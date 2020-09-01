Вещи, которые не стоит возить в багажнике

Каждый автомобилист должен помнить о том, что существует большое количество безобидных на первый взгляд вещей, присутствие которых в багажнике может очень плохо закончиться. За некоторые из них придется отвечать перед законом. А все потому, что существует немало различных тонкостей, которые упускает из вида абсолютное большинство наших соотечественников.
1. Туши животных
Транспортировка туши любого дикого животного в багажнике автомобиля – это серьезное нарушение, которое сотрудники правопорядка легко подведут под статью о браконьерстве. Помочь избежать подобного могут только соответствующие сопроводительные документы и лицензия. В противном случае - изъятие оружия, изъятие туши, штрафы, а может и 2 года тюремного заключения.
2. Дрова
Все то же самое касается и перевозки дров. Любое дерево, будь то бревна, дрова или даже обычный хворост – повод для разбирательства, которое, скорее всего, кончится не в пользу водителя. Перевозить дрова в багажнике можно только при условии наличия чека, подтверждающего факт их покупки.
3. Металлолом
Перевозка любых металлических изделий, особенно в большом количестве, может вызвать у инспектора закономерные вопросы о происхождении перевозимого. С высокой долей вероятности невнятное объяснение (или не убедительное) запустит проведение расследования в отношении автомобилиста. Перевозка металлолома без сопроводительной документации также запрещена.
4. Алкоголь
Любой «неопознанный» алкоголь в багажнике, особенно в большом количестве – повод для проведения разбирательства, которое гарантированно закончится не пользу автомобилиста, если на спиртовые изделия отсутствует сопроводительная документация. Так что, если везете пару ящиков водки на свадьбу или похороны, не забывайте сохранить на них чек из магазина.
5. Негабаритный груз
Перевозка любого негабаритного груза, в первую очередь «длинномеров» — это нарушение действующего закона. Наказание за подобное нарушение не столь сурово, как за упомянутые выше случаи, однако приятного тоже нет ничего – лишение прав на срок от 2 до 4 месяцев и штраф до 2 тысяч рублей.
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