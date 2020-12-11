Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DiamonD
    Если б да кабы во рту выросли б грибы... нам бестолковых ученых с догадками хватает а тут автор побывал в момент пога...Что случится, есл...
  • Светлана Худякова
    Коммунисты просто обязаны взять опеку над правнуком Сталина,не памятники ему ставить,а помочь инвалиду юридически и м...Как правнук Стали...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!)Малоизвестные фот...

Самые красивые звездные родинки

Сегодня многие стараются удалить родинки. Действительно, многие из них выглядят не очень эстетично, а некоторые являются и вовсе опасными. Однако некоторые красотки Голливуда ни за что не расстанутся со своими «мушками» и их родинки даже стали их визитной карточной.

Самые красивые звездные родинки

Синди Кроуфорд.

Некоторые родинки выглядят не очень эстетично, но слава богу, это не относится к Синди Кроуфорд, родинка которой стала ее визитной карточкой.

Самые красивые звездные родинки

Мэрайя Кэри.

Очаровательная певица Мэрайя Кэри также является обладательницей родинки, которая делает ее лицо еще милее.

Самые красивые звездные родинки

Голди Хоун.

Американская актриса и модель Голди Хоун практически ввела моду на родинки в бьюти-индустрии.

Самые красивые звездные родинки

Ева Мендес.

Своей сексуальной родинкой Ева свела с ума многих мужчин и до сих пор продолжает делать это.

Самые красивые звездные родинки

Рэйчел Макадамс.

Помимо того, что у Рэйчел очаровательная улыбка, у нее есть и родинка на подбородке, которая придает актрисе еще больше очарования.

Самые красивые звездные родинки

Шерилин Фенн.

Актриса, известная по сериалу Твин Пикс. Родинка возле глаза – изюминка этой красивой актрисы, а ее взгляд свел сума всех поклонников сериала, привлекая внимание к ее удивительным глазам.

Самые красивые звездные родинки

Анджелина Джоли.

Еще один акцент на бровях и глазах делает родинка Анджелины Джоли. Многие говорят о красивых губах актрисы, но не менее прекрасны ее глаза, подчеркивающие ее точеные черты лица.



Самые красивые звездные родинки

Блейк Лайвли.

Американская актриса Блейк Лайвли также заслужила место в нашем списке.

Самые красивые звездные родинки

Мэрилин Монро.

Несравненная Мэрилин Монро и ее очаровательная родинка на щеке, которая свела с ума миллионы.

Самые красивые звездные родинки

Скарлетт Йоханссон.

Родинка на щеке актрисы делает ее еще более привлекательной, особенно когда она улыбается.

Самые красивые звездные родинки

Кейт Аптон.

Сногсшибательная модель Кейт Аптон не скрывает свою родинку над верхней губой, а превращает ее в визитную карточку.

Самые красивые звездные родинки

Натали Портман.

Безупречное лицо Натали Портман родинки только украшают, придавая ее чертам нежность и игривость.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх