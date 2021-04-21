С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Типовое жильё в разных странах

Типовое жилье – это квартиры с маленькой площадью в панельных, блочных и кирпичных домах, расположенные в спальных районах города. Проект типового дома утверждён для массового строительства.

Типовое жильё в разных странах

В панельных и монолитных многоэтажных домах почти все стены несущие, и перекрытия жестко связаны между собой. Поэтому, перепланировка практически не возможна. Дома с кирпичными стенами обязательно имеют железобетонные поперечные стены, для того, чтобы дом был более устойчивым. Современные новостройки, типового типа, в настоящее время, является самым востребованным и недорогим. Чаще всего квартиры покупают молодые семьи на первое время, к тому же, по оценкам специалистов, цена квадратного метра в новостройке типового типа, ниже, чем цена квадратного метра на вторичном рынке

Основные характеристики типового жилья, являются:


Строительный материал, который используется для постройки такого вида недвижимости, это железобетонные панели;
Размер кухни составляет не больше 6 м.кв.;
Маленькие санузлы;
Для многоэтажных домов типового жилья характерен мусоропровод на каждом этаже и лифт;
Общая квадратура квартир очень мала, часто от 32 до 63 м.кв.
Самая низкая стоимость квартир относится именно к типовому жилью;
Если дом пятиэтажный, то балконов на первых этажах, чаще всего нет;
Практически во всех квартирах есть подсобное помещение или кладовая;
Плохая звукоизоляция и теплоизоляция;
Если дом малоэтажный, то нет чердака и мусоропровода.

Представление о том, как выглядит жильё за границей у нас сформировано зарубежными фильмами и журналами, в которых нам показывают идеальные интерьеры.Но одно дело — экран и страницы модных журналов, а другое — реальная жизнь.

Япония


Типовое жильё в разных странах

Токио является одним из самых густонаселенных и дорогих мегаполисов на земле. Поэтому лишь очень зажиточные японцы могут позволить себе просторные апартаменты. Большинство обитает именно в таких миниатюрно-компактных квартирах.

Типовое жильё в разных странах

Единственная комната квартиры служит всем: и спальней, и гостиной, и столовой. В углу можно увидеть холодильник. А если перелезть через кровать, можно попасть на балкон. Комната светлая и хорошо освещенная, что зрительно увеличивает пространство.

Типовое жильё в разных странах

За желтыми дверями в коридоре скрываются шкаф, туалет и даже кухня! К слову, в ней есть все необходимое.

Испания


Типовое жильё в разных странах

Испанцы живут в основном в квартирах. Вот так выглядит типичный спальный район любого города королевства.

Типовое жильё в разных странах

Белые стены, каменные полы и ставни на окнах — обязательные атрибуты испанских квартир. Такие условия помогают пережить жаркое южное лето. Но вот зимой в них очень холодно, так как в большинстве квартир отопление отсутствует. Жители пользуются электрическими обогревателями. А электричество, стоит заметить, там очень дорогое.

Типовое жильё в разных странах

Едят испанцы обычно в гостиной. И даже большая кухня является пространством исключительно для готовки.

Швеция


Типовое жильё в разных странах

Это не дома на окраине Москвы, это обычный шведский спальный квартал.

Типовое жильё в разных странах

Первое, что стоит отметить, — это рациональное использование подвалов: в них жители хранят велосипеды, обустраивают прачечные сразу на весь дом, а иногда даже устанавливают тренажеры.

Типовое жильё в разных странах

Также в подвале у каждой квартиры имеется вот такая клетушка-кладовка. Именно здесь и хранят летнюю резину, лыжи, чемоданы — в общем, весь хлам, что лежит у нас на балконе. Таким образом, балконы они используют для отдыха.

Типовое жильё в разных странах

Ну и конечно же, всему миру известный шведский интерьер. Вот комнаты в типично скандинавском стиле: белые стены, белая мебель, яркие акценты в оформлении, огромные окна и отсутствие штор.

Великобритания


Типовое жильё в разных странах

Ни один англичанин не захочет жить в квартире, если у него есть, конечно, выбор. Предпочтение отдается вот такому милому английскому пригороду с таунхаусами.

Наши соотечественники в основной своей массе живут в городских квартирах, но редко кто отказался бы от своего дома. Поэтому многие приобретают земельные участки и начинают строительство собственного жилья. Тогда вопрос, где купить щебень с доставкой, становится одним из актуальных. Покупать щебень в ГК «Строй рент» — это выгодно и удобно.

