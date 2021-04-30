Не антистресс и не упаковка: для чего была создана воздушно-пузырчатая пленка

Пленка с пузырьками, такой себе своеобразный антистресс, хорошо известна абсолютно всем. Сейчас она используется преимущественно как упаковочный материал. Но вот кто и зачем ее создал, знают далеко не все, хотя история действительно интересная.
1. Необычные факты
В Соединенных Штатах Америки празднуют День пузырчатой пленки и даже создана специальная программа для смартфонов / Фото: 24gadget.ru
Дата 25 января для нас – это День Татьяны и студента, а в США отмечают праздник пузырчатой пленки (на английском языке это звучит, как Bubble Wrap). Достаточно странный повод для празднования на первый взгляд. Люди соревнуются в лопании пузырьков, и им это нравится. Но и это еще не все.
Лопать пузырьки не только большое удовольствие, но и хороший способ расслабиться / Фото: frmall.ru
Для поклонников этого продукта даже создали специальную антистрессовую программу для смартфонов, которая имитирует хорошо всем знакомое действие с пленкой с пузырьками.
2. Деньги, сделанные из воздуха
Воздушно-пузырчатая пленка сегодня используется для упаковки повсеместно / Фото: navro.org
На сегодняшний день компания, создатели которой сумели упаковать не что иное, как воздух, получает доход, исчисляемый миллионами долларов. Кроме того, имена тех, кто придумал и сделал это полотно, увековечены в списке Национального зала славы изобретателей штата Нью-Джерси. В результате продукт стал практически незаменим для всех производителей разноплановой продукции, так как именно в нее упаковывают то, что нужно доставить к пункту назначения без малейших повреждений.
3. Как и зачем создали пленку с пузырьками воздуха внутри
Инженер Альфред Филдинг даже не подозревал, что его изобретение станет таким востребованным / Фото: moya-planeta.ru
Все началось в Нью-Йорке в далеком 1957 году, когда два умных и талантливых человека и по совместительству друга захотели немного подзаработать. Это были Марк Чаваннес, изобретатель, и Эл Филдинг, инженер. Для этой цели они взяли в аренду гараж и стали работать над заказом от дизайнеров. В послевоенное время американцы очень интересовались новыми достижениями в науке и технологиями. Во время ремонтных работ применялись самые необычные материалы для отделки. Поэтому дизайнеры находились в постоянном поиске.
Изначально создатели пузырчатой пленки планировали выпуск моющихся обоев / Фото: mentalfloss.com
Наши изобретатели решили придумать принципиально новые обои, поверх которых была бы пленка, а снизу подложка из бумаги. Обои должны были хорошо мыться.
Случайно образовавшийся пузырек воздуха между склеенными клеенками превратился в потрясающее изобретение / Фото: Twitter
Чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, друзья спаяли вместе две шторы для душа. В процессе спайки на стыке образовались небольшие пузырьки. Досадная случайность превратилась в итоге в потрясающе полезное изобретение.
После провала идеи с обоями друзья начали позиционировать свою пленку как укрывной материал для теплиц / Фото: orchardo.ru
Затея с обоями оказалась провальной, так как продукция не пользовалась особым спросом у потребителя. Вспомнили друзья о своем творении только через три года. Именно тогда они осознали, что их изобретение может стать отличным укрывным материалом для фермерских парников и теплиц.
Воздушно-пузырчатая пленка производилась в больших количествах на специальном оборудовании / Фото: plastic-machines.ru
Чтобы снова заняться изготовлением полезной продукции, им пришлось взять займ в сумме 9 000 долларов. Несмотря на все доработки, их ждала очередная неудача. Они изначально заказали специальную установку, чтобы выпускать пленку в больших количествах и успели изготовить достаточно много продукта. В результате появились большие долги. А полотно под воздействием осадков слишком стремительно разрушалось.
Только спустя некоторое время создатели пленки поняли, что благодаря своей структуре она может стать хорошим нейтрализатором вибрации и защитить от повреждений / Фото: bpship.by
По прошествии месяцев Филдинг все же отметил, что сосредоточенный в замкнутом мягком пространстве воздух может стать хорошим нейтрализатором вибрации, демпфером.
Результатом длительных поисков стало открытие производственной компании Sealed Air / Фото: Twitter
В итоге изобретатели в 1960-м году открыли компанию, которую назвали Sealed Air, что в переводе на русский означает «Запечатанный воздух». Менеджер предложил IBM, производителю компьютерной техники, продукт для упаковки.
Тестирования подтвердили эффективность пленки с пузырьками, и теперь она пользуется огромным спросом / Фото: esquire.kz
Тестирования и испытания подтвердили, что пленка с пузырьками воздуха отлично защищает технику при транспортировке, и это стало успехом. С тех пор пленка разошлась по всему миру и пользуется огромным спросом в наши дни.
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