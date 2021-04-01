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6 древнейших ноу-хау, которыми до сих пор пользуются люди


Раньше каблуки украшали мужские ноги, а сегодня - женские/

Раньше каблуки украшали мужские ноги, а сегодня - женские/

Ежедневно нас окружают тысячи предметов, которые мы воспринимаем как данность. Однако несколько столетий, а то и тысячелетий назад изобретение каблуков, календаря и бумаги считались настоящей революцией. А ведь люди и по сей день пользуются технологиями, которые придумали еще в незапамятные времена. Какими? Знает Novate.ru.

1. Календарь


Раньше календари использовали, чтобы определять смену сезонов и время для посадки / Фото: x-material.ru

Раньше календари использовали, чтобы определять смену сезонов и время для посадки / Фото: x-material.ru

 

Жизнь современного человека невозможна без календаря, и сегодня для этого есть все условия: ежедневник, планировщик в смартфоне и старый-добрый бумажный определитель дат. А вот нашим предкам приходилось тратить немало времени и сил, чтобы вычислить продолжительность суток по рассветам, закатам, фазам луны и звездам. Первые календари появились у египтян, вавилонян и развитых племен американских индейцев. Однако использовались они только чтобы следить за сменой сезонов и контролировать посадку урожая. Более точный календарь составили римляне во времена правления Юлия Цезаря и назвали Юлианским. Следующая «календарная реформа» произошла только в XVI веке, когда появился Григорианский календарь, которым и по сей день пользуются большинство жителей планеты.

2. Дверные замки


Первые дверные замки обнаружили еще в Древнем Египте / Фото: upload.metrologu.ru

Первые дверные замки обнаружили еще в Древнем Египте / Фото: upload.metrologu.ru

 

Люди всегда старались защищать свое имущество. Во время египетских раскопок обнаружились замки, которые датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Замки в Древнем Египте были намного больше современных, но принцип их действия остался практически неизменным. Предметы изготавливались из твердых древесных пород, а отмычкой служил ключ с уникальной резьбой. Вслед за египтянами замки начали использовать и в восточных странах. А благодаря новым технологиям обработки металла удалось сделать более компактный и прочный предмет.

3. Бумага


Бумага - одно из величайших китайских изобретений / Фото: fb.ru

Бумага - одно из величайших китайских изобретений / Фото: fb.ru

 

Бумага считается одним из величайших изобретений китайцев. Ее создание приписывается Цай Луню, советнику императора, который в 105 г. до н.э. смог создать тонкое и прочное полотно для письма из волокон шелковицы, древесной коры и ветоши. Благодаря изобретению бумаги в мире появилось книгопечатание, а сегодняшнюю жизнь сложно представить без печатной продукции и красивой канцелярии.

4. Мятные леденцы


Мятными леденцами лакомились еще в Древнем Египте / Фото: medvoice.ru

Мятными леденцами лакомились еще в Древнем Египте / Фото: medvoice.ru

 

Мятные леденцы, которыми мы любим освежать дыхание или лечить больное горло, - вовсе не новость. В древности люди собирали разнотравье и создавали из него собственные леденцы. Надо было сварить мяту и другие травы, разлить полученную смесь по формам и дождаться, пока жидкость затвердеет. Особой популярностью такое лакомство пользовалось у древних египтян.

5. Каблуки


Мужская обувь французских аристократов / Фото: i.pinimg.com

Мужская обувь французских аристократов / Фото: i.pinimg.com

 

Сегодня каблуки подчеркивают соблазнительность женских ног, а в древности применялись для более практичных целей, ведь носили их мужчины. Суровые парфянские воины использовали каблуки, чтобы было удобнее фиксировать стопу в стремени лошади. Благодаря восточным торговцам о каблуках узнали в Древнем Риме и Греции, однако там они стали модным элементом. В Средневековье каблучные туфли считались признаком аристократизма и носили их только королевские особы, приближенные к ним люди и богачи. Они бы точно позавидовали тому разнообразию обуви, которую носят современные модницы.

6. Косметика


В Месопотамии и Египте пользовались косметикой еще 7 тысяч лет назад / Фото: i.mycdn.me

В Месопотамии и Египте пользовались косметикой еще 7 тысяч лет назад / Фото: i.mycdn.me

 

Во все времена женщины хотели выглядеть привлекательно, поэтому использовали любые доступные средства. На раскопках в Египте и Месопотамии археологи обнаружили косметику, которой более семи тысяч лет. Хотя стоит отметить, что в те времена бьюти-средства использовали и мужчины-жрецы для проведения своих ритуалов. Затем косметикой стали пользоваться древние римляне и греки, и с тех пор индустрия красоты только набирает обороты. В отличие от современных бьюти-средств, в древних можно было встретить уксус, нефтепродукты, фекалии животных и даже ртуть. Несложно представить, чем могло обернуться использование подобных средств.

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6 древнейших ноу-хау, которыми до сих пор пользуются люди

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6 древнейших ноу-хау, которыми до сих пор пользуются людиПодписаться на мой Instagram
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