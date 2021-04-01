6 древнейших ноу-хау, которыми до сих пор пользуются люди

Раньше каблуки украшали мужские ноги, а сегодня - женские/

1. Календарь

Раньше календари использовали, чтобы определять смену сезонов и время для посадки / Фото: x-material.ru

2. Дверные замки

Первые дверные замки обнаружили еще в Древнем Египте / Фото: upload.metrologu.ru

3. Бумага

Бумага - одно из величайших китайских изобретений / Фото: fb.ru

4. Мятные леденцы

Мятными леденцами лакомились еще в Древнем Египте / Фото: medvoice.ru

5. Каблуки

Мужская обувь французских аристократов / Фото: i.pinimg.com

6. Косметика

В Месопотамии и Египте пользовались косметикой еще 7 тысяч лет назад / Фото: i.mycdn.me