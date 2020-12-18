Автопортреты этой девушки путают все мысли в голове

25-летняя фотохудожница Ноэль С. Освальд (Noell Oszvald) создает поразительно проникновенные сюрреалистичные автопортреты. На ее черно-белых фотографиях редко можно увидеть лицо или эмоции, в них главное композиция, форма, содержание. Цвета, по мнению художницы, отвлекают зрителя от всего этого.







«Я никогда не говорю зрителю, что он должен увидеть на моих фотографиях. Именно поэтому я не пишу никаких описаний к ним. Пусть мои работы говорят сами за себя, и каждый волен видеть в них что-то свое. Всегда интересно читать, какие мысли посещают зрителей во время просмотра фотографий», — говорит художница.







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