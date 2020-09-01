Вещи, которые не стоит возить в багажнике

Каждый автомобилист должен помнить о том, что существует большое количество безобидных на первый взгляд вещей, присутствие которых в багажнике может очень плохо закончиться. За некоторые из них придется отвечать перед законом. А все потому, что существует немало различных тонкостей, которые упускает из вида абсолютное большинство наших соотечественников.









1. Туши животных

2. Дрова

3. Металлолом

4. Алкоголь

5. Негабаритный груз