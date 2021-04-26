Магия, наркотики и интим: Как возник традиционный образ «ведьмы на метле»

До ХХ века ведьмы почти всегда изображались как обнаженные красивые девушки. На сегодняшний день традиционный образ кардинально изменился. Теперь колдунья – это старуха в черном балахоне и остроконечной шляпе. Времена изменились, но остался главный и самый необычный атрибут чародейки – метла для полетов.











Ведьмы прибывают на шабаш. Луис Рикардо Фалеро, 1878 г.



В течение долгого времени оставался актуальным вопрос о том, почему ведьмы летали именно на метлах. Одни считают, что метла выступала обозначением женской хозяйственности, а другие усматривали в ней фаллический символ. Для чопорного патриархального общества Средневековья этого факта уже было достаточно, чтобы ненавидеть ведьм.



В те годы в Европе еще оставались пережитки древних языческих ритуалов. Так, весной, чтобы получить хороший урожай, крестьянки выходили в поля, где танцевали вокруг столбов с вилами и метлами и прыгали вверх под песни. Это можно сравнить с описанием шабаша в книге Реджинальда Скота 1584 года:



«На этих магических собраниях ведьмы никогда не переставали танцевать. Они пели, кружились с метлами в руках, скакали по деревьям и переносились на большое расстояние».



Если объединить языческие традиции, метлы, фаллические символы плодородия, подпрыгивания, то получатся все элементы, необходимые для мифа о летающих ведьмах.

Полет на ведьмин шабаш. Луис Рикардо Фалеро, 1880.Шабаш ведьм. Франсиско Гойя, 1819-1823 гг.В начале XVII века появляются первые массовые сообщения о ведьмах, использующих «летающие мази» для полетов на метле. Их делали из галлюциногенных веществ, распространенных в Европе, таких как: спорынья, содержащаяся в зараженном зерне , белена, белладонна, мандрагора. Оккультист Йоганн Вейер в книге «Об обманах демонов» (Praestigiis Daemonum) 1563 года, сообщает, что все эти ингредиенты для «летающей мази» были у каждой ведьмы.Гравюра по дереву с изображением ведьмовского шабаша. Ханс Бальдунг, 1510 г.Главное, не отравиться насмерть приготовленным эликсиром. Другой, более безопасный способ доставить галлюциноген в организм – через слизистые оболочки. Из записей XV века Джордано де Бергамо:«Вульгарно даже представить, но ведьмы признаются, что в определенные дни или ночи они обрабатывают свой шест или метлу мазью и перемещаются на ней к назначенному месту. Также они мажут себя под мышками и в других волосистых местах».Французская ведьма готовится к полетам, намазывая себя мазью. Иллюстрация начала XVII в.В 1477 году Антуан Роуз, известная как Савойская ведьма, призналась под пытками, что общалась с дьяволом. По её словам, это был темный человек с хриплым голосом, которого звали Робин. Женщина поцеловала ему ногу в знак уважения, отказалась от Бога и христианской веры. Взамен он поставил ей отметину на мизинце левой руки, вручил палку 0,5 метра длиной и горшок с желтой колдовской мазью.Желая попасть на шабаш, Антуан Роуз смазывала палку снадобьем, садилась верхом и кричала «Именем дьявола! Лети и ступай», и та тут же переносила ее на место сбора. Там ведьмы и ведьмаки танцевали, пели и совокуплялись.Полет на шабаш. Albert Joseph Penot, 1910 г.Полет ведьм. Франсиско Гойя, 1707-1798.В наши дни человек, испытавший на себе рецепт средневекового зелья (белладонна, белена, аконит и болиголов на основе животного жира), описывал это так:«Каждая часть моего тела, казалось, собирается покинуть меня, и я был охвачен страхом, что я разваливаюсь. В то же время я испытал опьяняющее ощущение полета. Я вырос до облаков, небо снизилось. Стада животных, падающие листья, развевающиеся серпантины рек, пар, расплавленный металл – все циркулировало вместе».Четыре ведьмы. Альбрехт Дюрер, 1497 г.Для чего же чародейки использовали именно громоздкую метлу, если можно было обойтись небольшой палкой? Секрет прост. Ведьмы под пытками признавались, что якобы вязали свои орудия для полетов из пучков «нужных» растений, а затем варили их в масле. Достаточно лишь разогреть метлу, и та готова к использованию.В Средневековье всё это расценивалось как попытка продать себя дьяволу. Многие женщины были подвергнуты пыткам и убиты за то, что осмелились исследовать такие формы личной свободы. К счастью, те времена уже ушли, но отголоски обрядов еще можно найти в литературе и кино. Наглядным примером является знаменитый полет Маргариты над Москвой в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Сцена полета на шабаш в романе «Мастер и Маргарита» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)