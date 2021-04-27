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Ядовитые комнатные растения: 9 цветов, которые могут нанести вам вред

Ядовитые комнатные растения: 9 цветов, которые могут нанести вам вред

Любите разводить цветы на подоконниках?

Тогда вам обязательно нужно знать, какие ядовитые комнатные растения могут навредить здоровью! 

Будьте внимательны!

Название ядовитых комнатных растений и фото

ЦИКЛАМЕН(ПЕРСИДСКИЙ)

ядовитые комнатные растения фото

Считается, что цикламен в доме помогает отгонять дурные сны и страхи, и его нужно ставить в спальню у изголовья кровати. Не будем спорить по поводу магической силы Цикламена, а вот по поводу его ядовитых свойств предупредить нужно. Иногда рекомендуют закапывать сок корня цикламена от гайморита, и вот этого нельзя делать ни в коем случае. Мало того, что можно сжечь слизистую, вы рискуете получить температуру, боли в горле и затрудненное дыхание. Самые ядовитые части — это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.

АМАРИЛИС БЕЛАДОННА

ядовитые комнатные растения фото и названия

Ядовиты луковицы растения, которые содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших — вызывает рвоту. Если вдруг лист растения обломился, и выступил млечный сок, руки лучше тщательно вымыть и не касаться ими глаз.

ДИФФЕНБАХИЯ

ДИФФЕНБАХИЯ

Растение способно улучшать химический состав воздуха в помещении, но торопиться ставить его в спальню или детскую мы не советуем.

Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук.

Если растение есть у вас дома, лучше ухаживать за ним в перчатках. Кстати, в детских садах диффенбахию выращивать вообще запрещено.

ГЕРАНЬ

ГЕРАНЬ

Да, мы ничего не перепутали. Это растение, конечно же, очень полезно. С одной стороны герань — отличный антисептик, помогает снимать стресс и напряжение, снимает боль при отитах и ангинах. Однако, есть люди, у которых запах герани может спровоцировать сильнейший приступ астмы и вызвать аллергическую реакцию. Герань (как один из ядовитых комнатных цветов) также противопоказана беременным, людям с пониженным содержанием сахара в крови, маленьким детям и тем, кто принимает противозачаточные средства.

КАКТУСЫ

КАКТУСЫ

Они не ядовиты, а опасны только из-за колючек, которыми можно уколоться и получить в худшем случае небольшой нарыв. Но некоторые виды кактусов, например ТРИХОЦЕРЕУС, содержат галлюциногены, способные вызвать паралич центральной нервной системы, их действие схоже с эффектом от наркотика ЛСД (многие же читали Карлоса Кастанеду).

МОЛОЧАЙ

МОЛОЧАЙ

Похожие на кактусы виды молочаев и эурофобии действительно ядовиты.

Сок молочая может вызывать ожоги, а при попадании в рот, тошноту, диарею, головокружение и ожоги слизистой. Странно, но именно эти растения очень часто можно увидеть на подоконнике в школьных классах.

АЛОЭ ПОЛОСАТОЕ

АЛОЭ ПОЛОСАТОЕ

У ценнейшего и всеми любимого алоэ есть два ядовитых брата — Алоэ полосатое и Алоэ устрашающее. Опасны все части этих растений, и в основном тем, что большинство видов алоэ считается лечебными, и их очень часто применяют, как домашнее средство лечения. Итак, полосатое и устрашающее использовать для лечебных целей нельзя! Они могут вызывать желудочное и маточное кровотечение, а у беременных женщин спровоцировать выкидыш.

ГОРТЕНЗИЯ

ГОРТЕНЗИЯ

Во всех частях этого растения содержится яд. Прикосновения к гортензии полностью безопасны, но если случайно в организм попадет сок гортензии, это вызовет повышенное потоотделение, ухудшит циркуляцию крови, боли в желудке, зуд, тошноту и слабость в мышцах. Ядовитые растения, которые можно встретить на даче.

АГЛАОНЕМА ПЕРЕМЕНЧИВАЯ

АГЛАОНЕМА ПЕРЕМЕНЧИВАЯ

Ядовиты сок и ягоды растения. Сок может вызвать отек и болезненные ощущения в области рта и горла, а при контакте с глазами конъюктивит.

Ядовитые комнатные растения — несколько советов

— Если у вас есть маленькие дети или домашние животные (особенно кошки), лучше не покупать ядовитые комнатные растения вовсе.

— Очень часто ядовитым оказывается млечный сок. Если видите, что при переломе стебля растение выделяет белый сок, лучше не прикасайтесь к нему, и тем более не чешите лицо и не трите глаза руками.

-Если растения уже растут у вас дома, а вы и не знали, что они ядовиты, уберите их повыше от детей, а в случае с кошкой попробуйте закрыть основание горшка пищевой пленкой, чтобы животное не раскапывало грунт. Кстати, иногда кошки жуют листья, чтобы утолить жажду, так что наливайте ей побольше воды в миску, чтобы она не трогала ядовитые комнатные цветы.

 

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