Что такое восстановленный сок?

В современных магазинах покупатель может найти десятки сортов сока. Овощные, фруктовые, ягодные – это лишь часть ассортимента, который можно приобрести. И регулярно производители придумывают новые способы изготовления и хранения напитка, чтобы увеличить срок годности и сделать продукцию дешевле. Одним из таких является восстановление сок.

Но в чем заключается особенность этого метода?

Одно из самых распространенных мнений относительно пакетированных соков состоит в том, что восстановленный сок по определению – напиток ненатуральный. На самом деле, такая маркировка не подразумевает ничего химического.

Вот как производят восстановленный сок.

После сортировки плоды тщательно моют и отправляют на отжим в специальные машины. Из свежеотжатого сока удаляют часть воды по технологии выпаривания и получают концентрированный сок. Внешне он напоминает густую вязкую жидкость, похожую по консистенции на жидкий мёд или фруктовое пюре. Его делают для того, чтобы просто перевезти на дальние расстояния, иначе сок не сохранить.

Концентрированный сок бывает двух видов в зависимости от исходного сырья: более густой (пюре) и более жидкий (сок). Чтобы перевезти пюре, его упаковывают, замораживают и поддерживают при перевозке низкую температуру; сок упаковывают и не замораживают, а только помещают в камеру с прохладной температурой.

Что касается выпаренной воды, то её используют на дальнейших этапах: сначала в момент выпаривания из неё получают ароматические вещества, которые охлаждают, из-за чего они снова становятся водой, упаковывают и перевозят вместе с концентратом. На следующем (нашем) производстве, уже в момент разбавления сока водой, их возвращают обратно.

Далее сок нужно восстановить так, чтобы пропорции концентрата и воды соответствовали изначальному варианту (отсюда название сока — «восстановленный»), были сбалансированы, поэтому для каждого сока — яблочного, апельсинового, виноградного и так далее — есть свои пропорции воды. Кроме того, пропорция зависит от сорта и региона произрастания плодов — это главное отличие одних и тех же апельсиновых соков у разных марок (например, апельсины из Бразилии очень отличаются от апельсинов из Италии). Также имеет значение, осветлённый сок или с мякотью.

Вместе с водой в концентрированный сок добавляют ароматические вещества, полученные на изначальном этапе во время выпаривания воды из сока.

Далее сок подвергают щадящей термообработке, то есть быстрому нагреву до 95 градусов в течение 30 секунд (пастеризация продукта), и быстрому охлаждению перед розливом. Этот процесс позволяет, с одной стороны, сделать продукт безопасным с точки зрения микробиологических показателей, а с другой — сохранить максимум витаминов и минеральных веществ.

После этого происходит асептическая (без доступа воздуха) фасовка сока на специальных автоматах-наполнителях в комбинированную многослойную упаковку. Эта технология обеспечивает длительный срок хранения продукции даже при комнатной температуре (для закрытого пакета сока J7 срок хранения составляет примерно год). Если же вы открыли пакет, то сок необходимо употребить в течение суток: при открытии пакета в сок попадает живая микрофлора из воздуха помещения, где он хранится, поэтому долго хранить его нельзя.

Различают два вида восстановленных соков: стопроцентный и нектары. В стопроцентном не может быть ничего лишнего, только концентрированный сок и то количество воды, которое необходимо, чтобы восполнить изначальный баланс жидкости; состав мы также указываем на упаковке — это требование законодательства. В нектаровый концентрированный сок (его доля составляет здесь обычно от 20 до 50 %) добавляют чуть больше воды, чем было в соке изначально, чтобы добиться наиболее подходящей для употребления консистенции. Кроме этого, добавляют сахар или сахарный сироп или подкислители (несмотря на содержание во фруктах собственных кислот — их не всегда достаточно), например лимонную или винную кислоту (в составе обозначается как «регулятор кислотности»). Это касается фруктов, из которых без добавления дополнительных ингредиентов сок не сделаешь из-за их высокой кислотности (лимон, маракуйя) или густоты мякоти (персик, манго, абрикос, банан).

То же самое с вишней: сок из неё просто невозможно будет пить, так как он очень кислый, поэтому делают нектар. Происходит это так: натуральный концентрированный сок (а иногда и фруктовое пюре) поступает в большие ёмкости купажного цеха, туда же поступает сахарный сироп в соответствии с рецептурой. После купажирования (в данном случае — разбавление водой) готовый продукт снова проходит контроль лабораторией завода на соответствие органолептическим и физико-химическим показателям и поступает на линии розлива.

После розлива нектара по пакетам продукт из каждой партии отбирается на ещё одну проверку качества — уже готового продукта. Кроме того, несколько упаковок сока из каждой партии отбирается для хранения в специальном хранилище — при необходимости в будущем всегда можно проверить качество продукта из той или иной партии.

Если для изготовления концентрата использовалось хорошее сырье, а при восстановлении — вода высокого качества, соблюдался определенный режим размешивания и вся технология, то сок не требует добавления сахара или искусственных консервантов.

Считать ли такой сок полностью натуральным, зависит от того, какой смысл вкладывать в само понятие натуральности. Вреда в таком «напитке» особо и не углядишь, но и существенной пользы в соке нет, ведь после всех совещённых манипуляций все возможные витамины в составе продукта разрушаются. Но производители хитрят – указывая состав якобы содержащихся витаминов на упаковке, которых там нет, или они содержатся в минимальном количестве. Именно поэтому рекомендуется покупать упаковку с товаром надежного производителя, чтобы хотя бы была уверенность в качестве продукта.

Многие уверены, что в соках из пакета много химии и консервантов. На самом деле ни консерванты, ни красители в соки не добавляют. В этом нет необходимости. Соки и так хорошо хранятся за счет пастеризации и свойств асептической упаковки. Любая хозяйка, которая делает заготовки на зиму, знает, что сохранить в домашних условиях сок можно за счет стерилизации банок и кипячения продукта.

В промышленном масштабе сок проходит аналогичную обработку, но только в более щадящем режиме: сок подвергают 30-40 секундному нагреву до 95-97 градусов, быстро охлаждают и разливают в практически стерильных условиях в асептические пакеты. За счет этого сок сохраняется. Добавлять консерванты и красители в сок запрещено и законодательством.

Помимо того, что на прилавках магазина можно приобрести восстановленный из концентрата сок, еще встречаются сокосодержащие напитки, в которых процент сока колеблется от 10 до 45%, а остальное в лучшем случае – чистая питьевая вода, или сладкая газировка. Пользу такой продукт организму точно не принесет.