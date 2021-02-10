За этикеткой: фотограф изучил швейную промышленность в Бангладеш

На этих нерегулируемых объектах работают дети и представители беднейших слоев общества. Правила безопасности здесь не действуют. Фотографии итальянца Клаудио Монтесано Касильяса демонстрируют здания без аварийных выходов, планов эвакуации и огнетушителей.







На первую свою швейную фабрику в Бангладеш автор серии попал случайно — и был просто поражен тем, насколько она не соответствует его представлениям об организации массового производства. Касильяс решил изучить эту тему.



Неофициальные фабрики — это официально не зарегистрированные в стране компании, производящие швейную продукцию для местного и индийского рынка. Посредством субконтрактов эти фирмы также производят одежду для известных международных брендов.



Неофициальной фабрикой в Бангладеш может считаться комната с 15 швейными машинками. Обычно там работают мужчины и мальчики. Женщины не в состоянии вырабатывать такие смены, потому что на них еще лежат домашние дела — а кроме того, им запрещено спать возле мужчин, которые не являются их родственниками.



В стране примерно 7 тысяч неофициальных швейных фабрик, и из-за отсутствия регистрации там не соблюдаются элементарные правила безопасности. Инспекторы по безопасности труда туда не заглядывают — не говоря уж о представителях международного сообщества.

На фабриках зачастую работают дети.Режим работы: шесть или шесть с половиной дней в неделю, с рассвета до поздней ночи — за минимальную заработную плату. Работники фабрик спят внутри зданий или снимают комнаты рядом с производством. Обычно это приезжие из сельской местности.Официально зарегистрированная фабрика, празднование Нового года.Работник на обеденном перерыве Юный сотрудник швейной фабрики.Фабрика в окрестностях Дакки.Старая китайская швейная машинка стоимостью примерно 25 долларов.Продукция.Электрическая панель. На фабриках не соблюдаются правила пожарной безопасности.Оптовый продавец в Дакке.Мальчики на обеденном перерыве.Шанта, 11 лет, работает на фабрике уже год.Район неофициальных фабрик в Дакке.Контролер.Застенчивая работница фабрики.В день работники могут сшить до тысячи вещей Зачастую с женщинами на фабрике проводят время их маленькие дети.Неофициальное производство — причина загрязнения окружающей среды в Дакке.Работа этого мальчика — крепить этикетки на джинсы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)