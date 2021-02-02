Почему немецкие девушки охотно шли работать в бордели и по какому принципу работали публичные дома Т

Две древнейших профессии - военные и дамы лёгкого поведения всегда шли рука об руку. Для того чтобы контролировать долгое время армию, состоящую из молодых и сильных мужчин, необходимо было позаботиться и обо всех их физиологических потребностях. Немудрено, что во все времена было принято насилие в оккупированных территориях, хотя существовала и альтернатива – бордели, в создании которых особенно преуспели немцы во время Второй мировой войны.
Первая мировая война дала понять, что половая жизнь армии становится проблемой государственной, ведь количество венерических заболеваний, распространившихся среди немецких солдат, заставило командование предпринимать жесткие меры. Хотя ранее все обходилось лишь призывами и листовками.
Для чего бордели создавались в таком количестве
Гитлер, привыкший просчитывать все на несколько шагов вперед, продумал и этот щекотливый момент. Сильнее всего фюрер жаждал контроля над всеми, а потому и мысли не мог допустить о том, что соскучившись по женской ласке, его армия может ослушаться приказов или потерять здоровье. Гораздо проще было в данном случае согласиться на двойные стандарты, ведь правящая партия Германии всячески порицала легкое поведение, представительницы древнейшей профессии ссылались в лагеря, но к началу Второй мировой была разработана система борделей как в городах, так и в армии, на оккупированных территориях и даже концлагерях. Это позволяло контролировать поведение солдат Вермахта и заботиться об их здоровье.
Женщины, если и присутствовали на войне, то весьма с определенной целью.
Уже после захвата Польши в 1939 году началась регистрация дам лёгкого поведения, организовывались проверки в отелях, ресторанах, устраивались облавы. Так оккупанты наполняли свои бордели, позже распространив эту практику на другие захваченные территории. По-крайней мере в странах, где эта «сфера услуг» не была развита в нужном им объеме, во Франции и Голландии все уже было налажено и без вмешательства нацистов.
Публичные дома создавались не только для того чтобы контролировать солдат, но и по ряду весьма логичных причин.
• Бордели, в которых женщины могли проходить проверку у врача на регулярной основе, были безопаснее в плане сдерживания роста венерических заболеваний.
• Во время любовных свиданий на стороне, солдаты могли разболтать военную тайну, поэтому было лучше, если бы они имели связи только с проверенными девушками в стенах борделя.
• Насилие над местными женщинами, жительницами оккупированных территорий негативно влияло на имидж армии, удовлетворенные солдаты не стали бы принуждать местных женщин к связям.
• Бордели должны были стать профилактикой интимных отношений между самими нацистами (да, случалось и такое).
• Половые отношения со славянскими женщинами (польки, чешки, советские женщины) считались вредными для чистоты расы. Однако это не мешало на оккупированных территориях создавать публичные дома, в которых работали женщины этих национальностей. Не привлекали к таким работам лишь евреек (и то официально), зато в домах, где некогда жили богатые евреи, часто устраивали дома свиданий.
Немки не видели проблемы в проституции.
После того как женщина на оккупационной территории попадала в бордель, то она лишалась любых прав, но должна была регулярно проходить медицинские осмотры, если же обнаруживалось венерическое заболевание, то она должна была пройти лечение. Но с большей долей вероятности ее просто расстреливали, поскольку это было самым легким решением проблемы, нежели долгосрочное лечение.
Принцип работы немецких домов терпимости
Посещать такие отдельно стоящие публичные дома могли только офицеры.
Женщины делились исходя из военных рангов на четыре категории. Для военных низшего ранга выделялась одна девушка на добрую сотню солдат, в сержантских борделях на каждые 75 человек, в офицерских – 50. В летных частях на каждые 20 летчиков одна дама, также были передвижные бордели – специальные вагончики, в которых было до 20 девушек. Эдакая мобильная бригада, которую можно привезти в отдаленные регионы, но чаще всего это был свой, прикрепленный согласно штатному расписанию.
Немецкие женщины лёгкого поведения вовсе не считались низшими слоями общества, они имели статус государственных служащих оборонного ведомства. Получали жалование, страховку, униформу, были свои льготы. Устанавливались и нормы выработки, так, максимальная норма для работницы невидимого фронта составляла 600 солдат в месяц.
В таких вагончиках перевозились женщины для рядовых солдат.
Набор немецких девушек на столь неоднозначные должности осуществлялся безнасильственно, девушки были уверены, что таким образом вносят вклад в общее дело и приближают победу. В самом начале военных действий в бордель даже сложно было попасть, сделать это могла быть только чистокровная немка, высокая ростом, со светлыми волосами, глазами и кожей. Позже, когда армия углубилась в территорию Советского Союза, в бордели набирали тех, кто внешне схожих с арийками, или со знанием языка.
Для каждого вида войск существовали свои требования не только к работницам борделей, но и их посетителям. Например, девушки для летчиков нарядно одевались, меняли нательное и постельное белье после каждого свидания. Те, кто обслуживал солдат-сухопутников обходились заменой белья на каждом десятом, слишком большой был поток. Шутка ли – десятки солдат в день.
Поначалу в борделях были только арийки.
Солдаты же могли наведываться в бордели 5-6 раз в месяц, но за какие-то заслуги командование могло выдавать им дополнительные талончики. Весьма действенная мотивация, ведь талончики (даже те, что полагаются по праву) могли и забрать за нарушение военной дисциплины.
