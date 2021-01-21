5 голливудских актеров, которые стали прообразами персонажей мультфильмов Диснея

Аладдин – Том Круз

Знаменитый актер Том Круз стал прототипом для диснеевского Аладдина | Фото: soyuz.ru

Аладдин и его прообраз – актер Том Круз | Фото: spletnik.ru

ru Аладдин и его прообраз – актер Том Круз | Фото: thr.ru

Знаменитый актер Том Круз стал прототипом для диснеевского Аладдина | Фото: rustars.tv

Джинн – Робин Уильямс

Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: pikabu.ru

Робин Уильямс не только стал прототипом для Джинна, но и придумал большинство его реплик | Фото: sova.ponominalu.ru

Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: uznayvse.ru

Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: thr.ru

Робин Уильямс не только стал прототипом для Джинна, но и придумал большинство его реплик | Фото: rustars.tv

Шрам – Джереми Айронс

Шрам из мультфильма *Король Лев* и его прототип – актер Джереми Айронс | Фото: sova.ponominalu.ru

Шрам из мультфильма *Король Лев* и его прототип – актер Джереми Айронс | Фото: soyuz.ru

Урсула – Дивайн

Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: pikabu.ru

Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: spletnik.ru

Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: spletnik.ru

Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: soyuz.ru

Принц Филипп – Эд Кеммер

Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: wday.ru

Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: kino-teatr.ru, fanfics.me

Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: liveinternet.ru, ivona.bigmir.net