Типовое жильё в разных странах

Отсутствие во многих домах центрального отопления и постоянная экономия ресурсов влияет на внутреннее убранство дома. В доме обязательно будет ковролин во всех комнатах, подушки от сквозняков, пуфы, пледы, думки и, конечно же, камин. И самое для нас непривычное — это раковина с двумя кранами: из одного течет холодная вода, из другого — горячая.

Типовое жильё в разных странах

Результатом такого противостояния холоду является уют и комфорт английских домов.

Южная Корея


Типовое жильё в разных странах

80% корейцев живут в однотипных панельных многоэтажках — «апатах» (от английского apartment). Заметьте, как удобно написан номер дома — на самом верху и огромными цифрами, чтобы было видно издалека.

Типовое жильё в разных странах

В корейских квартирах коридоров нет. Даже само слово «коридор» может показаться незнакомым. Прихожая имеет размер порядка метр на метр, так что с порога практически сразу проход в кухню или гостиную. В прихожей, пол которой, как правило, покрыт кафельной плиткой, вы обязательно должны снять обувь.

Типовое жильё в разных странах

Квартиры в Корее небольшие, но всегда очень светлые за счет огромных окон. От этого кажется, что пространства в них намного больше. Из непривычного нашему человеку, наверное, только отсутствие ванной и душевой кабинки, что заменяется простым сливом в полу.

Австралия


Типовое жильё в разных странах

Большинство австралийцев предпочитают жить в домах. В квартирах живет около 30% населения, но этот процент постоянно растет.

Типовое жильё в разных странах

Среднестатистическая австралийская семья живет в доме с тремя спальнями площадью примерно 80–120 кв. м. Кроме спален там есть еще гостиная, кухня, иногда вторая гостиная, иногда маленькая комната для стирки — прачечная, ванная, два туалета и гараж. Двери обычно все стеклянные.

Индия


Типовое жильё в разных странах

Если семья состоятельная, то она будет жить в собственном доме с множеством комнат. Такие дома обычно двухэтажные, внутри предусмотрен большой двор.

Типовое жильё в разных странах

Интерьер в таких домах — нечто среднее между современным западным дизайном и восточным традиционным. Нижний этаж занимают кладовые и амбары, верхний — парадные комнаты для приема гостей. Лучшую комнату занимает семейный идол, которому молятся дважды в день. Окна женских спален выходят во внутренний дворик, так как считается, что женщине смотреть в окно неприлично.

Куба


Типовое жильё в разных странах

В городах Кубы дома в основном бетонные и 1—2-этажные. Что примечательно, там нет стекол. Вместо них используются деревянные, иногда металлические жалюзи.

Типовое жильё в разных странах

В столице Кубы, в центральной части Гаваны, дома представляют собой настоящие произведения искусства, построенные в колониальном стиле, с высоченными потолками, старинной мебелью и предметами интерьера. Если вы будете там, непременно снимите жилье именно в таком доме, дабы прочувствовать эту почти музейную южную атмосферу.

Типовое жильё в разных странах

США


Типовое жильё в разных странах

США занимает одно из первых мест по количеству жилых метров на человека. Типичный американский дом выглядит именно так. Жилье здесь сдается полностью готовое, максимально приспособленное для проживания, с ковролином по всему дому, сантехникой и кухонной техникой. Остается лишь установить мебель.

Типовое жильё в разных странах

Главное правило: сколько спален — столько и ванных комнат. И, возможно, гардеробных

Типовое жильё в разных странах

Фишка интерьера американских домов в том, что они смотрится очень дорого, уютно и просто одновременно. Затраты при этом минимальны. Что касается планировки, все устроено таким образом, чтобы удержать гостя в передней части дома, которая обычно выглядит наиболее парадной, и максимально скрыть от чужих глаз все внутренние покои обитателей дома.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Типовое жильё в разных странах

Читать
БГУ потратит более 430 млн на капремонт учебных корпусов, общежитий и административных зданий
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

БГУ потратит более 430 млн на капремонт учебных корпусов, общежитий и административных зданий

Удиви девушку завтраком. Очень простой и вкусный рецепт.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Удиви девушку завтраком. Очень простой и вкусный рецепт.

