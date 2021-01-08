Реалии Смольного института

Их называли институтками или кисейными барышнями — выпускные платья шились из кисеи. Обладательница этих званий отличалась инфантильностью, эксцентричностью, сентиментальностью. Могла от радости прыгать и хлопать в ладоши, прилюдно заламывать руки, рыдать по любому поводу и чуть что — падать в обморок. Столь бурная реакция на окружающее объяснялась многолетней изоляцией от внешнего мира.







В 1764 году в Санкт-Петербурге было создано Воспитательное общество благородных девиц, ставшее позже Смольным институтом — первым в России женским учебным заведением. Если учесть, что до этого необходимость женского образования ставилась под большое сомнение, дело было поистине революционным. В указе Екатерины II говорилось, что цель создания заведения — «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Институт просуществовал полтора века (до 1917 года), «дух просвещенья» улетучился, а казарменные порядки остались. Умение обходить их тоже было наукой.



Все делятся на парфеток и мовешек

Цвет одежды не выбирают

Учителя — только «женатики», пожилые и с дефектом

Отоспаться можно в лазарете

На снег ступать нельзя

Читать книги вне программы запрещается

Встречи с родными — по расписанию и при свидетелях

Питаться надо без излишеств

После отбоя в дортуаре должно быть тихо

Жизнь после выпуска — сплошной праздник. Так ли это?