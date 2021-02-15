13 пленительных женщин и мужчин, ставших музами для великих художников и фотографов

История полна пленительных муз: от мифических идеализированных красавиц до обычных женщин, а также мужчин, которые вдохновляли художников, скульпторов, поэтов, композиторов, режиссёров, сценаристов, фотографов и музыкантов независимо от эпохи на дворе. Каждая из них была уникальна и интересна по-своему, настолько, что творческие личности, буквально теряя голову, посвящали им не только свои произведения искусства, а иногда и целую жизнь.
1. Амели Готро
Амели Готро. / Фото: wikimedia.org.
Парижская светская львица, красавица Амели Готро (больше известная как «мадам Икс»), стала главной причиной скандала, разразившегося вокруг картины Джона Сингера Сарджента 1884 года. Картина вызвала скандал в Париже, когда была представлена на выставке в Салоне того года: образ, в том числе и одежда Готро, была признана «вопиюще вульгарной», в итоге, она и Сарджент были унижены публичной критикой. Действительно, этот фурор положил конец карьере Сарджента как художника-портретиста во Франции, побудив его переехать в Лондон.
До скандала Амели была «профессиональной красавицей», чья внешность, по словам очевидцев, буквально сражала всех наповал. Она была неестественно бледна, настолько, что вокруг ходили слухи, будто бы она проглотила небольшое количество мышьяка, чтобы достичь своей «потусторонней» бледности. Но позже было доказано, что светлокожая парижанка использовала рисовый порошок с лёгким ароматом лаванды.
На картине «Мадам Икс» открытое ухо Амели розовое, хотя некоторые источники предполагают, что она покрасила уши, чтобы не выдать естественный тон своей кожи.
В своём драматическом рассказе «Без бретелек» Дэвис рассказывает, что некогда знаменитая Готро так и не смогла полностью оправиться от скандала, охватившего её после презентации портрета. Она стала затворницей, убрав все зеркала из своего дома, и умерла в относительной безвестности.
2. Викторина Луиза Мёран
Викторина Мёран. / Фото: allpainters.ru.
Художница Викторина Луиза Мёран наиболее известна тем, что была музой у самого Эдуарда Мане, который изобразил её в своей эпохальной работе 1863 года «Олимпия». Она также изображена на «Завтраке на траве», «Женщине с попугаем», «Железной дороге» и ряде других картин.
Луиза родилась в Париже в семье ремесленников — её мать была модисткой, а отец патинировал бронзовые скульптуры. Она начала работать моделью в шестнадцать лет и впервые работала с Мане в 1862 году, над его картиной «Уличный певец», хотя до сих пор так и не известно, как они точно познакомились. Она также работала моделью для художников Эдгара Дега и Альфреда Стивенса.
В отличие от многих других муз, особенно в то время, Викторина не являлась любовницей Мане, хотя предполагалось, что у неё были романтические отношения со Стивенсом.
3. Одри Мэнсон
Мисс Манхэттен. / Фото: vogue.com.
Известная как «Мисс Манхэттен» и «Панамо-Тихоокеанская девушка», Одри Мэнсон была самой популярной моделью своего времени. Согласно Оксфордской статье 1915 года, она «позировала для большей части всех скульптур Панамо-Тихоокеанской выставки» (на которой было представлено более полутора тысяч скульптур).
Когда ей было пятнадцать лет, она впервые позировала скульптору Исидору Конти и стала предпочтительной моделью Александра Стирлинга Колдера. В 1915 году Одри спровоцировала настоящий скандал среди цензоров американской киноиндустрии, когда она сыграла музу художника, став первой женщиной, появившейся полностью обнажённой в (не порнографическом) кинофильме.
В своих мемуарах она писала: «Что происходит с моделями художников? Я задаюсь вопросом, не стояли ли многие из моих читателей перед шедевром прекрасной скульптуры или замечательной картиной молодой девушки, когда отказ от драпировок скорее подчёркивал, чем умалял её скромность и чистоту, и не задавали ли они себе вопрос: «Где она теперь, эта модель, которая была так прекрасна? Какова была её награда? Счастлива ли она и процветает, или она печальна и одинока, её красота исчезла, оставив после себя только воспоминания?»»
Её жизнь начала идти под откос в 1919 году, когда она жила в Нью-Йоркском пансионе. Очевидно, увлечённый Одри, её домовладелец, доктор Уолтер Уилкинс, убил свою жену. Таблоиды тут же окрестили это убийство «преступлением страсти», вдохновлённым (хотя и невольно) самой известной моделью Америки. Приговорённый к смертной казни, он повесился в тюрьме, и репутация Мэнсон была непоправимо испорчена.