Пожар охватил производственное здание на юго-западе Петербурга
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Пожар охватил производственное здание на юго-западе Петербурга

У Фонда дольщиков появилось больше возможностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

У Фонда дольщиков появилось больше возможностей

Хомяк – спецагент
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

Хомяк – спецагент

Когда мне было примерно 12 лет у меня дома жили хомяки. И с ними все время что-то случалось – хомячий век короток. И вот с одним из них с...
Мрачные и неприятные коллекции плитки и керамогранита в Кастораме – как в похоронном бюро
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Мрачные и неприятные коллекции плитки и керамогранита в Кастораме – как в похоронном бюро

Эксперт рассказала, как покупать квартиру у продавца со справкой из ПНД
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Эксперт рассказала, как покупать квартиру у продавца со справкой из ПНД

Розовая кухня и черная гостиная: смелая квартира в Стокгольме
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Розовая кухня и черная гостиная: смелая квартира в Стокгольме

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

10 фактов о Бурдж-Халифа — самом высоком здании в мире

Как принять квартиру от застройщика? Действуй по схеме
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Как принять квартиру от застройщика? Действуй по схеме

Безопасно ли покупать квартиру у продавца со справкой из психдиспансера?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Безопасно ли покупать квартиру у продавца со справкой из психдиспансера?

На рынке частенько появляются квартиры с ценой ниже средней. Практически все они с «сюрпризом». Одна заложена какому-то непонятному физич...
Дизайн кухни 10 кв. м с диваном: идеи и рекомендации
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Дизайн кухни 10 кв. м с диваном: идеи и рекомендации

Шнуров решил зарегистрировать товарный знак
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Шнуров решил зарегистрировать товарный знак

Вдова Дмитрия Марьянова недовольна решением суда о разделе наследства актера
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Вдова Дмитрия Марьянова недовольна решением суда о разделе наследства актера

В Миассе обрушилась часть стены аварийного общежития
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Миассе обрушилась часть стены аварийного общежития

Вдове Дмитрия Марьянова придется перебраться из трехкомнатной квартиры в однушку
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Вдове Дмитрия Марьянова придется перебраться из трехкомнатной квартиры в однушку

Жители Вышнего Волочка встретились с главой округа
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Жители Вышнего Волочка встретились с главой округа

19 апреля в ДК поселка Академический Вышневолоцкого округа Тверской области состоялась деловая встреча главы округа Натальи Рощиной с мес...
Энтузиаст работает над модом с бегом по стенам для Cyberpunk 2077
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Энтузиаст работает над модом с бегом по стенам для Cyberpunk 2077

Ввод жилья в России в I квартале вырос на 15%
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Ввод жилья в России в I квартале вырос на 15%

Ванная комната в классическом стиле
Материал, выбранный редакторами МиртесенМосковский сантехник

Ванная комната в классическом стиле

Светлая квартира со сводчатыми потолками и декором в стиле бохо в Барселоне
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Светлая квартира со сводчатыми потолками и декором в стиле бохо в Барселоне

Один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе

На 10% за год выросли цены на недвижимость в Нур-Султане - аналитики
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Нур-Султана

На 10% за год выросли цены на недвижимость в Нур-Султане - аналитики

Здание с 80-летней историей капитально отремонтируют
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Здание с 80-летней историей капитально отремонтируют

Защитники Токсовского вокзала будут оспаривать решение о сносе здания
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Защитники Токсовского вокзала будут оспаривать решение о сносе здания

В районе Восточное Измайлово построили дом на 147 квартир по реновации
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтройкомплекс Москвы

В районе Восточное Измайлово построили дом на 147 квартир по реновации

Дизайнер молитвенно складывает руки и просит не допускать подобного на своей кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Дизайнер молитвенно складывает руки и просит не допускать подобного на своей кухне

В каких условиях будет жить вдова Дмитрия Марьянова после проигранного суда за квартиру
Материал, выбранный редакторами МиртесенMozLife

В каких условиях будет жить вдова Дмитрия Марьянова после проигранного суда за квартиру

Пережить пандемию и конец света: какие бункеры покупают миллиардеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Пережить пандемию и конец света: какие бункеры покупают миллиардеры

Откуда в 1930-х у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Откуда в 1930-х у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок

Москвичам напомнили о необходимости согласовать в Мосжилинспекции перепланировку квартиры перед ремонтом
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Москвичам напомнили о необходимости согласовать в Мосжилинспекции перепланировку квартиры перед ремонтом

Москвичка сдает старую двушку на Арбате по цене коммунальных услуг
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Москвичка сдает старую двушку на Арбате по цене коммунальных услуг

Более 100 лет была скрыта: лепнину нашли на улице Рождественской
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Более 100 лет была скрыта: лепнину нашли на улице Рождественской

Более 62 тысяч семей Верхневолжья переехали в новые квартиры и дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Более 62 тысяч семей Верхневолжья переехали в новые квартиры и дома

Картина дня

наверх