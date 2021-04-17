Что такое «парприз», и где он находится в машине

С каждым годом автомобили становятся все более и более совершенными. Последние науки и техники позволяют оснащать машину устройствами, которые ранее были мыслимы только в произведениях научной фантастики. При этом жаргон автолюбителей постоянно пополняется новыми терминами, которые в большинстве случаев имеют англоязычное происхождение. При этом водители забывают многие старые термины, которые несмотря на весь прогресс также не теряют актуальности. Одним из таких слов является «парприз».
Современный парприз появился в машинах 1930-х годов. /Фото: favcars.com.
Парприз – загадочное слово, значение которого сегодня остается покрытым завесой мрака для подавляющего большинства автомобилистов. А ведь еще не так давно в середине и второй половине XX столетия про парприз знал буквально каждый, кто хотя бы раз садился за баранку машины. Тем удивительнее, что в современных авто элемент, обозначающийся упомянутым термином, никуда не исчез. Что же означает данное слово и какие у него корни?
По сути это передняя панель без полезной начинки. /Фото: drive2.com.
Термин парприз происходит от французского «pare-brise». Дословно на русский термин переводится как «ветровое стекло». Однако, отнюдь не стекло этим термином обозначали в автомобилях прошлого века. В первых автомобилях, которые появились на стыке столетий, данным термином обозначали козырек, который должен был защищать автомобилиста от ветра и пыли. Уже к середине XX века, в результате развития кузовного строительства, термин парприз остался, однако обозначать стал совсем другое.
Есть в каждой машине. /Фото: vk.com.
Сначала автопроизводители стали использовать термин для обозначения верхней части передней панели машины, а спустя какое время его принялись использовать в отношении всей передней панели. Последняя появилась в более-менее привычном современному автомобилисту виде в районе 1930-х годов во время автомобильного бума в США. Изначально на парприз ставился только спидометр. Однако, с ростом числа функций и датчиков, передняя панель получала все больше «украшений» в которые стали входить и второстепенные элементы управления.
Еще так называют отделочный материал. /Фото: gomel.deal.by.
Сегодня парприз все еще есть в каждой машины. На нем зачастую красуются сенсорные панели и современные датчики, кнопки и переключатели. Передняя панель – это уместный термин для всего, что есть перед автомобилистом. В то время как парприз – это обозначение той самой передней панели, но без ее полезной функциональной начинки. Реже термин применяется к облицовочным материалам, которые используются для отделки той самой передней панели.
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