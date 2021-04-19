С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

7 голливудских звезд, которые стали родителями благодаря суррогатному материнству


7 голливудских звезд, которые стали родителями благодаря суррогатному материнству

Желание стать родителем возникает как у будущих звездных мам, так и у пап, причем вне зависимости от наличия второй половинки. Некоторые не могут это сделать вследствие высокой творческой занятости, другие - в силу слабого женского здоровья, а третьи и вовсе желают быть единовластным родителем. Современная медицина готова предложить таким людям единственный выход - суррогатное материнство. Давайте вспомним, кто из звезд воспользовался передовой технологией и прибегнул к услугам мамочек по найму.

Роберт Де Ниро


Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Первопроходцем в этой области можно назвать Роберта Де Ниро. Это отец шестерых детей, однако, не все они были зачаты обычным способом. Еще в далеком 1995 году, когда старшие дети от первого брака подросли, а актеру исполнилось 52 года, он и его подруга афроамериканская модель Туки Смит решились на этот шаг. С помощью суррогатной матери на свет появились близнецы Джулиан Генри и Аарон Кендрик. Не будучи женаты, пара тем не менее с успехом справлялась с обязанностями родителей.

Через 11 лет актер вновь решил прибегнуть к услугам суррогатной матери. Новый брак с Грейс Хайтауэр подарил ему дочь Хелен, но супруги мечтали еще и мальчике. Так как на тот момент актеру уже исполнилось 75 лет, да и жена была не в лучшем детородном возрасте, то супруги попросили помощи у врачей.
Так, благодаря медицинским технологиям, на свет появился сын Эллиот.

Актер не раз подчеркивал, что отцовство изменило его взгляд на мир. «Когда вы становитесь родителями, есть определенные вещи, благодаря которым вы становитесь более внимательными, более чувствительными» - делится многодетный папа. Поэтому для него способ зачатия не так важен, как сама радость от появления на свет нового человечка.

Сара Джессика Паркер


Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Подобно своей героини из популярного сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер не стесняется в общении с журналистами и честно признается в использовании новейших достижений медицины. Если своего первенца сына Джеймса Уилки она выносила и родила самостоятельно, то вот за дочерьми-близняшками она обратилась к услугам суррогатной матери. Свое решение 47-летний супруг Мэттью Бродерик и 44-летняя Сара Джессика Паркер обосновали возрастом и состоянием здоровья. При этом радостная мамочка не стала делать тайну об имени матери, выносившей их детей. Ей оказалась 27-летняя жительница Огайо Мишель Росс.

Однако эти откровения наделали много шума и лишили спокойствия роженицу. Журналисты со всех ног ринулись узнавать подробности протекания беременности и детали контракта, чем очень огорчили бедную женщину. А вот Сара Джессика Паркер была на седьмом небе от счастья. Момент знакомства с маленькими Мэрион Лоретта Элвелл и Табитой Ходж Бродерик она считает самым радостным в своей жизни.

Нил Патрик Харрис


Нил Патрик Харрис

Нил Патрик Харрис

В западном обществе уже никого не удивишь ЛГБТ-парами. Более того, многие из них уже не желают обзаводиться приемными детьми: они хотят воспитывать собственных. И эту деликатную проблему не решить иначе, как только прибегнуть к услугам суррогатной матери. Популярный американский актер и комик Нил Патрик Харрис и его друг Дэвид Буртка именно так обзавелись потомством. Их малыши родились в 2010 году, причем имена детям дали в честь известного художника Гидеона Рубина и писательницы Харпер Ли.

Эти данные, а также еще множество интересных фактов Буртка раскрыл в одном из интервью. Он посетовал, что женщины неохотно хотят сотрудничать с представителями сексуальных меньшинств, так как в обществе присутствуют еще древние стереотипы. Однако им удалось уговорить сразу двух женщин: одна из них стала донором яйцеклетки, а вторая выносила и родила детей. При этом пара до сих пор не знает, кто же из них все-таки стал биологическим отцом. Как утверждают врачи, оплодотворение происходило с использование генной инженерии - в яйцеклетку имплантированы были биоматериалы и Нила, и Дэвида.

Николь Кидман


Николь Кидман

Николь Кидман

Многодетная мама, а также успешная австралийская оскароносная актриса Николь Кидман в начале карьеры не хотела портить фигуру, поэтому с тогдашним мужем Томом Крузом они усыновили двоих детей. А после, выйдя замуж за музыканта Кита Урбана, она по-настоящему познала всю радость материнства, выносив и родив совместную девочку Сандэй Роуз. Это была первая успешная беременность 41-летней звезды, так как все предыдущие заканчивались выкидышами.

