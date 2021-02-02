Почему немецкие девушки охотно шли работать в бордели и по какому принципу работали публичные дома Т

Для чего бордели создавались в таком количестве

Женщины, если и присутствовали на войне, то весьма с определенной целью.

Немки не видели проблемы в проституции.

Принцип работы немецких домов терпимости

Посещать такие отдельно стоящие публичные дома могли только офицеры.

В таких вагончиках перевозились женщины для рядовых солдат.

Поначалу в борделях были только арийки.

Салон Китти фигурирует во многих фильмах.

Бордели не уберегли от насилия на оккупированных территориях

Смешение расы не останавливало немецких солдат от связи с советскими женщинами.

Несколько лет оккупации не могли пройти бесследно.

Половая жизнь узников концлагеря

Дамы из борделей в концлагерях питались чуть лучше остальных.

Женщин для публичных домов в концлагерях выбирали преимущественно из числа женщин помоложе и относительно здоровых.

Самим фашистам было запрещено иметь отношения с дамами из числа заключенных, для этого были сослуживицы.