Отличные идеи для использования микроволновой печи

Будь то приготовление модных сырных тарелок или удаление почтовых марок, ваша микроволновая печь является «швейцарским армейским ножом» кухни (если у вас, конечно же, нет настоящего швейцарского армейского ножа на кухне). Она может делать то, о чём вы даже не мечтали! Приготовьтесь впечатлить своих друзей и коллег, ведь в этом списке вы узнаете 25 интересных применений микроволновой печи, о которых вы даже не подозревали.



Выжимание большего объёма сока из лимонов и лаймов

Сушение трав

Быстрая чистка чеснока

Размягчите чёрствый хлеб

Сделайте чипсы снова хрустящими

Сделайте горячий компресс

Размельчение сахара

Очистка внутренностей микроволновой печи

Проверка, если предмет посуды можно использовать в микроволновке

Лёгкая чистка фруктов

Предотвращение взрывов

Лёгкое снятие почтовых марок

Резка лука без слёз

Восстановление мёда

Хорошее приготовление рыбы

Быстрое вымачивание фасоли и чечевицы

Яйца-пашот

Скажите «нет» промокшим сэндвичам

Создайте аромат

Ещё один способ чистки

Омлет за 3 минуты

Сырные тарелки из пармезана

Приготовление картофельных чипсов

Отварная кукуруза в початках

Приготовление шоколадного кекса