Три года спустя, не сумев найти работу и поселившись с матерью в маленьком городке в штате Нью-Йорк, она предприняла попытку самоубийства. В 1931 году её поместили в психиатрическую лечебницу, где она оставалась до самой своей смерти, умерев в 1996 году в возрасте ста четырёх лет.
4. Алиса Прён
Кики де Монпарнас. / Фото: pinimg.com.
Алиса Эрнестина Прён, она же Кики де Монпарнас, начала позировать обнажённой художникам, когда ей было четырнадцать лет. Она стала одной из самых известных моделей художников в Париже, а также певицей в ночном клубе, художницей и актрисой. Она позировала десяткам художников, в том числе Жану Кокто, Моисею Кислингу и Александру Колдеру, а также снималась в короткометражных фильмах.
Кики была музой фотографа Ман Рэя, с которым у неё были отношения на протяжении 1920-х гг. Именно Ман Рэй сфотографировал Кики как Le Violon d'Ingres (Скрипка Энгра), на которой она изображена сзади, с двумя скрипичными f-отверстиями, нарисованными на её спине.
К концу 20-х годов она стала известна как «королева Монпарнаса». Девушка выступала в кабаре, а в 30-е годы открыла своё собственное кабаре «Chez Kiki».
Её внешность была легендарной: остро подстриженный чёрный боб с прямой густой чёлкой, бледно-белая кожа, тёмно-красные губы и сильно накрашенные брови. Эту культовую причёску в виде шлема можно увидеть в произведениях искусства, включая картины, фотографии и бронзовую Кики де Монпарнас Пабло Гаргалло 1928 года.
Кики была известна своим оптимизмом и энтузиазмом, а также своей провокационной натурой: она считала нижнее бельё буржуазным, хотя, возможно, это было понятно, учитывая её первую работу в типографии в возрасте двенадцати лет, связанную с переплётом копий «Камасутры». Она стала символом расцветающей богемной среды на левом берегу Парижа в 1920-30-е годы, наряду с такими известными фигурами, как Эрнест Хемингуэй, Гертруда Стайн, Сильвия Бич и Джеймс Джойс.
В 1927 году Кики наслаждалась аншлаговой выставкой своих собственных картин в Galerie Au Sacre du Printemps. Её мемуары, опубликованные в 1929 году, содержали введение Хемингуэя. Книга была запрещена в США до 70-х годов на основании непристойности.
Легендарная муза умерла в результате злоупотребления психотропными и наркотическими веществами в возрасте пятидесяти одного года и была широко оплакана.
5. Луиза Флёге
Муза Густава Климта. / Фото: pinimg.com.
Спутница жизни Густава Климта Эмилия Луиза Флёге показана в его шедевре 1908 года «Поцелуй», который изображает пару как влюблённых, укрытых мерцающим золотом. Климт также изобразил австрийского модельера на картине 1902 года под названием «Эмили Флёге».
Хотя они никогда официально не были женаты, они были вместе до самой смерти художника в 1918 году.
Исследователь Климта Пол Симпсон пишет в своей книге «Флёге и Климт—семейное дело», что существует более шестисот любовных писем между парой на протяжении всего их десятилетнего романа. Однако ходят также слухи, что Густав спал со многими моделями и красавицами из высшего общества, которых он рисовал, и даже, как говорят, был отцом по меньшей мере четырнадцати детей.
6. Эди Седжвик
Эди Седжвик и Энди Уорхол. / Фото: fidmarseille.org.
Светская львица и «Бедная маленькая богатая девочка» Эди Седжвик имела бесспорно созависимые отношения с поп-иконой Энди Уорхолом.
Эди была неотъемлемой частью культовой Фабрики Уорхола, а также звездой в двух кинопробах и нескольких фильмах, включая «Чао! Манхэттен».
Уорхол также несколько раз рисовал её. Образ Эди и её культовое чувство стиля, включавшее короткую стрижку, висячие серьги, меховые пальто, а иногда и отсутствие штанов, очаровали довольно застенчивого поп-артиста. Говорят, также, что Седжвик послужила вдохновением для песен Боба Дилана таких, как «Rolling Stone», «Just Like a Woman» и «Leopard-Skin Pill-Box Hat».
7. Илона Шталлер
Жена Джеффа Кунса и его муза. / Фото: ilgcdn.com.
Илона Шталлер, также известная как Чиччолина, вышла замуж за Джеффа Кунса в 1991 году. Он был вдохновлён порнозвёздой и итальянским политиком в одном флаконе на создание откровенной серии «Сделано на небесах», в которой были представлены как фотографии, так и скульптуры пары, занимающейся любовью на разных стадиях.
После того, как их брак распался в 1994 году, пара вступила в ожесточённую битву за опеку над своим тогдашним двухлетним сыном Людвигом. Несмотря на то, что Кунс выиграл опеку, Илона удерживала сына рядом с собой в Италии и якобы отказалась позволить художнику видеться с ним. В скором времени данная ситуация стала для Кунса вдохновением, благодаря которому родилась серия работ «Celebration», в которой представлены большие, блестящие воздушные шары в виде животных.
