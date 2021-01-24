Отличные идеи для использования микроволновой печи

Будь то приготовление модных сырных тарелок или удаление почтовых марок, ваша микроволновая печь является «швейцарским армейским ножом» кухни (если у вас, конечно же, нет настоящего швейцарского армейского ножа на кухне). Она может делать то, о чём вы даже не мечтали! Приготовьтесь впечатлить своих друзей и коллег, ведь в этом списке вы узнаете 25 интересных применений микроволновой печи, о которых вы даже не подозревали.
Выжимание большего объёма сока из лимонов и лаймов
Положите лимон в микроволновку на 20 секунд, чтобы сделать его очень сочным.
Сушение трав
Петрушка и другие травы за несколько минут в микроволновке подсушатся без каких-либо отходов.
Быстрая чистка чеснока
Для одного зубчика включите микроволновку примерно на 15 секунд. Кожицу очистить будет намного легче.
Размягчите чёрствый хлеб
Да, это на самом деле возможно. Оберните хлеб в мокрое полотенце и несколько раз включайте микроволновку на 10 секунд. Повторяйте, пока не доведёте его до нужного вам состояния влажности.
Сделайте чипсы снова хрустящими
Просто положите чипсы на полотенце в микроволновку и немного подогрейте. Полотенце впитает влагу, и чипсы снова будут хрустеть.
Сделайте горячий компресс
Просто положите влажное полотенце в микроволновку примерно на минуту и компресс готов!
Размельчение сахара
Зачастую это полезно в случае коричневого сахара – просто положите влажное полотенце в сахарницу, закройте крышку и подогрейте её 20 секунд. В сахаре больше не будет комков!
Очистка внутренностей микроволновой печи
Вот этот фокус вы точно оцените. Поместите миску воды с добавлением уксуса в микроволновку примерно на пять минут. Внутренность микроволновки наполнится паром, и все пятна от еды легко снимутся, как только вы протрёте стенки.
Проверка, если предмет посуды можно использовать в микроволновке
Для того чтобы проверить это, возьмите чашку, которую вы знаете что можно использовать в микроволновке, и наполните её холодной водой. Поставьте чашку на контейнер или блюдо, которое вы хотите испытать и всё это поместите в микроволновку. Если через одну минуту подогрева вода будет тёплой, а контейнер холодным, значит, его можно использовать в микроволновке. Однако, если контейнер горячий, а вода холодная, то никогда больше не используете контейнер в микроволновке.
Лёгкая чистка фруктов
Фрукты, такие как персики и томаты, будут намного легче чиститься, если вы в течение 30 секунд подогреете их в микроволновке. Просто дайте им после этого 2 минуты остыть до того, как начнёте снимать с них кожуру.
Предотвращение взрывов
Раз мы уже говорим о разогреве в микроволновках, некоторые фрукты и овощи со сравнительно толстой кожурой требуют дополнительных предосторожностей при разогреве в течение длительного времени. В этот раздел входит картошка, помидоры и тыква. До того, как вы начнёте их греть в микроволновке, проделайте несколько дырок, так как если вы этого не сделаете, корка будет удерживать в себе пар, что может привести даже к взрыву!
Лёгкое снятие почтовых марок
Всё, что вам надо сделать, это капнуть воды на марку и подогреть её 20-30 секунд. Почтовая марка снимется сама по себе!
Резка лука без слёз
Просто отрежьте кончики луковицы и положите её в микроволновку на 30 секунд до того, как начнёте её резать. Ваши глаза больше не будут слезиться!
Восстановление мёда
Сняв крышку и подогрев мёд на 50% мощности в течение двух минут, вы можете восстановить старый кристаллизованный мёд.
Хорошее приготовление рыбы
Приготовление рыбы в микроволновке может быть сложным делом, поэтому мы приготовили несколько советов. В первую очередь, хорошо просушите вашу рыбу. Далее, если у вас есть несколько кусков рыбы, положите их так, чтобы тонкие куски были направлены в одну сторону – таким образом, куски приготовятся равномерно. И последний совет – вытащите рыбу из микроволновки до того, как она будет полностью готова, так как она продолжит готовиться самостоятельно после того, как вы вытащите её из печи.
Быстрое вымачивание фасоли и чечевицы
Если в рецепте сказано, что вам надо было вымачивать фасоль и чечевицу всю ночь, а вы забыли об этом, у нас есть для вас хорошая новость! Высыпьте фасоль в миску, добавьте немного соды и залейте это всё водой. Поместите миску в микроволновку на 10 минут, а затем оставьте её примерно на 40 минут. Результат, которого вы добьётесь всего за 50 минут, будет сопоставим с целой ночью вымачивания.
Яйца-пашот
Налейте кипящую воду в миску для микроволновки (смотрите пункт 17). Добавьте немного уксуса и разбейте яйцо в миску. Слегка проткните желток зубочисткой и накройте миску пищевой плёнкой. Поместите миску на 30 секунд в микроволновку. Переверните яйцо и поставьте ещё на 20 секунд. Наслаждайтесь.
Скажите «нет» промокшим сэндвичам
Разогрев ваших сэндвичей с бумажными полотенцами вокруг них позволяет полотенцам впитать влагу, которая в противном случае собирается в сэндвичах!
Создайте аромат
Разогревая орехи, семена и приправы по 15 секунд в микроволновке, вы наполните свою кухню приятным ароматом.
Ещё один способ чистки
Если у вас нет уксуса для пункта 18, просто намочите несколько бумажных полотенец и разогрейте их в микроволновке в течение 5 минут. Они наполнят микроволновку паром и когда остынут, вы сможете использовать их для очистки накопившегося жира.
Омлет за 3 минуты
Нужен быстрый завтрак? Просто взбейте яйца с сыром и молоком в миске, добавьте соль и перец и разогрейте получившуюся смесь в микроволновке в течение полутора минут. Не забудьте через первые 45 секунд перемешать яйца.
Сырные тарелки из пармезана
Это немного сложный совет, но вы точно впечатлите своих друзей. Насыпьте немного пармезана в форме круга пиццы на пергаментной бумаге. Поместите бумагу в микроволновку, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Теперь надо делать всё очень быстро – возьмите круг сыр и положите его на перевёрнутую миску (чтобы сыр принял её форму). Положите ещё одну перевёрнутую миску сверху, чтобы сыр оказался сжатым между двумя мисками и подождите. Теперь наполните тарелку салатом и поздравляем, вы почти стали французом!
Приготовление картофельных чипсов
Сделать чипсы снова хрустящими — это, конечно же, круто, но их приготовление ещё круче! Самое сложное – это начало. Нарежьте картошку максимально тонко и расположите ломтики на тарелке. Теперь надо положить картошку в микроволновку и несколько раз готовить её по три минуты за раз, уменьшая мощность каждый раз, когда вы её переворачиваете. Попробуйте, и ваши друзья останутся под впечатлением!
Отварная кукуруза в початках
Просто поместите в микроволновку весь початок. Через несколько минут листовая обёртка снимется сама, а кукуруза будет сладкой и нежной!
Приготовление шоколадного кекса
Просто смешайте все сухие ингредиенты – сахар, корицу, какао, соль, муку, ваниль, масло и воду – в кружке, пока смесь не станет однородной. Поместите кружку в микроволновку на 2 минуты. Потом не забудьте нас поблагодарить.
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