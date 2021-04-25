Текила-трюк, или Как эффективно использовать соль во время уборки

Соль не зря издавна называли белым золотом. Способов ее применения огромное множество. Помимо самого очевидного - использования в качестве приправы для еды - хозяйки используют ее как альтернативу специализированным чистящим средствам. При доле сноровки с солью и еще одним ингредиентом можно отмыть едва не половину вещей в доме. Такой способ в шутку называют «трюком текилы».

Итак, в этом обзоре пойдет речь о применении соли в быту. Есть, как минимум 4 ситуации, когда без нее, как без рук. Действует гораздо эффективнее, чем дорогостоящие средства, к тому же гораздо безопаснее бытовой химии.

1. Чистка чугунной сковороды

Как почистить чугунную сковороду при помощи соли.

Многие хозяйки предпочитают готовить на чугунной сковороде. Например, блинчики при жарке получаются нежнейшими и равномерно пропеченными. Главное, что нужно помнить о такой сковороде: ее нельзя мыть с обычными моющими средствами. Чтобы почистить ее после приготовления еды, воспользуйтесь одним из двух способов.

Способ №1. Налейте воду в сковороду и доведите до кипения. Всыпьте столовую ложку соли, дайте раствору покипеть минуту, а далее аккуратно деревянной лопаткой счистите загрязнения со дня сковороды. Затем вылейте грязную воду (не промывайте под проточной водой), вытрите чугун насухо бумажным полотенцем.

Способ №2. Засыпьте соль в сухую сковороду и без усилий потрите пластиковым скребком дно. После - высыпьте соль в мусорное ведро, вместе с ней удаляться и остатки присохшей или пригоревшей еды.

2. Пятно от красного вина

Как убрать винное пятно с различных поверхностей.

Если вы нечаянно пролили вино на одежду, скатерть или ковер, воспользуйтесь этим способом, чтобы вывести пятно. Вначале промокните остатки вина бумажной салфеткой, насыпьте соль поверх пятна. Подождите, пока все высохнет, не трогайте винное пятно до утра, например. Теперь пришло время смести соль, которая абсорбировала красящее вещество. Для более тщательного очищения пропылесосьте пострадавшее место на ковре или отправьте вещь в стирку при обычном режиме.

3. Текила-трюк

Как с помощью лимона и соли удалить неприятные запахи с разделочной доски.

Во время приготовления еды чаще всего страдает деревянная разделочная доска. Предположим, она у вас одна, а порезать нужно и лук с чесноком, и мясо, и фрукты на десерт. Как быть? В этом случае на выручку придет простой совет: стряхните с доски все отходы, посыпьте ее крупной солью, а после - почистите, используя вместо губки половинку лимона. Так вы избавитесь от любого запаха, и доска будет вновь готова к использованию.

Название «трюк текилы» такой способ получил благодаря использованию двух основных ингредиентов - соли и лимона, аналогия с тем, как обычно выпивают этот напиток, слизывая с ладони соль и закусывая долькой цитруса.

Чистка кастрюли из нержавейки: до и после.

Еще один способ, когда соль и лимон будут отлично действовать вместе, - это чистка вещей из нержавейки. Френч-пресс с налетом от кофе или чая, пригоревшая кастрюля, видавшая виды сковорода - все это можно почистить без труда, использовав соль с лимоном или лимонной кислотой.

4. Как почистить раковину из нержавейки

Чистка раковины из нержавейки.

Чистка раковины - еще одно малоприятное занятие, на которое уходит ежедневно много времени. Чтобы ускорить процесс, советуем использовать моющее средство, приготовленное из соли и соды (компоненты смешиваем в равной пропорции) с добавлением пару капель жидкого мыла. Блестящего результата можно добиться очень быстро.