гиперреалистичные рисунки от 19-летнего парня из Индии

Все эти рисунки создал простой 19-летний парень — индиец Сушант Сушил Ране. По его собственному признанию, он учился рисовать самостоятельно, а 3D-артом занялся лишь в конце прошлого года. Но это не помешало ему «взорвать Instagram» и набрать более 52 тысяч человек, которым нравится его творчество. «Я начал рисовать еще ребенком, но серьезно занялся этим лишь два года назад», — говорит он. На один рисунок у него уходит целый день и он все еще пытается придумать, как ускорить процесс.



Рисует он как карандашами, так и фломастерами. Сейчас Сушант учится, чтобы получить высшее образование в области искусств.































































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