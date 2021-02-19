Ханна Грегори — британская Барби, отпугивающая парней своей кукольной внешностью

22-летняя студентка Шеффилдского университета Ханна Грегори не только имеет пропорции куклы Барби, но и носит контактные линзы, которые делают её большие глаза просто огромными.







Но такая внешность не приносит счастья живой кукле, которая страдает от одиночества и нападок со стороны окружающих.







Тем не менее, её 55-саниметровая талия, яркая внешность и наряды в розовых тонах сделали Ханну звездой Instagram и помогли собрать ей армию фанатов, которые провозгласили девушку «британской Барби».











Но слава и любовь есть у Барби лишь в интернете, ведь выходя на улицу в образе куклы, она слышит в свой адрес лишь оскорбительные комментарии и ловит на себе косые взгляды прохожих.











Однако девушка не расстраивается и когда слышит слово «Барби» в свой адрес принимает это за комплимент.







В детстве Ханна была застенчивым ребенком, и эта робость мешала ей идти в ногу со временем и одеваться так, как ей хотелось. Поэтому она чувствовала себя непривлекательной и была неуверенной в себе.







Однако когда Ханна поступила в университет в 2013 году, её одногруппники стали замечать её сходство с Барби, что подтолкнуло девушку стать живым воплощением куклы.







Теперь Ханна тратит до трех часов в день, подбирая одежду, нанося макияж, а также надевая огромные контактные линзы, имитирующие пустой взгляд куклы.







Девушка никогда не выходит на улицу в простой одежде, утверждая, что повседневные наряды, которые носят большинство людей, делают её неуверенной в себе.

Её необычная внешность и наряды помогли ей собрать армию из более 23 тысяч людей, которые поклоняются ей как воплощению совершенства.Сама девушка, которую расстраивает тот факт, что парни воспринимают её лишь как куклу и не хотят узнать об её внутренней красоте, не собирается менять свой стиль и надеется , что найдётся парень, который полюбит её такой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)