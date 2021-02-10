За этикеткой: фотограф изучил швейную промышленность в Бангладеш

На этих нерегулируемых объектах работают дети и представители беднейших слоев общества. Правила безопасности здесь не действуют. Фотографии итальянца Клаудио Монтесано Касильяса демонстрируют здания без аварийных выходов, планов эвакуации и огнетушителей.
На первую свою швейную фабрику в Бангладеш автор серии попал случайно — и был просто поражен тем, насколько она не соответствует его представлениям об организации массового производства. Касильяс решил изучить эту тему.
Неофициальные фабрики — это официально не зарегистрированные в стране компании, производящие швейную продукцию для местного и индийского рынка. Посредством субконтрактов эти фирмы также производят одежду для известных международных брендов.
Неофициальной фабрикой в Бангладеш может считаться комната с 15 швейными машинками. Обычно там работают мужчины и мальчики. Женщины не в состоянии вырабатывать такие смены, потому что на них еще лежат домашние дела — а кроме того, им запрещено спать возле мужчин, которые не являются их родственниками.
В стране примерно 7 тысяч неофициальных швейных фабрик, и из-за отсутствия регистрации там не соблюдаются элементарные правила безопасности. Инспекторы по безопасности труда туда не заглядывают — не говоря уж о представителях международного сообщества.
Режим работы: шесть или шесть с половиной дней в неделю, с рассвета до поздней ночи — за минимальную заработную плату. Работники фабрик спят внутри зданий или снимают комнаты рядом с производством. Обычно это приезжие из сельской местности.
Официально зарегистрированная фабрика, празднование Нового года.
Работник на обеденном перерыве.
Юный сотрудник швейной фабрики.
Фабрика в окрестностях Дакки.
Старая китайская швейная машинка стоимостью примерно 25 долларов.
Продукция.
Электрическая панель. На фабриках не соблюдаются правила пожарной безопасности.
Оптовый продавец в Дакке.
Мальчики на обеденном перерыве.
Шанта, 11 лет, работает на фабрике уже год.
Район неофициальных фабрик в Дакке.
Контролер.
Застенчивая работница фабрики.
В день работники могут сшить до тысячи вещей.
Зачастую с женщинами на фабрике проводят время их маленькие дети.
Неофициальное производство — причина загрязнения окружающей среды в Дакке.
Работа этого мальчика — крепить этикетки на джинсы.
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