8. Камилла Клодель
Камилла Клодель. / Фото: thecollector.com.
Камилла Клодель сама по себе была важной художницей, но её творчество часто омрачалось отношениями с её наставником Огюстом Роденом. Она начала свою карьеру, работая в его студии, и, несмотря на двадцатипятилетнюю разницу в возрасте и привязанность Родена к многолетней партнерше Розе Бере, вскоре у них завязался роман, который продлится более десяти лет.
Роден создал несколько скульптур, изображающих Камиллу, в том числе портрет Камиллы в шляпке. К сожалению, Клодель уничтожила большую часть своих собственных работ и провела последние три десятилетия своей жизни в сумасшедшем доме. Её трагическая история жизни вдохновила на создание книг, фильмов и пьес, которые исследуют её жизнь как художника и музы.
9. Ада дель Моро
Жена Алекса Каца. / Фото: newyorker.com.
Ада дель Моро - жена художника Алекса Каца, который изобразил её, как классическую темноволосую красавицу в более чем сорока образных работах, включая «Чёрное платье», «Ада в купальной шапочке» и «Красный шарф».
В 2006 году в Еврейском музее состоялась выставка «Алекс Кац рисует Аду», на которой были представлены её портреты, выполненные с любовью.
Пара познакомилась в 1957 году на одной из выставок Каца в Нью-Йоркской галерее художника Танагера. В статье о паре в журнале «Т» Кац говорит, что она была уже легендой мира искусства, когда они встретились, в то время как она утверждает, что на самом деле стеснялась ходить в галереи.
Портреты жены Каца, как правило, показывают её стильно одетой и излучающей позитивность.
«Она и европейская красавица, и американская красавица. Она похожа на Дору Маар, такое же лицо, но улыбка у неё американская», - сказал Кац.
10. Дора Маар
Муза Пикассо. / Фото: laregledujeu.org.
Темноволосая красавица Дора Маар была музой Пабло Пикассо в 1930-е и 40-е гг. Она вдохновила художника на написание нескольких его самых известных картин, в том числе «Герника» и «Плачущая женщина».
Дора познакомилась с Пикассо в 1936 году и стала единственным человеком, которому позволили запечатлеть последовательные этапы «Герники», когда Пикассо её рисовал.
11. Гала Дьяконова
Гала Дьяконова и Сальвадор Дали. / Фото: google.com.
Родившаяся в России как Елена Ивановна Дьяконова, Гала Дьяконова стала музой не одному, а трём мужчинам. Она начинала как жена поэта-сюрреалиста Поля Элюара и была также любовницей художника Макса Эрнста - трио провело три года в ménage à trois. Но лучше всего она запомнилась своими отношениями с Сальвадором Дали. Она познакомилась с Дали, тогда ещё начинающим художником, в 1929 году, и, несмотря на то, что она была на десять лет старше его, они влюбились друг в друга.
И с того самого дня она стала не только его возлюбленной и женой, а главной вдохновительницей, которой он посвятил большую часть своих работ.
12. Джордж Дайер
Фрэнсис Бэкон со своим возлюбленным Джорджем Дайером. / Фото: thetimes.co.uk.
Джордж Дайер, мелкий мошенник, познакомился с художником Фрэнсисом Бэконом в 1963 году. Их роман был бурным и в конечном счёте трагическим: всего за два дня до открытия ретроспективы Бэкона 1971 года в Гран-Пале Дайер покончил с собой.
В книге Майкла Пеппиата «Фрэнсис Бэкон: Анатомия загадки» Бэкон вспоминает обстоятельства их встречи: «Джордж был в дальнем конце бара, подошёл и сказал: «Вы, кажется, хорошо проводите время, могу я угостить вас выпивкой?»».
Бэкон написал несколько портретов своего возлюбленного и музы как до, так и после его смерти. Более поздняя работа, триптих май – июнь 1973 года, прямо посвящена моменту смерти Дайера.
13. Сандра Буш
Мама-муза, Сандра Буш. / Фото: interviewmagazine.com.
Не все музы - любовники. Для Микалейн Томас самым большим источником вдохновения была её мать Сандра Буш. Микалейн изобразила мать, бывшую модель, в нескольких её характерно буйных коллажных картинах как квинтэссенцию 1970-х годов, дополненную массивным афро и инкрустированным стразами нарядом.
В фильме 2012 года «Happy Birthday to a Beautiful Woman» Томас показывает другую сторону своей матери: стареющую женщину, страдающую болезнью почек, которая рассказывает свою собственную невероятную историю жизни с помощью вопросов, задаваемых Микалейн, которая остаётся за кадром.
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