Однако через некоторое время супруги вновь задумались о том, что хотят слышать топот маленьких детских ножек и слышать звонкий смех. Попытки зачать естественным способом оказывались неудачными, и пара обратилась к услугам специалистов. Врачи клиники оказали помощь в подборе суррогатной матери. Так в последних месяцах 2010 года родилась еще одна общая девочка, имя которой дали Фэйт Маргарет.

Джордж Лукас


Джордж Лукас

Джордж Лукас

Желанием стать отцом посещает известных людей вне зависимости от возраста. Причем, чем старше родители, тем желаннее ребенок. Так, создатель культовых фильмов «Звездные войны» и «Индиана Джонс» решился на отцовство в 69 лет. Его жена Мелоди Хобсон в свои 44 не смогла это сделать ввиду объективных причин, поэтому пара прибегла к услугам суррогатной матери. Их очаровательная малышка Эверест Хобсон Лукас родилась летом 2013 года.

Напомним, что Эверест - не первый ребенок в семье великого режиссера. За свою жизнь он успел воспитать троих приемных малышей: мальчика Джетта и девочек Кэти и Аманду. Кстати, первые дети самого богатого режиссера в мире вместе с папой появились в популярных фильмах «Звездные войны» с первого по третий эпизод.

Том Форд


Том Форд

Том Форд

Талантливого дизайнера и режиссера Тома Форда долгое время связывает дружба с журналистом Ричардом Бакли. Они вместе еще с 1986 года, и лишь в 2014 году получили разрешение на регистрацию своего брака в одном из лояльных к сексуальным меньшинствам штату в США. Да и как утверждают таблоиды, инициатором рождения совместного ребенка стал именно Том Форд, ведь он давно уговаривал своего друга завести малыша. Видимо, все же это удалось, и 23 сентября 2012 года с помощью суррогатной матери у них родился ребенок.

Режиссер и журналист скупы на комментарии по поводу своей личной жизни. Однако что касается маленького Александра Джона Бакли Форд, то тут переполненный чувствами дизайнер не удержался. Он поведал журналистам, что старается минимизировать общение малыша с чужими людьми, поэтому проводит с ребенком все свободное время. Он сам меняет подгузники и кормит младенца. И считает, что личный контакт - залог успеха в отношениях в будущем.

Джессика Честейн


Джессика Честейн

Джессика Честейн

Воспользовалась услугами суррогатной матери и еще одна звездная пара - американская актриса Джессика Честейн и ее муж Джан Лука Паси ди Препозуло. Радостное событие случилось в ноябре 2018 года. О причинах такого решения родители не сообщали. Журналистам удалось застать молодую мать с коляской на прогулке. Также инсайдеры сообщали, что уже видели маленькую Джульетту на съемочных площадках, где снимается ее популярная мать.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 голливудских звезд, которые стали родителями благодаря суррогатному материнству

И не забудьте:
7 голливудских звезд, которые стали родителями благодаря суррогатному материнствуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Дарья Мороз раскрыла причину развода с Константином Богомоловым

Читать
Неужели Лазарев женился – и кто же она.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Неужели Лазарев женился – и кто же она.

Киркоров признался, что не может отойти от шока после появления отца в шоу «Маска»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Киркоров признался, что не может отойти от шока после появления отца в шоу «Маска»

Натали в купальнике похвасталась своей фигурой
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Натали в купальнике похвасталась своей фигурой

Лариса Долина похвасталась отсутствием фотошопа на новом снимке
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Лариса Долина похвасталась отсутствием фотошопа на новом снимке

Эстрадная и джазовая певица Лариса Долина поделилась с поклонниками честным снимком без ретуши. Пользователи Сети неоднократно упрекали п...
Картина грудью и фотосессия без плавок: пикантные снимки звезд в Сети
Материал, выбранный редакторами МиртесенParovarim.com

Картина грудью и фотосессия без плавок: пикантные снимки звезд в Сети

Камео Джастина Бибера, слезы и миллионы долларов: новые детали специального выпуска "Друзей"
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Камео Джастина Бибера, слезы и миллионы долларов: новые детали специального выпуска "Друзей"

Леонид Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Материал, выбранный редакторами МиртесенРадио «Romantika»

Леонид Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Звездная помощница Люся откровенно рассказала о работе на Пугачеву и Киркорова
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Звездная помощница Люся откровенно рассказала о работе на Пугачеву и Киркорова