За войсками в вагончиках ехали только девушки для низших военных чинов, обычно они останавливались у ближайшей деревни, куда военнослужащий получал увольнительную. Офицеры посещали специальные публичные дома или дома свиданий, иногда женщину могли доставить по месту требования. Для тех, кто повыше рангом, был предусмотрен осмотр врача, солдаты же должны были обязательно помыться с мылом (намылившись дважды) и использовать средства защиты. На все про все отводился один час времени, причем время на помывку тоже сюда входило.
Салон Китти фигурирует во многих фильмах.
В самой Германии существовал элитный публичный дом «Салон Китти», правда использовался он не просто для развлечения высокопоставленных фашистов, но и сбора секретной информации, поскольку был весь напичкан подслушивающими устройствами. В нем работало 20 женщин, которые тщательно подбирались не только по внешним данным, но и по уровню владения языками, интеллигентностью (насколько это вообще осуществимо в подобном месте), да еще и с явными признаками нимфомании. Однако какой-нибудь ценной информации разузнать в салоне так и не удалось, а в 1942 году в него попала бомба, позже его восстановили, но дальнейшая его работа была только по прямому назначению.
Обычный день дам лёгкого поведения предполагал ранний подъем, медосмотр, завтрак, прогулку по городу, подготовку к работе. Сама работа занимала подавляющую часть времени от 14.00 до 20.00. Стоит ли говорить, что такой режим оказался губительным для большинства женщин.
Бордели не уберегли от насилия на оккупированных территориях
Смешение расы не останавливало немецких солдат от связи с советскими женщинами.
Несмотря на меры, принимаемые с немецкой стороны, это не позволило избежать насилия со стороны немецких захватчиков. К третьему году войны насчитывалось почти 600 борделей, разрозненно расположенных во всех фронтах. Но при этом же, к 1944 году более пяти тысяч солдат немецкой стороны были осуждены за педофилию и мужеложество, насилие по отношению к женщинам даже не каралась законом. Причем ни одной из сторон, даже администрация оккупированной территории закрывала глаза на изнасилования местных женщин.
Нередко местных жительниц вынуждали к сожительству под угрозами или подкупом, поэтому можно смело сказать, что наличие борделей никак не оградило от преступлений в адрес жительниц захваченных территорий.
Несколько лет оккупации не могли пройти бесследно.
Неоднозначный факт. Сразу после окончания военных действий уровень заболеваемости сифилисом составлял 174 человека на каждую сотню тысяч человек. Тогда как довоенный показатель был на отметке 3-4 человек. Причем речь идет не о служительницах домов терпимости, которых заразили немецкие оккупанты и насильники. Мужчины, вернувшиеся с Европы, привозили с собой не только трофеи и подарки, но и венерические болезни. Понадобилось не менее 10 лет, чтобы вернуть этот медицинский показатель к прежнему уровню.
Половая жизнь узников концлагеря
Дамы из борделей в концлагерях питались чуть лучше остальных.
В некоторых концлагерях также существовали бордели, которые, наряду с усиленным питанием, улучшением условий проживания должны были стимулировать заключенных к лояльности и доносам.
«Рабочая нагрузка» в концлагерях на женщин из борделей была огромной, исходя из расчета одна на 300-500 мужчин. На рукавах бушлатов работниц борделя пришивался черный треугольник – специальный опознавательный знак.
Более 50% дам свободного поведения в концлагерях были немками, осужденными за аморальное поведение, тех, кто раньше занимался этим ремеслом, использовали в качестве наставниц. Причем эти работницы предназначались исключительно для узников, сами фашисты не должны были вступать с ними ни в какие отношения.
Женщин для публичных домов в концлагерях выбирали преимущественно из числа женщин помоложе и относительно здоровых.
В бордели отбирали женщин от 16 до 35 лет из числа заключенных, сначала они отлеживались в лазарете, получали уколы и витамины, дезинфицировались, отъедались и даже загорали. После этих нехитрых процедур они переводились в сами бордели, которые представляли собой здания на окраине, с женской охраной.
Посещение заведения тоже происходило по талону, причем рассчитывать на него могли только немцы, причем чаще всего это были надсмотрщики и старосты. Клиенты проходили врачебный осмотр и получив его разрешение, могли выбрать даму. На все про все выделялось 15 минут, причем разговаривать было запрещено. В дверях таких комнат был специальный глазок, поскольку разрешалась исключительно миссионерская поза.
Если в военных госпиталях презервативы раздавались повсеместно, то в концлагерях они не использовались, в случае беременности женщину просто заменяли. Даже в этих условиях женщины умудрялись создать свою иерархию, назначать сутенеров и зарабатывать. Особенно востребованные девушки платили за перенаправление потока клиентов.
Самим фашистам было запрещено иметь отношения с дамами из числа заключенных, для этого были сослуживицы.
Ходили слухи о том, что после 6 месяцев такой работы узниц отпускают на свободу, но на деле они либо работали до самой смерти, либо возвращались в лагерь на работы. В Европейских архивах насилие над женщинами времен Второй мировой войны до сих пор остается закрытой темой.
Факт того, что фашисты вынуждали отказываться женщин от образования и профессии также не имеет широкой огласки. Однако для Германии этого периода это было в порядке нормы – лишить женщину знаний, стремлений и возможности самореализоваться в чем-то кроме мужа и детей. Между тем, для женщин, которым предстояло стать женами верхушки правления фашистской Германии, был выдвинут ряд требований, причем не касающийся внешности. Школа невест Третьего рейха существовала официально и девушки считали получение такого сертификата престижным.
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