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Идем в лес. Хвойные целители

Идем в лес. Хвойные целители

Идем в лес. Хвойные целители

Для того, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего года и особенно тогда, когда нам не хватает витаминов, солнечного цвета и мы ощущаем упадок сил, т .е. осенью, зимой и ранней весной, необходимо сейчас запастись хвойными веточками. Именно они помогут нам перезимовать, сделают нас красивыми, здоровыми и зарядят энергией, ведь не зря говорят, что хвойные деревья хранят в себе уникальную космическую энергию. Лечебные свойства хвойных деревьев проявляются круглый год. Но осенью и зимой, когда наш организм нуждается в усиленной защите, уникальная биоактивность хвойных делает их незаменимыми целителями.

Пихта

Лекарственным сырьем являются хвоя, почки, кора, живица. Растение содержит эфирное масло (2-3%), составной частью которого являются борнилацетат, камфен, бор-неол, альфа-гашен, бета-пинен, дипентен и др. вещества, абиетиновую, неабистиновую, аскорбиновую кислоты, токоферол, фитонциды, смолы, дубильные вещества. Водный настой хвои и почек применяют для лечения цинги и употребляют как мочегонное и обезболивающее средство при простуде и ревматических болях.
Кору, содержащую таниды и смолы (бальзам), применяют как наружное при ожогах и опухолях. Из живицы пихты, содержащейся в желваках коры, получают ценный бальзам, который обладает сильным антисептическим свойством.

 Из эфирного масла хвои, ветвей и коры  так называемого пихтового масла — получают синтетическую камфару. Камфара, введенная подкожно, действует возбуждающе на центральную нервную систему и усиливает деятельность сердца. Камфарный спирт используют для втираний при невритах, миозитах и суставном ревматизме.
Живица пихты используется также для получения скипидара, применяемого с теми же целями, что и скипидар сосны и лиственницы сибирской.
В народной медицине настой хвои - древнейшее противоцинготное средство. Живицу использовали для лечения ран, особенно инфицированных, и язв. Пихтовые шишки считались действенным средством от ревматизма и др. простудных поражений суставов ног. С этой целью заливали кипятком шишки и на пару прогревали ноги, прикрыв их сверху. Отвар молодой хвои пьют как мочегонное и дезинфицирующее средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря.
Наибольший выход масла из веток и хвои пихты - в конце июля. Содержание аскорбиновой кислоты в хвое наиболее высоко зимой, и в это время лучше всего использовать ее для приготовления витаминных настоев и концентратов. Использовать сразу же.
За целебное эфирное масло, которого в иглах и коре пихты содержится в несколько раз больше, чем в ели и сосне, ее особенно ценят. В народной медицине пихтовым маслом лечат ревматизм, радикулит, миозит, невралгию и простуду. Смола-живица с коры пихты ускоряет заживление ран. Выделяемые пихтой летучие вещества - фитонциды - хорошо очищают воздух. Отвар коры пихты регулирует артериальное давление: пониженное выравнивает, высокое снижает.

Идем в лес. Хвойные целители


Сосна

Почки, хвоя, шишки и смола сосны богаты полезными веществами, обладающими общеукрепляющими свойствами. В иглах очень много витаминов, каротина, эстрогенов и эфирных масел.
Сосна не только красивое дерево, которое неоднократно отображали великие живописцы на своих полотнах. Сосна - это чудесный природный доктор. С лечебной целью используют нераскрытые весенние почки сосны, хвою, живицу. В них содержатся эфирное масло, смолы, крахмал, дубильные вещества, витамины С, В, К, Р, каротин. Отвар почек сосны действует как отхаркивающее средство благодаря возбуждению секреторной активности эпителия дыхательных путей, уменьшению вязкости мокроты, стимуляции функции реснитчатого эпителия. Кроме того, почки сосны обладают мочегонным, кровоостанавливающим, противовоспалительным, дезинфицирующим действием. Препараты из хвои сосны обладают отхаркивающими, противомикробными, дезинфицирующими, мочегонными, антицинготными, болеутоляющими свойствами.
Препараты сосны действуют мочегонно, желчегонно, болеутоляюще, противовоспалительно. Почки входят в состав грудного и мочегонного сборов. Отвар, настой и настойку сосновых почек принимают внутрь при бронхите, пневмонии, язвенной, почечно- и желчекаменной болезнях. Чай готовят так: 10 г почек на 1 стакан кипятка. Дают по 2 чайные ложки 3 раза в день.
Популярен витаминный настой хвои (20 г на 1 стакан воды), его рекомендуют по 2 столовые ложки 3 раза в день. Из хвои получают сосновый экстракт, применяемый для укрепляющих ванн. 
Почки сосны содержат большое количество смолы, эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли, витамины С и К. Отвары почек применяют в медицине в качестве отхаркивающего, мочегонного, противовоспалительного, кровоостанавливающего и дезинфицирующего средств.
Сосновый бальзам помогает от герпеса: надо смешать смолу сосны и растительное масло (1:2).