Фанаты обвинили помолодевшую Ларису Долину в использовании фотошопа
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Фанаты обвинили помолодевшую Ларису Долину в использовании фотошопа

Первый гастрономический фестиваль иркутской кухни "Сытый Бабр" пройдет в областном центре
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Первый гастрономический фестиваль иркутской кухни "Сытый Бабр" пройдет в областном центре

Первый гастрономический фестиваль иркутской кухни "Сытый Бабр" состоится в областном центре в рамках празднования 360-летия города. Об эт...
Экс-участницы группы "Девчата" заболели раком после концерта в Чернобыле
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Экс-участницы группы "Девчата" заболели раком после концерта в Чернобыле

Похудевшую Ларису Долину обвинили в обмане поклонников
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Похудевшую Ларису Долину обвинили в обмане поклонников

У знаменитого экс-свата Аллы Пугачевой обнаружили опухоль, в каком он сейчас состоянии: "Злокачественная"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

У знаменитого экс-свата Аллы Пугачевой обнаружили опухоль, в каком он сейчас состоянии: "Злокачественная"

Киркоров рассказал о сложном периоде жизни в эфире шоу «Маска»
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Киркоров рассказал о сложном периоде жизни в эфире шоу «Маска»

90-летняя актриса Нина Гуляева поделилась ощущениями от вакцинации «ЭпиВакКороной»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

90-летняя актриса Нина Гуляева поделилась ощущениями от вакцинации «ЭпиВакКороной»

Джанабаева впервые показала новорожденную дочь
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Джанабаева впервые показала новорожденную дочь

Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно родила уже третьего ребенка певцу и продюсеру Валерию Меладзе, показал...
Мороз с трудом ответила на вопрос о причине развода с Богомоловым
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Мороз с трудом ответила на вопрос о причине развода с Богомоловым

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова уселась на шпагат верхом на коне: ноги вместе уже не сходятся (ФОТО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова уселась на шпагат верхом на коне: ноги вместе уже не сходятся (ФОТО)

Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами

Синий смокинг и маленькое черное платье: Джастин и Хейли Бибер на свадьбе у друзей в Лос-Анджелесе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

Синий смокинг и маленькое черное платье: Джастин и Хейли Бибер на свадьбе у друзей в Лос-Анджелесе

Названы российские актрисы, которые поют лучше певиц отечественной эстрады
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Названы российские актрисы, которые поют лучше певиц отечественной эстрады

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз отреагировала на слухи о романе с Прилучным
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз отреагировала на слухи о романе с Прилучным

Экс-солистка "Девчат" рассказала о последствиях концерта в Припяти
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Экс-солистка "Девчат" рассказала о последствиях концерта в Припяти

Церемония награждения премии "LIKE Influencer Awards"
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР ВОКРУГ МЕНЯ

Церемония награждения премии "LIKE Influencer Awards"

Актриса Рудова показала результат спортивных тренировок
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Актриса Рудова показала результат спортивных тренировок

"Россия-1" представит адаптацию всемирно известного музыкального проекта
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

"Россия-1" представит адаптацию всемирно известного музыкального проекта

«Самая честная любовь», – Дарья Мороз рассказала о чувствах к Константину Богомолову
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

«Самая честная любовь», – Дарья Мороз рассказала о чувствах к Константину Богомолову

Россиян заинтриговали новым вокальным шоу "Я вижу твой голос"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Россиян заинтриговали новым вокальным шоу "Я вижу твой голос"

«Думал, вылечу раньше»: Кирилл Туриченко поделился впечатлениями от шоу «Маска»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

«Думал, вылечу раньше»: Кирилл Туриченко поделился впечатлениями от шоу «Маска»

У женатого Леонида Борткевича был роман с гимнасткой Ольгой Корбут. Откровения первой супруги покойного
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

У женатого Леонида Борткевича был роман с гимнасткой Ольгой Корбут. Откровения первой супруги покойного

Дружбы не будет! Анастасия Макеева обвинила бывшую жену возлюбленного в желании заработать на скандале
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Дружбы не будет! Анастасия Макеева обвинила бывшую жену возлюбленного в желании заработать на скандале

Дарья Мороз посмеялась над слухами о своем романе с Прилучным
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дарья Мороз посмеялась над слухами о своем романе с Прилучным

Валерия заявила, что Юсиф Эйвазов скрывается за маской Ламы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Валерия заявила, что Юсиф Эйвазов скрывается за маской Ламы

Картина дня

наверх