8 шагов к идеальному газону

Ровная и радующая глаз зеленая лужайка у дома — это вполне вам по силам. Открываем секреты красивого газона.





Шаг № 1: определиться с целью и травой

Шаг № 2: выбрать место

Шаг № 3: подготовить почву

Шаг №4: если участок сырой

Лайфхак №5: посевные работы

Шаг №5: регулярная стрижка

Шаг №6: соблюдайте водный режим

Шаг №7: подкормка

Шаг №8: реставрация

Прежде чем выбирать тип газонной травы, которая будет украшать участок, определитесь, с какой вообще целью вы заводите газон. Хотите просто на него любоваться, и чтобы он всегда выглядел идеально — выбирайте английский партерный газон с многолетними сортами травы (и никого не пускайте по нему топтаться). Хотите играть на газоне в футбол — значит, он будет спортивный, засеянный быстрорастущими злаковыми травами, устойчивыми к нагрузкам. Мавританский газон имитирует естественную лужайку с цветами и выглядит очень красиво, а ухода требует минимального — цветущие травы отлично размножаются сами. Рулонный газон быстро приживается, выглядит красиво почти сразу, хотя и требует хорошего ухода и стоит гораздо дороже.Правильно выбирайте место: для газона подойдет ровный, открытый и солнечный (или совсем немного затененный) участок земли. В густой тени вашего красивого дома образцовый газон вряд ли вырастет, как ни старайтесь.Начинается самое интересное: участок земли, где будет располагаться газон, нужно перекопать.Причем перекопать всерьез, на глубину не менее 15 см, так, чтобы не осталось бугров, ям или просто неоднородных кусков почвы. Убедитесь, что не осталось камней и, что важно, сорняков — для гарантии землю можно обработать гербицидами. Скорее всего, вам понадобится новый плодородный слой — например, грунт на основе торфа и песка (перемешайте его получше). Затем прокатайте подготовленную почву катком или отбейте доской: просто положите ее на участок почвы и попрыгайте сверху, затем передвиньте на новый участок — и так обработайте весь газон.Если у вас заболоченный или просто влажный участок — не радуйтесь, что газон придется реже поливать: наоборот, вам понадобится еще и дренаж. Сначала кладите слой гравия или битого кирпича толщиной 10−15 см, а уже на него — плодородный грунт.Лайфхак: специалисты советуют делать небольшой уклон от центра газона к краям, чтобы влага не скапливалась.Как сделать красивый газон? Лучше время для засеивания газона — май или сентябрь. Палкой или тяпкой расчертите подготовленную землю на квадраты и слегка разровняйте их граблями. На каждый квадрат равномерно насыпьте смесь трав сначала вдоль, затем поперек, внесите удобрение и еще раз пройдитесь граблями. Посевы укройте нетканым материалом — это защитит их от ветра и птиц. Если вы выбрали рулонный газон — стелите его с небольшим перехлестом, чтобы потом на участке не появились некрасивые проплешины.Готовьтесь: косить ваш газон придется достаточно часто, причем ножи газонокосилки или триммера должны быть хорошо заточены. Оптимальная высота травы — 6 -7 см, а срезайте не больше трети длины травинки за один раз — иначе будет выглядеть некрасиво, а, главное, будет плохо расти! Даже если трава уже длинная — соблюдайте это правило: сначала срежьте кончики, через неделю подровняйте на треть длины. Нельзя косить в дождливую погоду или сразу после дождя: почва спрессуется, потом, после высыхания, потрескается.Если вы увлечетесь поливом — ваша газонная трава просто ринется в рост вместе с сорняками. Так как цель — ровный и ухоженный газон, поливайте редко, но обильно. Проверьте, что пора поливать: примятая трава не сразу распрямляется — точно пора! Воткните в землю прутик — втыкается с трудом? И снова пора увлажнять почву. Не поливайте траву поздно вечером — ей вредно стоять мокрой всю ночь, а также в жаркий полдень — иначе все просто высохнет еще до того, как дойдет до корней.Чтобы газон рос красивым и густым, ему нужно помочь. Для этого выберите подходящие сорту вашей травы минеральные удобрения и дополните мульчированием: посыпанием газона смесью, в составе которой торф, песок, плодородная почва (мульчирование обычно проводят осенью). А если вы правильно стрижете газон, и обрезки травы совсем коротенькие и хорошо измельченные — не убирайте их с газона, они быстро перегнивают и возвращают почве питательные вещества.Не надейтесь, что ваш газон будет расти сам собой: к сожалению, нет. Во‑первых, ему нужна периодическая прополка, но есть один секрет: чем гуще засеяна трава — тем меньше в ней будет сорняков, и одиноких «вредителей» легко выдернуть вручную. Ну, а если в начале сезона вы обнаружили желтые участки травы или проплешины, нужен небольшой ремонт. Скосите траву на этом участке (и захватите 8−10 см «здорового» газона) под корень, взрыхлите почву, выровняйте ее и засейте заново.