Не антистресс и не упаковка: для чего была создана воздушно-пузырчатая пленка

1. Необычные факты

В Соединенных Штатах Америки празднуют День пузырчатой пленки и даже создана специальная программа для смартфонов / Фото: 24gadget.ru

Лопать пузырьки не только большое удовольствие, но и хороший способ расслабиться / Фото: frmall.ru

2. Деньги, сделанные из воздуха

Воздушно-пузырчатая пленка сегодня используется для упаковки повсеместно / Фото: navro.org

3. Как и зачем создали пленку с пузырьками воздуха внутри

Инженер Альфред Филдинг даже не подозревал, что его изобретение станет таким востребованным / Фото: moya-planeta.ru

Изначально создатели пузырчатой пленки планировали выпуск моющихся обоев / Фото: mentalfloss.com

Случайно образовавшийся пузырек воздуха между склеенными клеенками превратился в потрясающее изобретение / Фото: Twitter

После провала идеи с обоями друзья начали позиционировать свою пленку как укрывной материал для теплиц / Фото: orchardo.ru

Воздушно-пузырчатая пленка производилась в больших количествах на специальном оборудовании / Фото: plastic-machines.ru

Только спустя некоторое время создатели пленки поняли, что благодаря своей структуре она может стать хорошим нейтрализатором вибрации и защитить от повреждений / Фото: bpship.by

Результатом длительных поисков стало открытие производственной компании Sealed Air / Фото: Twitter

Тестирования подтвердили эффективность пленки с пузырьками, и теперь она пользуется огромным спросом / Фото: esquire.kz