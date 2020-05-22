Поразительные ледовые отели мира

Летом нам не хватает снега, а зимой летнего тепла и солнца — такова человеческая натура. Но есть люди, которые обожают холод или просто необычный экстремальный отдых, к которому с уверенностью можно отнести пребывание в ледовом отеле. Спать на ледовой кровати в верхней одежде, в спальнике, натянув шапку на уши, и в варежках — разве это не круто? Если вы в восторге от одной только мысли о таком отдыхе, то этот пост для вас. Смотрите наш выпуск про 8 самых удивительных ледовых отелей мира.



Icehotel в Юккасъярви, Швеция 1. Это был первый ледовый отель в мире, построенный в небольшой местности Юккасъярви, которая находится всего в 200 километрах от Северного полярного круга. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 2. Ледовый отель в Юккасъярви площадью 5500 квадратных метров ежегодно перестраивают. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 3. Буквально всё в отеле сделано изо льда: стены, кровати, кресла и даже барные стаканы. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 4. Отель работает с декабря по апрель. Ежегодно его посещают около 50 тысяч туристов, которые приезжают сюда насладиться полярным сиянием. (Фото: Flickr/etolane) Kakslauttanen Arctic Resort, Саариселькя, Финляндия 5. Отель находится в Какслауттанене в Лапландии, всего в 250 километрах от Северного полярного круга. (Фото: Flickr/visitfinland) 6. Гости отеля могут выбрать пребывание в бревенчатой хижине, стеклянном или снежном иглу.

The Balea Ice Hotel в Cîrţişoara, Румыния

Alpeniglu Igloo Village в городе Тале, Австрия

The Sorrisniva Igloo Hotel в Альта, Норвегия

The Aurora Ice Museum Фэрбенкс, Аляска

The SnowVillage Snow Hotel в Киттиля, Финляндия