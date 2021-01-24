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Отличные идеи для использования микроволновой печи

Будь то приготовление модных сырных тарелок или удаление почтовых марок, ваша микроволновая печь является «швейцарским армейским ножом» кухни (если у вас, конечно же, нет настоящего швейцарского армейского ножа на кухне). Она может делать то, о чём вы даже не мечтали! Приготовьтесь впечатлить своих друзей и коллег, ведь в этом списке вы узнаете 25 интересных применений микроволновой печи, о которых вы даже не подозревали.

Выжимание большего объёма сока из лимонов и лаймов


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Положите лимон в микроволновку на 20 секунд, чтобы сделать его очень сочным.

Сушение трав


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Петрушка и другие травы за несколько минут в микроволновке подсушатся без каких-либо отходов.

Быстрая чистка чеснока


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Для одного зубчика включите микроволновку примерно на 15 секунд. Кожицу очистить будет намного легче.

Размягчите чёрствый хлеб


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Да, это на самом деле возможно. Оберните хлеб в мокрое полотенце и несколько раз включайте микроволновку на 10 секунд. Повторяйте, пока не доведёте его до нужного вам состояния влажности.

Сделайте чипсы снова хрустящими


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Просто положите чипсы на полотенце в микроволновку и немного подогрейте. Полотенце впитает влагу, и чипсы снова будут хрустеть.

Сделайте горячий компресс


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Просто положите влажное полотенце в микроволновку примерно на минуту и компресс готов!

Размельчение сахара


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Зачастую это полезно в случае коричневого сахара – просто положите влажное полотенце в сахарницу, закройте крышку и подогрейте её 20 секунд. В сахаре больше не будет комков!

Очистка внутренностей микроволновой печи


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Вот этот фокус вы точно оцените. Поместите миску воды с добавлением уксуса в микроволновку примерно на пять минут. Внутренность микроволновки наполнится паром, и все пятна от еды легко снимутся, как только вы протрёте стенки.

Проверка, если предмет посуды можно использовать в микроволновке


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Для того чтобы проверить это, возьмите чашку, которую вы знаете что можно использовать в микроволновке, и наполните её холодной водой. Поставьте чашку на контейнер или блюдо, которое вы хотите испытать и всё это поместите в микроволновку. Если через одну минуту подогрева вода будет тёплой, а контейнер холодным, значит, его можно использовать в микроволновке. Однако, если контейнер горячий, а вода холодная, то никогда больше не используете контейнер в микроволновке.

Лёгкая чистка фруктов


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Фрукты, такие как персики и томаты, будут намного легче чиститься, если вы в течение 30 секунд подогреете их в микроволновке. Просто дайте им после этого 2 минуты остыть до того, как начнёте снимать с них кожуру.

Предотвращение взрывов


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Раз мы уже говорим о разогреве в микроволновках, некоторые фрукты и овощи со сравнительно толстой кожурой требуют дополнительных предосторожностей при разогреве в течение длительного времени. В этот раздел входит картошка, помидоры и тыква. До того, как вы начнёте их греть в микроволновке, проделайте несколько дырок, так как если вы этого не сделаете, корка будет удерживать в себе пар, что может привести даже к взрыву!

Лёгкое снятие почтовых марок


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Всё, что вам надо сделать, это капнуть воды на марку и подогреть её 20-30 секунд. Почтовая марка снимется сама по себе!

Резка лука без слёз


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Просто отрежьте кончики луковицы и положите её в микроволновку на 30 секунд до того, как начнёте её резать. Ваши глаза больше не будут слезиться!

Восстановление мёда


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Сняв крышку и подогрев мёд на 50% мощности в течение двух минут, вы можете восстановить старый кристаллизованный мёд.

Хорошее приготовление рыбы


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Приготовление рыбы в микроволновке может быть сложным делом, поэтому мы приготовили несколько советов. В первую очередь, хорошо просушите вашу рыбу. Далее, если у вас есть несколько кусков рыбы, положите их так, чтобы тонкие куски были направлены в одну сторону – таким образом, куски приготовятся равномерно. И последний совет – вытащите рыбу из микроволновки до того, как она будет полностью готова, так как она продолжит готовиться самостоятельно после того, как вы вытащите её из печи.

Быстрое вымачивание фасоли и чечевицы


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Если в рецепте сказано, что вам надо было вымачивать фасоль и чечевицу всю ночь, а вы забыли об этом, у нас есть для вас хорошая новость! Высыпьте фасоль в миску, добавьте немного соды и залейте это всё водой. Поместите миску в микроволновку на 10 минут, а затем оставьте её примерно на 40 минут. Результат, которого вы добьётесь всего за 50 минут, будет сопоставим с целой ночью вымачивания.

Яйца-пашот


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Налейте кипящую воду в миску для микроволновки (смотрите пункт 17). Добавьте немного уксуса и разбейте яйцо в миску. Слегка проткните желток зубочисткой и накройте миску пищевой плёнкой. Поместите миску на 30 секунд в микроволновку. Переверните яйцо и поставьте ещё на 20 секунд. Наслаждайтесь.

Скажите «нет» промокшим сэндвичам


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Разогрев ваших сэндвичей с бумажными полотенцами вокруг них позволяет полотенцам впитать влагу, которая в противном случае собирается в сэндвичах!

Создайте аромат


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Разогревая орехи, семена и приправы по 15 секунд в микроволновке, вы наполните свою кухню приятным ароматом.

Ещё один способ чистки


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Если у вас нет уксуса для пункта 18, просто намочите несколько бумажных полотенец и разогрейте их в микроволновке в течение 5 минут. Они наполнят микроволновку паром и когда остынут, вы сможете использовать их для очистки накопившегося жира.

Омлет за 3 минуты


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Нужен быстрый завтрак? Просто взбейте яйца с сыром и молоком в миске, добавьте соль и перец и разогрейте получившуюся смесь в микроволновке в течение полутора минут. Не забудьте через первые 45 секунд перемешать яйца.

Сырные тарелки из пармезана


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Это немного сложный совет, но вы точно впечатлите своих друзей. Насыпьте немного пармезана в форме круга пиццы на пергаментной бумаге. Поместите бумагу в микроволновку, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Теперь надо делать всё очень быстро – возьмите круг сыр и положите его на перевёрнутую миску (чтобы сыр принял её форму). Положите ещё одну перевёрнутую миску сверху, чтобы сыр оказался сжатым между двумя мисками и подождите. Теперь наполните тарелку салатом и поздравляем, вы почти стали французом!

Приготовление картофельных чипсов


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Сделать чипсы снова хрустящими — это, конечно же, круто, но их приготовление ещё круче! Самое сложное – это начало. Нарежьте картошку максимально тонко и расположите ломтики на тарелке. Теперь надо положить картошку в микроволновку и несколько раз готовить её по три минуты за раз, уменьшая мощность каждый раз, когда вы её переворачиваете. Попробуйте, и ваши друзья останутся под впечатлением!

Отварная кукуруза в початках


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Просто поместите в микроволновку весь початок. Через несколько минут листовая обёртка снимется сама, а кукуруза будет сладкой и нежной!

Приготовление шоколадного кекса


Отличные идеи для использования микроволновой печи

Просто смешайте все сухие ингредиенты – сахар, корицу, какао, соль, муку, ваниль, масло и воду – в кружке, пока смесь не станет однородной. Поместите кружку в микроволновку на 2 минуты. Потом не забудьте нас поблагодарить.

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