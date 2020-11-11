Почему картина «Положение во гроб» стала единственной работой Караваджо, которой восхищались критики

«Положение во гроб» - единственная картина Караваджо, получившая единодушное признание критиков. К тому же, это первая работа, которую церковь приняла без промедлений и корректировок. Художники того времени множество раз копировали работу Караваджо. Известно не менее 44 созданных копий, одна из которых принадлежит Полю Сезанну.
Оценка общества
«Положением во гроб» Караваджо восхищались даже самые заядлые его критики (Бальоне и Беллори). Эта контрреформационная картина с диагональным каскадом скорбящих и несущих тело мертвого Христа отражает и революцию в живописи, и настоящий траур.
Караваджо входит в число лучших художников всех времен из-за его ультра-натуралистического подхода к искусству барокко.
Инфографика: о художнике
«Положение во гроб» так же трагично, как и «Пьета» Микеланджело, которой Караваджо был явно вдохновлен и на основе которой создал свой собственный шедевр. Так сложилась жизнь художника барокко, что о его биографии искусствоведы узнавали из источников полицейских записей. Из этих документов мир узнал, что Караваджо имел вспыльчивый характер, он мог быть жестоким к окружающим, его часто арестовывали и сажали в тюрьму за нападения. Караваджо фигурирует в полицейских протоколах за легкие правонарушения, такие как ношение оружия без разрешения, а также за более серьезные, когда он участвовал в жестоких драках. Однажды его даже допрашивали за то, что он оскорбил женщину и ее дочь! Немыслимо, что такой талантливый мастер живописи мог убить человека из-за пари и провести последние несколько лет своей жизни в бегах от полиции. Правдивы ли все эти истории? Так и останется загадкой.
"Положение во гроб"
Герои
Картина представляет собой плотно компактную фигуральную группу, состоящую из шести персонажей, включая тело мертвого Христа. Верхнюю половину тела Христа поддерживает Иоанн Евангелист (в красном плаще). Его правая рука касается раны Христа. Нижнюю половину поддерживает святой Никодим, традиционно снимавший гвозди с крестных ног Христа. Никодемус - доминирующий персонаж в картине, а его тело - композиционный и духовный якорь полотна. Он неотрывно смотрит на зрителя с плоскости картины, почти заставляя его вмешаться в ритуал. Два героя скорбящей группы осторожно несут тело Христа в пещеру-гробницу, едва видимую во мраке слева.
За двумя мужчинами - мать Христа, Мария, Мария Магдалина, вытирающая слезы белым платком, и Мария Клеофская, которая поднимает руки к небу в жесте безысходной скорби. Вместе три женщины представляют собой разные взаимодополняющие выражения страдания. Этой работой Караваджо создал поразительно монументальный и драматический образ, который подчеркивается ярко выраженной светотенью.
Инфографика: герои картины
Жесты героев
Трагичность сюжета художник мастерски передал через жесты героев. Невозможно не обратить внимание на жест Никодима, обнимающего ноги Иисуса. Или Святого Иоанна, который касается пальцами раны Христа. А вот и Мария Магдалина, благословляющая Христа и протягивающая руки, чтобы обнять всю группу. Важно отметить: в творчестве Караваджо всегда нужно обращать внимание на руки. Они скрывают посыл художника к самым кульминационным моментам. Безусловно, самая важная деталь сюжета - подвешенная безжизненная правая рука Христа. Большое значение имели направления рук в «Обращении Святого Павла по дороге в Дамаск» (на небо), в «Призвании Святого Матфея» (к Левию). В этой же работе ниспадающая рука Сына Человеческого касается камня. А рука скорбящей Марии жестикулирует к небесам (она взывает к милости). В некотором смысле это было посланием Христа: Бог сошел на землю, и человечество примирилось с небесами. Поднятые вверх руки Марии Клеофы напоминают подобный жест согласия Святого Павла. Ее лицо, единственное, после лица Христа, которое полностью освещено и смотрит вверх. А глаза ее словно ищут божественный ответ на происходящую ситуацию.
Композиция и светотеневая техника
Если в Высоком Возрождении композиция имеет пирамидальную устойчивую форму, то в искусстве барокко это диагонали, а иногда и пересекающиеся диагонали в форме буквы X. Диагональная композиция - очень распространенная черта искусства барокко. В работе «Положение во гроб» Караваджо организовал композицию так, чтобы казалось, будто тело Христа опускают прямо к зрителю. Одна из важнейших задач искусства барокко - привлечь зрителя. Художник дает зрителю шанс почувствовать себя в самом эпицентре религиозного сюжета. Тело Христа выглядит действительно мертвым, фигуры изо всех сил пытаются удержать вес его тела и осторожно погрузить его в могилу.
Еще одна из основных характеристик искусства барокко - это разрушение барьера между пространством зрителя и пространством картины, поэтому зритель часто ощущает себя соучастником сюжета. Художники барокко часто прибегают к ракурсу. Вот и здесь в «Положении во гроб» все расположено очень близко к зрителю. Вот оно тело Христа - так близко, что можно ощутить его и даже прикоснуться к нему. И совсем рядом со зрителем находится выступ гробницы, который стер всякие границы и перешел в пространство зрителя.
Одна из знаковых моментов в творчестве Караваджо - это тьма. Мастер продемонстрировал полное владение светом и темнотой, используя технику светотени, чтобы добавить объема своим фигурам, и тенебризм, чтобы придать своим картинам настоящую драматичность. Позже этот стиль «караваджизма» будет скопирован некоторыми из великих старых мастеров, такими как Рубенс, Рембрандт и Вермеер. Караваджо нарисовал эту сцену так, как если бы она происходила в абсолютном мраке с включенными прожекторами на фигурах. Нет фона - только тьма. Впечатление очень драматичное. Никакой архитектуры, никакого пейзажа, и поэтому зрителю удается сосредотачиваться на самих персонажах на переднем плане картины. В своем расположении группа компактна и монументальна, словно скульптура. Слегка диагональная рецессия влево указывает направление их движения и не дает сюжету стать статичным, как и острый край каменного покрытия гробницы, на котором они стоят. Эта каменная плита иконографически ссылается на Христа как на основание Церкви.
Церковь Санта-Мария-ин-Валичелла/фото: theplacement.ru
«Положение во гроб» - самый монументальный и вызывающий восхищение алтарь Караваджо, который был написан для церкви Санта-Мария-ин-Валличелла в Риме. Художник получил заказ от Алессандро Виттриче в 1601 году. Оригинал в настоящее время является частью коллекции музея Ватикана, а копия висит в Капелле делла Пьета. Несмотря на заслуженную славу «злого гения», Караваджо, несомненно, был величайшим из всех художников итальянского барокко начала XVII века.
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