Поразительные ледовые отели мира

Летом нам не хватает снега, а зимой летнего тепла и солнца — такова человеческая натура. Но есть люди, которые обожают холод или просто необычный экстремальный отдых, к которому с уверенностью можно отнести пребывание в ледовом отеле. Спать на ледовой кровати в верхней одежде, в спальнике, натянув шапку на уши, и в варежках — разве это не круто? Если вы в восторге от одной только мысли о таком отдыхе, то этот пост для вас. Смотрите наш выпуск про 8 самых удивительных ледовых отелей мира.
Icehotel в Юккасъярви, Швеция 1. Это был первый ледовый отель в мире, построенный в небольшой местности Юккасъярви, которая находится всего в 200 километрах от Северного полярного круга. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 2. Ледовый отель в Юккасъярви площадью 5500 квадратных метров ежегодно перестраивают. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 3. Буквально всё в отеле сделано изо льда: стены, кровати, кресла и даже барные стаканы. (Фото: Facebook / icehotel.sweden) 4. Отель работает с декабря по апрель. Ежегодно его посещают около 50 тысяч туристов, которые приезжают сюда насладиться полярным сиянием. (Фото: Flickr/etolane) Kakslauttanen Arctic Resort, Саариселькя, Финляндия 5. Отель находится в Какслауттанене в Лапландии, всего в 250 километрах от Северного полярного круга. (Фото: Flickr/visitfinland) 6. Гости отеля могут выбрать пребывание в бревенчатой хижине, стеклянном или снежном иглу.
The Balea Ice Hotel в Cîrţişoara, Румыния
12. Этот ледовый отель является первым таким отелем в Восточной Европе. (Фото: Booking.com) 13. Balea Ice Hotel расположен в уникальном месте — на берегу озера Бэйл в Карпатах. Самый простой способ попасть туда — это поехать по знаменитой дороге Трансфагарасан, но помните, что это земля Дракулы, так что вы должны быть бдительными. Особенно после наступления темноты :) (Фото: Igor Marinovic / hotelofice.ro) 14. Кроме отеля, там есть еще ледовый ресторан, ледовый бар и ледовая церковь. (Фото: Ovidiu Balaban / hotelofice.ro)
Alpeniglu Igloo Village в городе Тале, Австрия
15. Это небольшая деревенька, состоящая из десятка иглу, на горнолыжном курорте Китцбюэль. (Фото: Facebook/Alpeniglu) 16. Туда можно приехать и остановиться на ночь в одном из иглу или просто насладиться выставкой ледовых скульптур, созданных художниками со всего мира. (Фото: Facebook/Alpeniglu) 17. Прямо как в сказочном снежном королевстве. (Фото: Facebook/Alpeniglu)
The Sorrisniva Igloo Hotel в Альта, Норвегия
18. Отель площадью в 2000 квадратных метров каждый год перестраивают и меняют его тему. (Фото: Flickr/markbirchall) 19. Одеяла с рисунками оленей, спальные мешки с подогревом и сауна не дадут вам там замерзнуть. (Фото: Flickr: kjelljoran/sveinmagne) 20. Отель также организует такие мероприятия, как сафари на снегоходах, наблюдения за полярным сиянием и катание на собачьих упряжках. (Фото: Flickr/kimberlyjansen)
The Aurora Ice Museum Фэрбенкс, Аляска
21. Ледовый отель был построен в Chena Hot Springs Resort в Фэрбенксе, на Аляске, в 2003 году. К сожалению, как только наступило лето, он растаял. (Фото: Flickr/mr_chongchong) 22. Поэтому вместо отеля там создали ледовый музей Aurora. Благодаря усовершенствованным системам охлаждения он открыт круглый год. И хотя там нельзя остаться на ночь, его стоит посетить, чтобы полюбоваться ледовыми люстрами ручной работы, которые меняют цвет каждые 6 секунд, имитируя северное сияние, а также ледовыми скульптурами, особенно гигантскими шахматными фигурами. (Фото: Trover / Kathryn Reichert)
The SnowVillage Snow Hotel в Киттиля, Финляндия
23. Снежная деревня Snow Village, которая раскинулась на площади в 20 000 квадратных метров, каждый год меняет свою форму и размер. (Фото: snowvillage.fi) 24. Однако, несмотря на изменения, здесь всегда есть ледовые скульптуры, ледовые бары, часовня и 30-комнатный ледовый отель-корабль. (Фото: Flickr/visitfinland) 25. Если вы не любитель спать на льду, здесь есть и более традиционные номера. (Фото: snowvillage.fi) 26. В отеле есть ледовая часовня, где влюбленные пары в столь оригинальной обстановке могут заключить брак. (Фото: snowvillage.fi)
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