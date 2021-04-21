Типовое жильё в разных странах

Типовое жилье – это квартиры с маленькой площадью в панельных, блочных и кирпичных домах, расположенные в спальных районах города. Проект типового дома утверждён для массового строительства.
В панельных и монолитных многоэтажных домах почти все стены несущие, и перекрытия жестко связаны между собой. Поэтому, перепланировка практически не возможна. Дома с кирпичными стенами обязательно имеют железобетонные поперечные стены, для того, чтобы дом был более устойчивым. Современные новостройки, типового типа, в настоящее время, является самым востребованным и недорогим. Чаще всего квартиры покупают молодые семьи на первое время, к тому же, по оценкам специалистов, цена квадратного метра в новостройке типового типа, ниже, чем цена квадратного метра на вторичном рынке
Основные характеристики типового жилья, являются:
Строительный материал, который используется для постройки такого вида недвижимости, это железобетонные панели;
Размер кухни составляет не больше 6 м.кв.;
Маленькие санузлы;
Для многоэтажных домов типового жилья характерен мусоропровод на каждом этаже и лифт;
Общая квадратура квартир очень мала, часто от 32 до 63 м.кв.
Самая низкая стоимость квартир относится именно к типовому жилью;
Если дом пятиэтажный, то балконов на первых этажах, чаще всего нет;
Практически во всех квартирах есть подсобное помещение или кладовая;
Плохая звукоизоляция и теплоизоляция;
Если дом малоэтажный, то нет чердака и мусоропровода.
Представление о том, как выглядит жильё за границей у нас сформировано зарубежными фильмами и журналами, в которых нам показывают идеальные интерьеры.Но одно дело — экран и страницы модных журналов, а другое — реальная жизнь.
Япония
Токио является одним из самых густонаселенных и дорогих мегаполисов на земле. Поэтому лишь очень зажиточные японцы могут позволить себе просторные апартаменты. Большинство обитает именно в таких миниатюрно-компактных квартирах.
Единственная комната квартиры служит всем: и спальней, и гостиной, и столовой. В углу можно увидеть холодильник. А если перелезть через кровать, можно попасть на балкон. Комната светлая и хорошо освещенная, что зрительно увеличивает пространство.
За желтыми дверями в коридоре скрываются шкаф, туалет и даже кухня! К слову, в ней есть все необходимое.
Испания
Испанцы живут в основном в квартирах. Вот так выглядит типичный спальный район любого города королевства.
Белые стены, каменные полы и ставни на окнах — обязательные атрибуты испанских квартир. Такие условия помогают пережить жаркое южное лето. Но вот зимой в них очень холодно, так как в большинстве квартир отопление отсутствует. Жители пользуются электрическими обогревателями. А электричество, стоит заметить, там очень дорогое.
Едят испанцы обычно в гостиной. И даже большая кухня является пространством исключительно для готовки.
Швеция
Это не дома на окраине Москвы, это обычный шведский спальный квартал.
Первое, что стоит отметить, — это рациональное использование подвалов: в них жители хранят велосипеды, обустраивают прачечные сразу на весь дом, а иногда даже устанавливают тренажеры.
Также в подвале у каждой квартиры имеется вот такая клетушка-кладовка. Именно здесь и хранят летнюю резину, лыжи, чемоданы — в общем, весь хлам, что лежит у нас на балконе. Таким образом, балконы они используют для отдыха.
Ну и конечно же, всему миру известный шведский интерьер. Вот комнаты в типично скандинавском стиле: белые стены, белая мебель, яркие акценты в оформлении, огромные окна и отсутствие штор.
Великобритания
Ни один англичанин не захочет жить в квартире, если у него есть, конечно, выбор. Предпочтение отдается вот такому милому английскому пригороду с таунхаусами.
Наши соотечественники в основной своей массе живут в городских квартирах, но редко кто отказался бы от своего дома. Поэтому многие приобретают земельные участки и начинают строительство собственного жилья. Тогда вопрос, где купить щебень с доставкой, становится одним из актуальных. Покупать щебень в ГК «Строй рент» — это выгодно и удобно.
Отсутствие во многих домах центрального отопления и постоянная экономия ресурсов влияет на внутреннее убранство дома. В доме обязательно будет ковролин во всех комнатах, подушки от сквозняков, пуфы, пледы, думки и, конечно же, камин. И самое для нас непривычное — это раковина с двумя кранами: из одного течет холодная вода, из другого — горячая.
Результатом такого противостояния холоду является уют и комфорт английских домов.
Южная Корея
80% корейцев живут в однотипных панельных многоэтажках — «апатах» (от английского apartment). Заметьте, как удобно написан номер дома — на самом верху и огромными цифрами, чтобы было видно издалека.
В корейских квартирах коридоров нет. Даже само слово «коридор» может показаться незнакомым. Прихожая имеет размер порядка метр на метр, так что с порога практически сразу проход в кухню или гостиную. В прихожей, пол которой, как правило, покрыт кафельной плиткой, вы обязательно должны снять обувь.
Квартиры в Корее небольшие, но всегда очень светлые за счет огромных окон. От этого кажется, что пространства в них намного больше. Из непривычного нашему человеку, наверное, только отсутствие ванной и душевой кабинки, что заменяется простым сливом в полу.
Австралия
Большинство австралийцев предпочитают жить в домах. В квартирах живет около 30% населения, но этот процент постоянно растет.
Среднестатистическая австралийская семья живет в доме с тремя спальнями площадью примерно 80–120 кв. м. Кроме спален там есть еще гостиная, кухня, иногда вторая гостиная, иногда маленькая комната для стирки — прачечная, ванная, два туалета и гараж. Двери обычно все стеклянные.
Индия
Если семья состоятельная, то она будет жить в собственном доме с множеством комнат. Такие дома обычно двухэтажные, внутри предусмотрен большой двор.
Интерьер в таких домах — нечто среднее между современным западным дизайном и восточным традиционным. Нижний этаж занимают кладовые и амбары, верхний — парадные комнаты для приема гостей. Лучшую комнату занимает семейный идол, которому молятся дважды в день. Окна женских спален выходят во внутренний дворик, так как считается, что женщине смотреть в окно неприлично.
Куба
В городах Кубы дома в основном бетонные и 1—2-этажные. Что примечательно, там нет стекол. Вместо них используются деревянные, иногда металлические жалюзи.
В столице Кубы, в центральной части Гаваны, дома представляют собой настоящие произведения искусства, построенные в колониальном стиле, с высоченными потолками, старинной мебелью и предметами интерьера. Если вы будете там, непременно снимите жилье именно в таком доме, дабы прочувствовать эту почти музейную южную атмосферу.
США
США занимает одно из первых мест по количеству жилых метров на человека. Типичный американский дом выглядит именно так. Жилье здесь сдается полностью готовое, максимально приспособленное для проживания, с ковролином по всему дому, сантехникой и кухонной техникой. Остается лишь установить мебель.
Главное правило: сколько спален — столько и ванных комнат. И, возможно, гардеробных
Фишка интерьера американских домов в том, что они смотрится очень дорого, уютно и просто одновременно. Затраты при этом минимальны. Что касается планировки, все устроено таким образом, чтобы удержать гостя в передней части дома, которая обычно выглядит наиболее парадной, и максимально скрыть от чужих глаз все внутренние покои обитателей дома.
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