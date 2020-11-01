Сохраняют ли верблюды воду в своих горбах

Верблюды могут обходиться без воды очень долго. Помогают ли им в этом горбы? Увы, от жажды эти образования на спине не спасут. А вот от голода могут

На самом деле в горбах верблюдах нет воды. В них есть жир. В благоприятные сезоны, когда пищи много, верблюды потребляют много еды, чтобы «накачать» свои горбы и создать запас питательных веществ для неблагоприятных условий. С «полным» горбом верблюд может прожить без пищи до четырех или даже пяти месяцев. Когда верблюды расходуют свой жир, их пустые горбы «сдуваются», как воздушный шар, пока они не съедят достаточно, чтобы «надуть» их снова.

Верблюжата не рождаются с такими жировыми отложениями и не выращивают их во время кормления грудью. Молодые верблюды начинают отлучаться от груди в возрасте от 4 до 6 месяцев, а их горбы начинают формироваться только в возрасте от 10 месяцев до года. Но даже маленькие верблюжата сталкиваются с нехваткой пищи из-за сезонности их места обитания.

Многие животные, в том числе и человек, сохраняют жир в боках.

Но верблюды одни из немногих существ запасают жировые отложения в вертикально расположенных горбах. Одна из теорий, которая объясняет появление горбов у этих животных, говорит, что жир на животе может помешать верблюдам укладываться на песок для отдыха. Согласно другой теории, такое расположение жировых отложений позволяет верблюдам меньше перегреваться на солнце.

Для сохранения влаги у верблюдов есть другие приспособления. Например, они могут выпить до 114 литров воды за раз, выделяют сухие фекалии, а их почки эффективно удаляют токсины из воды в организме, чтобы сделать мочу более концентрированной. Кроме того, организм верблюдов может улавливать влагу из вдыхаемого воздуха и использовать ее в своих целях.