Идем в лес. Хвойные целители


Ель

Главное новогоднее дерево - целитель от макушки до корней. Витаминный отвар из хвои, веточек и шишек укрепляет иммунитет. Хвойные ванны показаны при нервных расстройствах и переутомлении. Почки ели входят в состав грудных сборов. Настой шишек применяется при ангинах, пневмонии, астме и для профилактики 0РВИ.
В народной медицине отвар почек пьют при туберкулезе легких. Смолу, получаемую подсечкой, переваривают со свиным жиром, добавляют для более твердой консистенции воск, и полученную таким образом мазь применяют при фурункулезе; лапки ели варят с солью и делают ванны при радикулите; смола применяется при разных нарывах.
Из хвои приготовляют витаминный напиток, который принимают для предупреждения цинги и усиления сопротивляемости организма неблагоприятным условиям среды. Особенно полезен зимой, когда содержание аскорбиновой кислоты резко возрастает по сравнению с летним периодом. Навеску хвои из расчета 25—30 г на человека в день промывают в холодной воде и опускают в кипящую воду, взятую в пятикратном количестве к хвое. Кипятят в закрытой фарфоровой или эмалированной посуде 20 минут зимой и 40 летом. Смесь процеживают через марлю или ткань, сдабривают для улучшения вкуса сахаром, морсом или капустным рассолом, разливают по бутылкам и пьют по стакану в день в 2—3 приема.
Можно приготовить витаминный настой: промытую и изрубленную хвою залить тройным количеством кипяченой воды и настоять 2—3 часа.
Используют в народе отвар молодых веток и шишек, пьют при цинге, водянке, различных кожных сыпях (30 г измельченных молодых побегов и шишек варят в 1 л молока и принимают за день по трети литра на прием).
Измельченной сухой смолой, собранной с коры деревьев, присыпают раны и язвы.
Для заживания гнойничков и застарелых язв применяют мазь из смолы, пчелиного воска и подсолнечного масла, взятых в равных количествах. Смесь подогревают, тщательно размешивают, дают остыть и смазывают пораженные участки тела.
Хвойная ванна из ели поднимает тонус и оздоравливает весь организм в целом. Залейте верхушки свежих еловых веточек кипятком и добавьте в ванну. 

Идем в лес. Хвойные целители


Кедр

Орешки и хвоя кедра - кладезь здоровья и богатейшие источники йода, меди, цинка, а эфирное масло - мощный стимулятор иммунитета. Настой кедровых лапок лечит ожирение, очищает организм на клеточном уровне, предохраняет от преждевременного старения.
Кедровые орешки — ценный пищевой продукт, могут употребляются в пищу как в сыром виде, так и после термообработки. По количеству фосфатидного фосфора кедровые орехи превосходят все другие виды орехов и семена масличных культур и равноценны сое — наиболее богатому источнику лецитина среди растительного сырья. Суточную потребность человека в таких дефицитных микроэлементах, как марганец, медь, цинк и кобальт, обеспечивают 100 г ядра орехов. Они же являются богатым источником йода. Среди углеводов в семенах кедра содержится (%): крахмала — 5,80; глюкозы — 2,83; декстринов — 2,26; клетчатки — 2,21. Фруктоза и сахароза составляют лишь 0,25 и 0,44 %. Белок кедровых орехов отличается высоким содержанием лизина, метионина и триптофана — наиболее дефицитных незаменимых аминокислот, обычно лимитирующих биологическую ценность белков. Являясь естественным пищевым продуктом, кедровый орех не имеет противопоказаний к употреблению как в пищевых, так и в лечебно-профилактических целях.

Особенно полезен кедровый орех при: иммунодефицитных состояниях, аллергических заболеваниях, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в том числе язвенной и желчекаменной болезни.
Эфирное масло кедра хорошо добавлять в аромалампу. Смолистый аромат кедра дезинфицирует воздух. 

Идем в лес. Хвойные целители

 

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